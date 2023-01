Geschwindigkeitsüberwachung

B428, Gem. Hackenheim (ots) – Am Mittwoch 04.01.2023, wurden in der Mittagszeit durch Polizeikräfte Geschwindigkeitskontrollen im Bereich B428 Höhe Hackenheim durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 11 Verstöße erkannt und unmittelbar vor Ort geahndet, bzw. die Sanktionierung eingeleitet.

Tages schnellster Fahrzeugführer war ein 47-jähriger Mann aus der VG Wöllstein, er wurde bei erlaubten 70 km/h mit einer Geschwindigkeit von 106 km/h gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 200 EUR, ein Punkt im Verkehrszentralregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Bei einem weiteren 22-jährigen Fahrzeugführer aus Hessen wurde, neben Geschwindigkeitsübertretung im Rahmen der Kontrolle, die Beeinflussung von THC festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren sind eingeleitet.

Wohnungseinbruch

Bad Kreuznach (ots) – Am Mittwoch 04.01.2023 kam es in der Wilhelm-Busch-Straße in Bad Kreuznach während der Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruch in eine ebenerdige Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Der bislang unbekannte Täter stieg auf den Balkon, hebelte die Balkontür auf und gelangte so in die Wohnung. In dem Anwesen durchwühlte er Schubladen und Schränke und entwendete Bargeld.

Gegen 20.10 Uhr kam die Geschädigte zurück und wollte aufschließen, jedoch hielt der Täter die Wohnungstür zuerst zu, dann flüchtete er über den Balkon. Eine intensive Fahndung nach der Person verlief ergebnislos.

Täterbeschreibung:

Ca. 180 cm groß, schmale Figur, dunkles, schulterlanges gelocktes Haar, dunkel gekleidet, ausgestattet mit einer Stirnlampe.

In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat um die genannte Tatzeit herum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Wilhelm-Busch-Straße in Bad Kreuznach oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?

Wohnungseinbruch

Windesheim (ots) – Am Mittwoch 04.01.2023 kam es in der Zeit von 14.45-18.30 Uhr in der Straße Im Setzling, zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um ein ebenerdiges Fenster aufzuhebeln, zudem schlugen sie mit einem Stein zusätzlich noch die Fensterscheibe ein. In dem Anwesen durchwühlten sie Schränke und Schubladen.

Die Täter konnten unerkannt entkommen. Als Beute nahmen sie den aufgefundenen Schmuck mit. In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat im vorgenannten Zeitraum im Bereich der Straße im Setzling in Windesheim oder in der unmittelbaren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Brandnachschau in einem Sonnenstudio in der Alzeyer Straße

Bad Kreuznach (AJ) – Im Keller hatte ein Elektroschaltschrank gebrannt. Der Betreiber wurde darauf aufmerksam und löschte mit einem Pulverlöscher erfolgreich das Feuer. Alle Personen hatten das Gebäude bereits verlassen. Die Kellerräume waren verraucht.

Die angerückten Kräfte setzten einen Trupp unter Atemschutz ein, der mit einer Wärmebildkamera eine Brandnachschau durchführte und durch Öffnen der Fenster Abluftöffnungen schaffte, durch die der Rauch mittels einem am Treppenabgang positionierten Elektrolüfter ins Freie entweichen konnte. Dadurch wurde auch verhindert, dass Brandrauch in das Sonnenstudio im Erdgeschoss zog.

Löscharbeiten waren keine nötig. Mitarbeiter der Stadtwerke schalteten das gesamte Sonnenstudio aufgrund des Brandschadens durch entfernen der Hauptsicherungen stromlos. Die Ringstr. war im Bereich Alzeyer Str. bis Töpferstr. komplett für den Verkehr gesperrt.

Die Einsatzstelle konnte nach etwa 1 Stunde an den Betreiber übergeben werden. Durch sein schnelles Eingreifen, beschränkte sich der Schaden auf den teilweise verbrannten Schaltschrank und die verrauchten Kellerräume.