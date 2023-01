Randalierer in Arztpraxen löst Feueralarm aus

Kaiserslautern (ots) – Am Stiftsplatz hat am Mittwoch 04.01.2023 ein Mann in mehreren Arztpraxen randaliert und den Feueralarm ausgelöst. Der 49-Jährige fiel zur Mittagszeit auf, als er in dem Geschäftsgebäude verschiedene Praxen aufsuchte und dort lautstark ein Rezept forderte. Dieses wurde ihm verwehrt, weshalb der Mann anfing im Treppenhaus Plakate abzureißen.

Nachdem ihn ein Arzt aufforderte, das Gebäude zu verlassen, schlug der Mann die Scheibe eines Brandmelders ein und betätigte den Alarmknopf. Wegen des Alarms verließen alle Personen das Gebäude.

Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten an. Die Wehrleute schalteten den Alarm aus, überprüften vorsorglich das Gebäude und setzten eine neue Scheibe im Brandmelder ein. Den 49-Jährigen stellte die Polizei zur Rede. Auf ihn kommen Strafanzeigen zu. |erf

Hauswand mit Graffiti beschmiert (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Trippstadter Straße die Fassade eines Mehrfamilienhauses mit Farbe besprüht. Über die gesamte Wand hinterließen die Täter ihre Zeichen. Entdeckt wurden die Schmierereien am Mittwoch 04.01.2023 gegen 9 Uhr. Die genaue Tatzeit ist unklar. Der Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 396-2250 bei der PI Kaiserslautern 2 zu melden. |elz

Mit E-Scooter aufgefallen

Kaiserslautern (ots) – In der Mennonitenstraße ist am Mittwoch 04.01.2023 der Fahrer eines E-Scooters aufgefallen. Während einer Verkehrskontrolle stellte eine Streife bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten fest. Damit konfrontiert, wurde der 45-Jährige aufbrausend. Er schrie die Beamten an und verweigerte jede Kooperation.

Vorsorglich legten die Polizisten dem Mann Handfesseln an. Die Beamten musste er schließlich zur Polizeidienststelle begleiten, wo ein Drogentest positiv auf Amphetamin reagierte. Dem 45-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete verschiedene Verfahren gegen den Mann ein. |erf

Scheibenwischer abgerissen

Kaiserslautern (ots) – In der Pfaffstraße ist ein Auto mutwillig beschädigt worden. Am Mittwochmorgen fand die Fahrzeugbesitzerin ihren VW Golf mit abgerissenem Heckscheibenwischer vor. Vom Täter fehlt jede Spur.

Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagvormittag 11 Uhr und Mittwoch 09 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 396-2250 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. |elz

Unfallflucht: Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) – Nach einem Unfall in der Bruchstraße sucht jetzt die Polizei den Verursacher. Der Unbekannte beschädigte zwischen Silvester 2022 und Montag 02.01.2023, Höhe der Hausnummer 4/Fahrtrichtung Karl-Marx-Straße. Den an der vorderen Stoßstange entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 700 Euro.

Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verantwortliche weg. Die Polizei ermittelt deshalb wegen des Verdachts der Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |erf

Kreis Kaiserslautern

Auto in der Silvesternacht beschädigt

Mehlingen (ots) – In der Fischbacher Straße ist ein Auto beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Am Mittwoch 04.01.2023 meldete sich die geschädigte Halterin bei der Polizei. Sie gab an, dass ihr Wagen in der Silvesternacht in Höhe der Hausnummer 3 parkte.

Die Unfallzeit liegt vermutlich zwischen 20-00:40 Uhr.

In dieser Zeit beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den Seat der Frau. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weg. Er hinterließ

Kratzer am Auto, einen Schaden von mindestens 500 Euro.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Treibstoff ausgelaufen – Hinweise erbeten

Mehlingen (ots) – Am Mittwoch 04.01.2023 zog sich eine „Ölspur“ von der Amselstraße über die Dreihübelstraße und Königstraße bis auf die Landstraße 401 nach Kaiserslautern. Zwischen dem Fröhnerhof und dem Abfallwirtschaftszentrum endete die etwa 30-50 Zentimeter breite Spur.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um Kraftstoff. Der Verursacher ist llerdings nicht bekannt, weshalb die Polizei um Hinweise bittet. Hinweise nehmen die Beamten unter der Tel: 0631 369 2150 entgegen. Die Polizei veranlasste die Beseitigung der „Ölspur“. |erf