Karlsruhe – Kontrolle von Reisebussen

Karlsruhe – Wie wichtig regelmäßige Kontrollen des gewerblichen

Personenverkehrs sind, offenbarte ein Kontrolleinsatz des Polizeipräsidiums

Karlsruhe am Mittwochmorgen am Busbahnhof des Karlsruher Hauptbahnhofs.

In der Zeit von 07.00 Uhr bis 11.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der

Verkehrspolizeiinspektion insgesamt sechs Reisebusse. Bei zwei dieser Fahrzeuge

stellten sie mit ihrem besonders geschulten Auge kleinere technische Mängel an

Beleuchtung und Betriebsflüssigkeiten sowie Unregelmäßigkeiten bei den Lenk- und

Ruhezeiten fest. Die Überprüfung eines dritten Reisebusses legte eklatante

technische Mängel zutage, die mit einiger Wahrscheinlichkeit zu einem

Verkehrsunfall mit Verletzten hätten führen können. So war an dem mit 27

Fahrgästen besetzten Fahrzeug der Druckluftschlauch einer Bremse abgerissen, so

dass ein Totalausfall der Bremsanlage unmittelbar bevorstand. Zudem waren die

Reifen der Hinterachse abgefahren. Bei einer der Fahrgasttüren war eine

technische Sicherheitseinrichtung ausgefallen, die verhindern soll, dass

Personen eingeklemmt werden. Die beiden Fahrer schließlich konnten nicht

nachweisen, in den zurückliegenden über 26 Stunden die vorgeschriebene

Tagesruhezeit eingelegt zu haben.

Unter Polizeibegleitung wurde der Reisebus zu einer Fachwerkstatt eskortiert, um

die notwendigen Reparaturen vornehmen zu lassen. Bis dahin wurde die Weiterfahrt

untersagt und eine Sicherheitsleistung erhoben.

Einfuhrschmuggel von Böllern

Karlsruhe – Ein Heranwachsender wurde am Dienstagmorgen (3. Januar) am

Karlsruher Hauptbahnhof polizeilich überprüft. Aufgefunden wurden verbotene

Feuerwerkskörper aus Polen.

Um 9:20 Uhr wurde der 18-jährige, deutsche Staatsangehörige von einer Streife

der Bundespolizei kontrolliert. Gegenüber den Beamten gab der junge Mann an,

dass er mit dem Bus aus Polen angekommen war. Die Frage über das Mitführen von

verbotenen Gegenständen wurde verneint. Anschließend entdeckten die

Bundespolizisten Feuerwerkskörper aus polnischer Produktion.

Bei den aufgefundenen Böllern handelte es sich um erlaubnispflichtige

Gegenstände der Kategorie F3. Für die Einfuhr und deren Verwendung wird eine

behördliche Erlaubnis benötigt.

Die Feuerwerkskörper wurden beschlagnahmt und den 18-Jährigen erwartet eine

Anzeige wegen des Verstoßes nach dem Sprengstoffgesetz.

Karlsruhe – Beim Rechtsüberholen Unfall verursacht

Karlsruhe – Leichte Verletzungen erlitten zwei Unfallbeteiligte am

Dienstagabend auf der Landesstraße 605 bei einem missglückten Überholmanöver.

Ein 58-jähriger Volkswagen-Fahrer überholte gegen 20:30 Uhr zwischen

Pulverhausstraße und Bulacher Kreuz ein Fahrzeug auf der rechten Spur und fuhr

anschließend auf den Mercedes einer 21-Jährigen auf. Bei der Kollision wurde der

VW gegen die Leitplanke abgewiesen und anschließend über die Fahrbahn

geschleudert. Hierbei stieß das Fahrzeug erneut mit dem Mercedes der 21-jährigen

Autofahrerin zusammen, sodass beide Fahrzeuge im Grünstreifen zum Stehen kamen.

Beide Pkw-Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden an den Unfallfahrzeugen wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Ettlingen / Karlsruhe – Korrekturmeldung: Autofahrer mit verminderter Fahrtüchtigkeit gestoppt

Karlsruhe – Der Autofahrer wurde in Karlsruhe gestopp, nicht wie zuvor

veröffentlicht in Ettlingen. Wir bitten um Korrektur:

Ein 44-jähriger BMW-Fahrer, welcher offenbar unter der Beeinflussung von

Medikamenten am Straßenverkehr teilnahm, konnte am Dienstag gegen 17:20 von

Beamten der Bereitschaftpolizei an der Kreuzung Brauerstraße / Ebertstraße in

Karlsruhe gestoppt werden. Zuvor verursachte der flüchtige Autofahrer aufgrund

seiner verminderten Fahrtüchtigkeit mehrere Verkehrsunfälle.

Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann auf der Landesstraße 605 sowie im

Bereich Karlsruhe und zuletzt in Ettlingen unterwegs. Die genaue Fahrtstrecke

konnte noch nicht erörtert werden. Ein Zeuge bestätigte die unsichere Fahrweise

des Mannes, unter anderem überfuhr er Straßenschilder und kam immer wieder von

der Fahrbahn ab. In der Goethestraße in Karlsruhe streifte er ein

entgegenkommendes Fahrzeug und kollidierte im Anschluss mit zwei geparkten

Autos. In der Pforzheimer Straße fuhr er eine Mülltonne um und in der

Pulvergartenstraße beschädigte er erneut zwei am Straßenrand abgestellte Autos.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte er schließlich gestoppt werden.

Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass es noch weitere, bislang nicht

bekannte Unfallstellen gibt. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich

telefonisch unter der Nummer 07243/3200-0 mit dem Polizeirevier Ettlingen in

Verbindung zu setzen.