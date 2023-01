Mannheim: Eine leicht verletzte Person und 20.000 EUR Schaden nach Verkehrsunfall auf Luisenring

Mannheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstaabend gegen 20:00 Uhr kam es

auf dem Luisenring zum Zusammenstoß zwischen einem 38-jährigen Mercedes-Fahrer,

welcher vom Luisenring nach links auf die Seilerstraße abbiegen wollte und einem

28-jährigen Audi-Fahrer, welcher den Luisenring in Richtung Parkring befuhr. Der

Fahrer des Audi wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei Mitarbeiter des des

städtischen Ordnungsdienstes waren zum Unfallzeitpunkt in der Nähe und leisteten

bis zum Eintreffen des Rettungsdienst erste Hilfe. Dieser brachte den Mann im

Anschluss in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der Fahrer des Mercedes blieb

unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa

20.000 EUR. Nachdem die Unfallstelle geräumt war, konnte diese gegen 21:00 Uhr

wieder freigegeben werden.

Mannheim: Mann durch Tritte und Schläge verletzt – Zeugen gesucht

Mannheim – Am frühen Mittwochmorgen gegen 01:30 Uhr wurde im Malvenweg ein

42-jähriger Mann durch mehrere unbekannte Täter durch Tritte und Schläge

verletzt. Die verletzte Person konnte durch einen Passanten am Boden liegend

aufgefunden werden. Nach Verständigung der Polizei wurde der leicht verletzte

Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Hintergründe des Vorfalls sind bisher noch völlig unklar. Auch konnte bisher

nicht eruiert werden, ob es im Vorfeld zu Streitigkeiten zwischen den Personen

kam. Die näheren Umstände müssen nun im Rahmen der Ermittlungen näher beleuchtet

werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in vorliegender Sache geben können, werden

gebeten, sich beim zuständigen Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter

0621/77769-0 zu melden.

Mannheim: Glasfassade des Kinderhaus-Seckenheim-Süd durch Steinwurf beschädigt – Zeugen gesucht

Mannheim – Eine bisher unbekannte Täterschaft hat in der Zeit von

Donnerstagnachmittag, 17:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 10:30 Uhr, Hinter den

Dorfgärten die gläserne Fassadenverkleidung des Kinderhaus-Seckenheim-Süd durch

einen Steinwurf beschädigt. In dem Glaselement entstand ein faustgroßes Loch in

einer Höhe von 3,50m.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

zuständigen Polizeiposten Mannheim-Seckenheim unter 0621/48973 zu melden.

Mannheim: Alkoholisierter Opel-Fahrer kollidiert mit Laternenmast und flüchtet von der Unfallstelle

Mannheim – Am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr kam der Fahrer eines Opels

in der Sonderburger Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem

dort befindlichen Laternenmast. Anschließend entfernte er sich zunächst

fußläufig von der Unfallörtlichkeit. Der Unfall wurde bekannt, da ein Zeuge der

Feuerwehr ein brennendes Fahrzeug an der Örtlichkeit gemeldet hatte. Die

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten jedoch lediglich das verunfallte dampfende

Fahrzeug feststellen. Ein Brand lag nicht vor, weshalb die integrierte

Leitstelle die Polizei informierte.

Als diese vor Ort eintraf fehlte vom Unfallverursacher zunächst jede Spur.

Dieser kehrte jedoch wenig später an die Unfallörtlichkeit zurück. Bei der

Kontrolle des Mannes stellten die Einsatzkräfte eine Atemalkoholkonzentration

von 1,18 Promille festgestellt werden, weshalb er die eingesetzten Beamten für

eine Blutprobe zur Dienststelle begleiten musste.

Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge

Trunkenheit ermittelt. Weiterhin muss er mit fahrerlaubnisrechtlichen

Konsequenzen rechnen.

Da die Fahrbahn durch Öl und Schmierstoffe des verunfallten Fahrzeugs

verunreinigt wurde, musste eine zusätzliche Fachfirma zur Fahrbahnreinigung

verständigt werden. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Mannheim / Sandhausen: WhatsApp Betrüger schlagen erneut zu

Mannheim / Sandhausen – Im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim kam es

erneut zu mehreren Versuchen via WhatsApp Bürgerinnen und Bürger zu betrügen.

Hierzu gehen die Täter immer nach dem gleichen Schema vor und geben sich als

Familienangehörige ihrer Opfer aus, deren Handy defekt sei, weshalb sie sich mit

einer fremden Nummer melden. Diese Nachrichten lauten oft wie folgt:

„Hallo Mama/Papa, das ist meine neue Nummer. Mein Handy ist kaputt gegangen.

Bitte schreib mir eine Nachricht auf WhatsApp unter dieser Nummer!“

Sie fordern Geld, um angebliche Rechnungen begleichen zu können und drängen ihre

Opfer, Geld auf von ihnen angegebene Konten zu überweisen.

So auch in der Mannheimer Neckarstadt. Hier erhielt eine 63-Jährige eine

WhatsApp-Nachricht in betrügerischer Absicht und tätigte zwei

Echtzeitüberweisungen auf ein ihr unbekanntes deutsches Konto. Sie war der

Annahme, so ihrem Sohn zu helfen. Ihr entstand hierdurch ein Schaden in Höhe

eines vierstelligen Betrages.

In Sandhausen erhielt ein 61-Jähriger ebenfalls solche Nachrichten und überwies

gutgläubig einen Betrag im höheren vierstelligen Bereich. Hierzu tätigte er drei

Überweisungen bei seiner Bank, der die Betrugsmasche auffiel und die den

61-Jährigen umgehend telefonisch kontaktierte und über die Betrugsmasche

aufklärte. Der Anruf bei seiner tatsächlichen Tochter brachte den Betrug ans

Licht. Die Überweisungen konnten jedoch nicht mehr gestoppt werden.

Die zuständigen Polizeireviere haben die Ermittlungen aufgenommen. Wie sie sich

und ihre Angehörigen davor schützen, können sie hier nachlesen:

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/

Mannheim, Schönau – Brand aus unbekannter Ursache

Mannheim – Am Dienstagmorgen, gegen 11.00 Uhr, kam es aus bislang

unbekannten Gründen in Mannheim Schönau in der Ballonstraße zu einem

Balkonbrand. Durch das Feuer sprang die am Balkon befindliche Scheibe der im EG

gelegenen Wohnung. Das Feuer und der Rauch zogen hierdurch in die Wohnung,

welche aufgrund dessen nun unbewohnbar ist. Ebenso wurden der Balkon und die

Balkontür einer darüber liegenden Wohnung durch die Rauchentwicklung leicht in

Mitleidenschaft gezogen. Bewohner des Hauses wurden bei dem Brand nicht

verletzt, diese hatten das Gebäude bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bereits

verlassen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der

Gebäudeschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur

Brandursache wurden durch das Polizeirevier Mannheim Sandhofen aufgenommen.