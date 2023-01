Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Heckscheibe von Pkw eingeschlagen und Geldbeutel entwendet – Zeugen gesucht!

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstag zwischen 10:45 Uhr und 12:30

Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Sportvereins in der Waldallee die Heckscheibe

eines Volvos von einer bislang unbekannten Täterschaft eingeschlagen. Aus dem

Fahrzeug wurde ein Geldbeutel mitsamt Inhalt entwendet. Der Sachschaden liegt im

niedrigen vierstelligen Bereich. Das zuständige Polizeirevier Weinheim hat die

Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet

haben oder darüber hinaus Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten,

das Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201 1003-0 kontaktieren.

Heddesbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall beim Abbiegen

Heddesbach/ Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagmorgen kam es zu einem

Verkehrsunfall an einer Einmündung in der Hauptstraße. Ein aus Richtung

Langenthal kommender 77-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr beim Abbiegen in den

Schönauer Weg zu weit nach links, wodurch er einen verkehrsbedingt wartenden

Ford einer 26-jährigen Frau streifte. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe

8.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagnachmittag gegen 19 Uhr bog der

Fahrer eines Audis in der Mannheimer Straße auf Höhe des Suezkanalwegs

verbotswidrig nach links ab und kollidierte mit einer hierbei entlangfahrenden

Straßenbahn. Diese konnte aufgrund des plötzlichen Fahrmanövers des 46-jährigen

Audi-Fahrers einen Unfall nicht mehr verhindern.

Am Audi entstand ein Sachschaden von 20.000 EUR. Der Schaden an der Straßenbahn

liegt mindestens im vierstelligen Bereich. Personen wurden durch den Unfall

nicht verletzt.

Es kam zu kurzfristigen Beeinträchtigungen des ÖPNV, sowie des

Individualverkehrs.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Renault Clio verursacht Schaden von über 10.000 EUR – mehrere Fahrzeuge sowie anliegendes Wohnhaus beschädigt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Der Fahrer eines Renaults kam am

Dienstagmorgen, den 03.01.2023 gegen 07:30 Uhr aus ungeklärter Ursache in der

Odenwaldstraße im Ortsteil/Stadtteil Rippenweier von der Fahrbahn ab. Hierbei

kollidierte er zunächst mit einem am Straßenrand geparkten Audi, der durch die

Wucht des Aufpralls auf einen weiteren abgestellten PKW geschoben wurde. Ein

anliegendes Wohnhaus wurde durch die verschobenen Fahrzeuge an der Fassade

beschädigt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers sowie der Audi waren in der

Folge nicht mehr fahrbereit.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von 11.000 EUR. Personen

wurden nicht verletzt.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Scheiben an vier Fahrzeugen eingeworfen – Navigationsgerät und E-Zigarette entwendet – Zeugen gesucht

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis – Im Zeitraum von Dienstagabend, 19:00 Uhr,

bis Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, wurden in der Main-Neckar-Bahn-Straße drei

Wohnmobile und ein LKW durch Einwerfen jeweils einer Fahrzeugscheibe beschädigt.

Der oder die Täter/-in verschaffte sich so Zugang zum Fahrzeuginneren. Ein

Navigationsgerät sowie eine E-Zigarette wurden aus einem der Fahrzeuge

entwendet, wodurch ein Schaden in Höhe von 230 EUR entstand. Aus den übrigen

Kraftfahrzeugen wurden keine Gegenstände entwendet.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls

des Diebstahls übernommen. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen derzeit von

einem Zusammenhang zwischen den Taten aus.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

zuständigen Polizeirevier Ladenburg unter 06203/9305-0 zu melden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrtsverstoß – Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagvormittag gegen 11:45 Uhr wurde ein

8-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall in der Tinqueux-Allee leicht verletzt.

Die Fahrerin eines Hyundai hatte hierbei den von rechts, aus der

Bürgermeister-Weidemaier-Straße kommenden und bevorrechtigen Ford übersehen und

es kam zum Unfall. Das Kind befand sich ordnungsgemäß gesichert auf der Rückbank

des Fords und wurde durch den Aufprall leicht verletzt, eine Behandlung im

Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Parkrempler unter Alkoholeinfluss

Bammental/ Rhein-Neckar-Kreis: – Am frühen Dienstagabend um 17:00 Uhr fuhr

der 63-jähriger Fahrer eines Fords beim Einparken in eine Parklücke auf einem

Supermarktparkplatz in der Wiesenbacher Landstraße gegen einen dort abgestellten

Opel. Anschließend ging der 63-Jährige, ohne sich um den Schaden zu kümmern, in

den Supermarkt. Ein Zeuge, der den Unfall beobachten konnte, konnte dem

50-jährigen Halter des Opels den Vorfall mitteilen. Die im weiteren Verlauf

hinzugerufenen Beamten konnten schnell den vermeintlichen Hintergrund für die

Flucht des Unfallverursachers ausmachen. Der Mann stand deutlich unter

Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,00 Promille.

Der 63-Jährige musste die Polizeibeamten auf die Dienststelle begleiten, um dort

eine Blutprobe abzugeben. Der Ford-Fahrer gelangt wegen trunkenheitsbedingter

Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3.000 EUR.

Nachtrag zum polizeilichen Schusswaffengebrauch am 2. Januar 2023 in Hockenheim

Staatsanwaltschaft Mannheim und LKA Baden-Württemberg

Hockenheim/Stuttgart – Nach den bisherigen Ermittlungen der

Staatsanwaltschaft (StA) Mannheim und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg

(LKA BW) zu dem polizeilichen Schusswaffengebrauch in Hockenheim am 2. Januar

2023, bei der ein bewaffneter 37-Jähriger verletzt wurde, ging dem

Polizeieinsatz ein Familienstreit voraus.

Der unter anderem wegen Drogendelikten polizeibekannte Mann gerät mit seiner

Ex-Partnerin, die er in ihrer Wohnung in Hockenheim am späten Nachmittag

aufsucht in Streit. Bei der Auseinandersetzung hantiert er im Hausflur mit einer

Pistole herum.

Die von der Frau hinzugerufenen Polizeistreifen versuchen zunächst den Mann, der

sich im Hausflur verschanzt, über einen Verhandlungszeitraum von rund 40 Minuten

dazu zu bewegen, die Waffe wegzulegen und aus den Haus zu treten. In dieser Zeit

werden weitere Polizeikräfte sowie Spezialkräfte alarmiert und der

Rettungsdienst vorsorglich bereitgehalten. Im weiteren Verlauf geht der

37-Jährige mit der Waffe in der Hand auf die Beamten zu, welche von der

Schusswaffe Gebrauch machen. Um ihn zu stoppen geben zwei Beamte insgesamt

sieben Schüsse ab. Der Angreifer wird hierbei mehrere Male getroffen. Er wird

unmittelbar erstmedizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand

wird aktuell als stabil eingeschätzt.

Der Ablauf des Geschehens wurde durch die eingesetzten Beamten des

Polizeipräsidiums Mannheim mittels Bodycam dokumentiert. Die vollständige

Auswertung der Aufnahmen dauert noch an. Die ersten kriminaltechnischen

Untersuchungen ergaben, dass es sich bei der mitgeführten Pistole um ein

Waffen-Replikat gehandelt hat, welches einer echten Schusswaffe täuschend

ähnlich sieht.

Bei dem Streit handelt es sich um einen wiederholten Vorfall von häuslicher

Gewalt. Die Ex-Partnerin des Mannes wurde bereits durch das Polizeipräsidium

Mannheim im Rahmen von Opferschutzmaßnahmen in Fällen von häuslicher Gewalt

betreut.

Die StA Mannheim und das LKA BW führen die Ermittlungen fort.

Hemsbach: Neue Betrugsmasche auf Onlineportalen

Hemsbach – Eine 41-Jährige bot zunächst in einer Verkaufsgruppe eines

Onlineportals eine Wohnwand zum Preis von 100 Euro an. Am Dienstag gegen 18.00

Uhr erkundigte sich eine bislang unbekannte Täterschaft im Onlineportal unter

vermutlich falschem Namen, ob diese noch verfügbar sei. Im weiteren Verlauf

sicherte die unbekannte Täterschaft zu, die Wohnwand zu kaufen. Da diese jedoch

nicht persönlich erscheinen könne, würde am Folgetag ein Bote eines

Paketdienstleisters erscheinen, über welchen der gesamte Kauf inklusive Abholung

abgewickelt werden soll. Der Kaufpreis in Höhe von 100 Euro würde in bar durch

den Boten an die Geschädigte übergeben werden. Die erforderliche

„Kurierversicherungsgebühr“ in Höhe von 100 Euro ebenfalls.

Die 41-Jährige wurde aufgefordert, die genannte Gebühr zunächst im Voraus zu

bezahlen. Hierzu sollte sie über einen Link einen Mastercard-Aufladegutschein

erwerben und dem vermeintlichen Käufer zukommen lassen. Die 41-Jährige erkannte

den Betrugsversuch und erstattete Anzeige.

Die Ermittlungen hierzu wurden durch das Polizeirevier Weinheim übernommen.

Walldorf – Rauch in der Toilettenanlage eines Kinos

Walldorf – Aufgrund eines brennenden Mülleimers in einem Kino in Walldorf

kam es zu einer Rauchentwicklung, was zur Folge hatte, dass die ca. 400 Besucher

das Kino verlassen mussten. Der Mülleimer wurde durch die Feuerwehr Walldorf

umgehend gelöscht und das Kino wurde gelüftet. Im Anschluss konnten die Besucher

die Filmvorführung weiter besuchen. Personen kamen hier nicht zu Schaden, es kam

lediglich zu einer Beschädigung des Mülleimers. Die weiteren Ermittlungen zur

Brandursache werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt.