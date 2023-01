Heidelberg: Scheibe von geparkten Pkw eingeschlagen – Verdacht des versuchten Diebstahls – Zeugen gesucht!

Heidelberg – In der Zeit zwischen Mittwochabend, dem 28.12.2022 gegen

22:00 Uhr und Dienstag, den 03.01.2023, 23:00 Uhr schlug ein bislang unbekannter

Täter/-in die Scheibe eines geparkten Opel auf dem Park & Ride Parkplatz im

Cuzaring ein um sich so Zugang zu dem Pkw zu verschaffen. Anschließend dürfte

der oder die Unbekannte das Fahrzeuginnere nach Wertgegenständen durchsucht

haben. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug jedoch nichts. Das zuständige

Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche

den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Süd

unter der Rufnummer 06221 3418-0 kontaktieren.

Heidelberg: Wohnhaus und Kurfürst-Friedrich-Gymnasium durch Farbschmierereien beschädigt – Zeugen gesucht

Heidelberg – Zwischen Samstag, den 24.12.2022 bis Dienstag, den

03.01.2023, ist es im Bereich Heidelberg zu zwei Sachbeschädigungen durch

Graffitis gekommen. In der Altstadt musste ein Hauseigentümer feststellen, dass

seine Hausfassade im Zeitraum von Heiligabend bis zum 03.01.2023 mit 3

Schriftzügen beschmiert wurde. Der oder die Täter/-in konnte sich unbemerkt

entfernen. In der Zeit von Montagmittag, den 02.01.2023 gegen 15:30 Uhr bis

vergangenem Dienstagmorgen 06:00 Uhr besprühten Unbekannte die Sporthalle des

Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums in den Neckarstaden mit mehreren Schriftzügen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

zuständigen Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 06221/1857-0 zu melden.

Heidelberg: VW-Fahrerin kollidiert mit Leitplanke; unbekannter Unfallbeteiligter nach Überholmanöver geflohen

Heidelberg – Eine 34-jährige Frau erwartet derzeit eine Anzeige wegen des

Verdachts der Unfallflucht, da sie am Montagabend gegen 21:00 Uhr im Bereich der

B3 beim Übergang zur B535 in Richtung Schwetzingen eine Leitplanke touchierte

und anschließend weiterfuhr, ohne den Unfall sofort zu melden. Stattdessen

beichtete die Frau den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd

das Unfallgeschehen erst am Nachmittag des Folgetags. Den aufnehmenden

Polizisten erklärte sie, dass sie sich auf Grund eines riskanten Überholmanövers

eines anderen Fahrzeugführers erschrak und nach einer ausweichenden Lenkbewegung

mit der Leitplanke kollidierte. Zu einem Zusammenstoß mit dem anderen, noch

unbekannten, Pkw kam es nicht. Das überholende Fahrzeug konnte die 34-jähirge

VW-Fahrerin lediglich als dunklen Pkw beschreiben. Das Fahrzeug und dessen

Fahrer/-in entzogen sich anschließend unbekannter Weise von der

Unfallörtlichkeit. Durch den Kontakt mit der Leitplanke entstand am VW ein

Schaden in Höhe von 5.000 EUR. Ob die Leitplanke beschädigt wurde, wird derzeit

noch überprüft. Das zuständige Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den

noch unbekannten PKW geben können, werden gebeten, das Polizeirevier

Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221 3418-0 kontaktieren.

Heidelberg: 21-Jähriger belästigt Frau und bietet Drogen zum Kauf an – Zeugenaufruf der Polizei!

Heidelberg – Ein Zeuge meldete am 31.12.2022 um 01:40 Uhr dem

Polizeirevier in Heidelberg, dass eine männliche Person seine Freundin angefasst

hätte und zudem mehreren Personen Betäubungsmittel verkaufen wollte.

Die geschädigte Frau befand sich am 31.12.2022 gegen 01:25 Uhr an der

Stadtbücherei Heidelberg in der Poststraße und wurde durch einen ihr unbekannten

Mann, Anfang 20, angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs soll er ihr

Betäubungsmittel angeboten haben. Im Weiteren besteht der Verdacht, dass es zur

sexuellen Belästigung gekommen sein soll.

Der 21-Jährige soll sich im Anschluss zu mindestens zwei weiteren bislang

unbekannten, blonden Frauen an der Straßenbahnhaltestelle ‚Stadtbücherei‘

begeben haben und ihnen ebenfalls Betäubungsmittel angeboten haben. Ob es hier

ebenfalls zur sexuellen Belästigung kam, ist derzeit noch unklar und Gegenstand

der laufenden Ermittlungen.

Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 21-Jährige vorläufig

festgenommen werden.

Die beiden unbekannten Frauen werden nun gesucht, um wichtige Hinweise für die

weiteren Ermittlungen zu erlangen. Ebenfalls ist unklar, ob es weitere Zeugen

oder geschädigte Personen gibt, die sachdienliche Angaben machen können. Diese

werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden unter:

06221-18570.