Unfallzeuge(n) gesucht

Bockenau, Winterburger Straße

Gegen 06:30 Uhr ereignete sich heute Morgen in einer Engstelle der Winterburger Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem entgegenkommenden Schulbus. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen überschaubarer Sachschaden, verletzt wurde niemand. Aufgrund noch nicht gänzlich geklärten Fragen zum Unfallhergang werden unbeteiligte Unfallzeugen gesucht, die bei der Klärung hilfreich sein könnten. Insbesondere der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Transporters, der direkt hinter dem Schulbus fuhr und dessen Fahrer auf die Kollision aufmerksam machte, wird gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.