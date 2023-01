Alzey – Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

In den frühen Morgenstunden des Mittwoch, 04.01.2023, wurde durch die Polizei in Alzey ein 20-jähriger E-Scooter Fahrer kontrolliert. Aufgrund seines Verhaltens und Auffallerscheingungen, wie geweitete Pupillen, Lidflattern, erhärtete sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln am Straßenverkehr teilnimmt. Er selbst bestätigte daraufhin, am Vortag einen Joint konsumiert zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Bestätigt sich dieser Verdacht, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar und der 20-Jährige muss mit einem Bußgeld von 500,- EUR und einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen.

Unfall zwischen Fußgängerin und PKW

Bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt wurde eine 40-jährige Fußgängerin in der Klosterstraße am gestrigen Dienstag. Gegen 16:30 Uhr übersah ein 24-jähriger Autofahrer die Wormserin, als er von einem dortigen Grundstück in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Die 40-Jährige wurde aufgrund der geringen Geschwindigkeit kurz nach dem Anfahren glücklicher Weise nur leicht verletzt. Der 24-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

