Rülzheim – Dreister Dieb schnell überführt

Am 02.01.2023 bemerkte eine 42-jährige Autofahrerin, die ihren PKW unverschlossen auf einem Supermarktparkplatz in Rülzheim parkte, dass ein Dieb dies ausnutzte und mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendete. Was der dreiste Dieb dabei jedoch nicht berücksichtigte: Seine Tat wurde von einer Kamera aufgezeichnet. So konnte ihn die Polizei schnell ermitteln. In seinem Fahrzeug befand sich zudem das komplette Diebesgut. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lingenfeld/Germersheim – Verkehrskontrollen

Am 02.01.2023 kontrollierte die Polizei Germersheim im Zeitraum von 09:30 Uhr – 10:45 Uhr das Durchfahrtsverbot „Am Hirschgraben“ in Lingenfeld. Hierbei wurde ein Autofahrer verwarnt. Im Anschluss wurde der Verkehr in der Straße „Am alten Hafen“ in Germersheim ins Visier genommen. Hier waren insgesamt vier Autofahrer zu schnell unterwegs.