Einbruch in Nagelstudio

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag (02.01.2023) auf Dienstag (03.01.2023) in ein Nagelstudio in der Mundenheimer Straße ein. Aus den Räumlichkeiten wurde eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Keller

Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 02.01.2023 bis 03.01.2023 in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Drachenfelsstraße ein. Aus dem Kellerabteil wurden Schuhe im Gesamtwert von 200 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

34-Jähriger beleidigt Polizeibeamte

Während einer Streifenfahrt am Dienstag (03.01.2023) zeigte ein 34-Jähriger den Mittelfinger den vorbeifahren Polizeibeamten. Bei der anschließenden Personenkontrolle im Bereich der Bruchwiesenstraße stellte sich heraus, dass ein offener Haftbefehl gegen den 34-Jährigen bestand. Der Mann wurde direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Darüber hinaus muss er sich nun wegen Beleidigung verantworten.

Brand in Tiefgarage

Vermutlich eine weggeworfene Zigarette war der Auslöser für ein Feuer in einer Tiefgarage in der Abteistraße am Dienstagabend (03.01.2023, 20.20 Uhr). Das Feuer brach im Bereich eines leeren Garagenabteil der Tiefgarage aus. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Feuer durch eine noch glimmende Zigarette ausgelöst. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Weitere sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .