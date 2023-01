Pfandbetrüger unterwegs

Mutterstadt

Am gestrigen Nachmittag versuchte ein 63-Jähriger durch Manipulation von Bechern einen Pfandautomaten in einem Supermarkt in der Ludwigshafener Straße zu überlisten. Das Vorhaben wurde jedoch durch einen Mitarbeiter unterbunden. Ermittlungen wegen eines Betrugsversuchs wurden eingeleitet.

Betrug durch Staubsaugerverkäufer

Böhl-Iggelheim

Wie erst am gestrigen Tag bekannt wurde, erhielt eine 83-Jährige Mitte November 2022 einen Anruf eines angeblichen Staubsaugervertreters. Der Mann teilte der Dame mit, dass für ihren aktuellen Staubsauger ein Wartungsschutz bestünde. Trotz des Hinweises der 83-Jährigen, dass ihr Staubsauger erst wenige Jahre alt sei, vereinbarte der Vertreter einen persönlichen Termin Anfang Dezember. In der 2. Dezemberwoche kam der Vertreter persönlich zu der Seniorin und pries ihr einen neuen Staubsauger an. Laut dem Vertreter könne sie den neuen Staubsauger für einige Zeit kostenlos testen. Den Staubsauger der 83-Jährigen packte der Mann ein und nahm diesen mit. Kurz vor Weihnachten erhielt die Dame eine Rechnung für den ihr überlassenen Staubsauger in Höhe von 1.400 Euro. Der Staubsauger dürfte jedoch einen deutlich geringeren Wert haben. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte ein 46-jähriger Tatverdächtiger aus Hessen ermittelt werden. Seitens der Kriminalpolizei erfolgen weitere Ermittlungen.

LKW verliert Gefahrgut – Rastplatz gesperrt

Ludwigshafen – A61

Die Polizei kontrollierte heute (04.01.2023) gegen 10 Uhr auf dem Rastplatz „Auf dem Hahnen“ (A61 in Richtung Frankenthal) einen 62-jährigen LKW-Fahrer, der Gefahrgut transportierte. Bei der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass aus dem Tankauflieger tröpfchenweise Flüssigkeit austrat. Bei der Flüssigkeit handelte es sich um den Gefahrstoff Natriumhydrogensulfid, der gesundheitsgefährdend ist. Der Rastplatz musste geräumt werden und ist derzeit noch für den Verkehr gesperrt. Der Fließverkehr auf der A61 ist nicht beeinträchtigt. Nach derzeitigem Stand wurden keine Personen oder Rettungskräfte verletzt. Die Feuerwehr ist derzeit mit der Bergung des Gefahrstoffes betraut. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermittelt derzeit wegen des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Stoffen.

Brand in Wohnung

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Mittwochmorgen (04.01.2022) wurde der Polizei gegen 7.20 Uhr gemeldet, dass Rauch aus einem Wohn- und Geschäftshaus in der Viehtriftstraße in Römerberg kommen würde. Aus bislang ungeklärter Ursache war in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Aus der Wohnung wurde eine Person tot geborgen. Bei dem Verstorbenen dürfte es sich um den 71-jährigen Bewohner der Wohnung handeln. Die Schadenshöhe wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zur Brand- und zur Todesursache aufgenommen. Darüber hinaus wird die Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Sachverständigen zu Klärung der Brandursache beauftragen.

Einbruch in Wohnhaus

Böhl-Iggelheim

Unbekannte brachen am Dienstag (03.01.2023), zwischen 13 Uhr und 19.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Fichtenstraße in Böhl-Iggelheim ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Der Einbruch wurde vermutlich durch den Hund im Haus verhindert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Zwei Einbrüche in Schifferstadt

Schifferstadt

Die Kriminalpolizei registrierte am Dienstagnachmittag (03.01.2023) insgesamt zwei Einbrüche in Schifferstadt. Bei beiden Taten in der Schul- und Mühlstraße gelangten die Täter in die Wohnhäuser und entwendeten eine geringe Menge an Bargeld. Beim Einbruch in der Schulstraße wurden zwei Personen beobachtet, wie diese vom Anwesen wegrannten. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit, ob ein Tatzusammenhang besteht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.