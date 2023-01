Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeiinspektion Speyer –

Klärung mehrerer Einbrüche in Schulen und Kindergärten

Insbesondere im ersten Halbjahr des Jahres 2022 registrierte die Polizei eine Serie von Einbrüchen, bei denen die zunächst unbekannten Täter schwerpunktmäßig Speyerer Schulen und Kindergärten als Tatobjekte auswählten. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei Speyer im August 2022 einen 19-jährigen Heranwachsenden aus Speyer als dringend Tatverdächtigen vorläufig festnehmen, dem mehrere Einbrüche und zahlreiche Sachbeschädigungen zur Last gelegt werden. Der Heranwachsende wurde am 12.08.2022 einem Richter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal wegen Wiederholungsgefahr einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 19-Jährigen erließ.

Vortäuschen einer Straftat nach Verkehrsunfall- Vom angeblich Geschädigten zum Beschuldigten

Dudenhofen/

Am 03.01.2023 erschien ein 42-Jähriger bei der Polizei in Speyer um den Diebstahl seines vorderen Kennzeichens zu melden. Der Mann war zuvor bei der Zulassungsstelle gewesen und wollte dort sein Fahrzeug abmelden. Da ein Kennzeichen fehlte, wurde er an die Polizei verwiesen. Er teilte gegenüber den Beamten mit, dass sein Fahrzeug in Dudenhofen auf einem Parkplatz am Gewerbering stand und sein Kennzeichen dort abhandengekommen sei. Als die Beamten den vermeintlichen Tatort aufsuchten, fanden die ein stark beschädigtes Fahrzeug vor. Gemäß dem Schadensbild war von einer Unfallbeteiligung des Fahrzeugs auszugehen. Auf diese Umstände angesprochen, gestand der 42-Jährige, dass er auf der B9 im Bereich Speyer Süd einen Unfall gehabt hätte. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen einer Verkehrsunfallflucht und dem Vortäuschen einer Straftat.

Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fußgänger /Zeugen gesucht

Am 03.01.2023 gegen 11:20 Uhr überquerte ein 43-jähriger Mann die Hellergeasse zu Fuß. Als es sich schon fast auf dem Fußgängerweg befand, wurde er von einem aus der Heidenreichstraße kommenden Fahrzeug mit dem Außenspiegel gestreift. Der Fußgänger versuchte den Fahrzeugführer durch Rufen auf sich aufmerksam zu machen, dieser entfernte sich aber, wild mit den Händen gestikulierend, von der Unfallörtlichkeit. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen BWM oder Mercedes mit Speyer Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer wird beschrieben als männlich, 30-45 Jahre, heller Hauttyp, schwarze Haare, Vollbart, keine Brille. Am Fahrzeug wurde der Außenspiegel beschädigt. Zeugen oder der Unfallverursacher selbst werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Am 03.01.2023 gegen 08:30 Uhr befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Fahrrad die Burgstraße in Richtung Josef-Schmitt-Straße. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 56-jährige Frau mit ihrem Pkw die Josef-Schmitt-Straße in Richtung Burgstraße. An der Einmündung zur Burgstraße übersah die 56-Jährige die von links kommende Radfahrerin, welche Vorrang gehabt hätte. Beim Abbiegevorgang kollidierte die Radfahrerin mit ihrem Vorderrad mit der linken Fahrzeugfront des Autos. Sie stürzte daraufhin vom Fahrrad und klagte über Schmerzen in der Brust. Der Rettungsdienst verbrachte die 25-Jährige in ein nahgelegenes Krankenhaus. Am Fahrzeug und dem Fahrrad entstanden Lackkratzer. Gesamtschaden ca. 1200 Euro