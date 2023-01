Sachbeschädigung an mehreren Autos

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte haben in den vergangenen

Wochen mehrere Autos beschädigt. Sie bohrten Schrauben in die Reifen der

Fahrzeuge oder platzierten diese so auf dem Boden, dass die Fahrzeuge beim

Anfahren darüber fuhren. Aufgefallen war einem Mann aus Katzweiler die erste

Manipulation am 11. November 2022. Als sein Wagen am 27. Dezember erneut einen

Platten aufgrund einer Schraube hatte, startete er einen Aufruf in den Sozialen

Medien. Daraufhin meldeten sich zehn weitere Betroffene. Bei allen waren die

Reifen durch Schrauben manipuliert worden. Eine Frau berichtete darüber hinaus

von einer Messerklinge in ihrem Reifen. Alle Vorfälle ereigneten sich in den

zurückliegenden sechs bis sieben Wochen in Katzweiler und Umgebung. Der Polizei

wurden die Vorfälle erst jetzt gemeldet. Die Polizeiinspektion 1 hat die

Ermittlungen aufgenommen. Weitere Geschädigte und Zeugen, die Verdächtiges

wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

Nachträgliches Silvester Feuerwerk endet mit Verletzungen

Sankt Julian (ots) – Knallkörper explodiert in der Hand und verursacht schwere

Verletzungen. Am späten Dienstagabend zündeten mehrere junge Männer am Radweg

zwischen Eschenau und Sankt Julian Feuerwerkskörper. Einer der Böller

explodierte in der rechten Hand eines 19-Jährigen, wobei mehrere Finger so stark

verletzt wurden, dass der junge Mann vom Rettungsdienst in eine Spezialklinik

gebracht wurde. Zur Klärung der genaueren Umstände hat die Polizei Ermittlungen

aufgenommen. Das Abbrennen von Feuerwerk außerhalb Silvester und Neujahr ist

ohne Genehmigung unzulässig und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Auch

sollte man beim Zünden von Feuerwerk unbedingt die aufgedruckten

Sicherheitshinweise beachten. |pilek

Bei Alleinunfall gegen Baum gefahren

Rockenhausen (Donnersbergkreis) – Am frühen Dienstagmorgen wurde eine

53-jährige Autofahrerin aus dem Donnersbergkreis bei einem Alleinunfall auf der

Landesstraße 386 leicht verletzt. Die Frau befuhr die Landesstraße in Richtung

Rockenhausen, kam aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr

circa 250 Meter über eine Wiese und prallte dort dann gegen einen Baum. Da sie

eigenen Angaben zufolge zunächst bewusstlos war, konnte sie erst knapp

eineinhalb Stunden später einen Notruf absetzen. Die Fahrerin erlitt eine

Kopfplatzwunde und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem

PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15000 Euro. Das

Fahrzeug wurde zunächst mit einem Traktor auf die Straße gezogen und konnte dann

abgeschleppt werden. An dem Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr

Rockenhausen sowie die Polizei beteiligt. |pirok

Polizeiliche Bilanz zu Weihnachts- und Silvestermarkt

Kaiserslautern – Nach dem Weihnachts- und Silvestermarkt zieht die Polizei

eine positive Bilanz. Steffen Kroll, Leiter des Altstadtreviers: „Die

Polizeistreifen unserer beiden Stadtinspektionen waren mit Unterstützung des

Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik wieder präsent, das hat Wirkung

gezeigt.“ Zwei Eigentumsdelikte, zwei Sachbeschädigungen und drei Beleidigungen

wurden der Polizei angezeigt. Die Zahlen bleiben wie schon im Vorjahr weiterhin

auf einem niedrigen Niveau.

Rund um den Markt registrierten die Beamten 24 Trunkenheitsfahrten. In zehn der

Fälle leiteten sie ein Strafverfahren ein und die Betroffenen müssen mit dem

Entzug ihrer Fahrerlaubnis rechnen. Auf die übrigen Fahrzeugführer kommen teure

Bußgelder und Fahrverbote zu.

Mehr als 200 Personenkontrollen führten die Einsatzkräfte während der gesamten

Markt-Zeit durch, und gegen acht Personen verfügten die Polizistinnen und

Polizisten Platzverweise.

Polizeirat Kroll: „Unser Konzept hat sich bewährt. Die Aktion gegen

Taschendiebstahl hat dies auch nochmal deutlich gemacht: Wir sind wachsam!“ Die

Aktion geht auf eine Initiative des Beratungszentrums des Polizeipräsidiums

Westpfalz zurück (wir berichteten: https://s.rlp.de/3H0Z1). Große, auf den Boden

aufgesprühte Warndreiecke mit dem Hinweis „Taschendiebe! Pickpockets!“ haben in

der Innenstadt vor Langfingern gewarnt. Bürgerinnen und Bürger sollten dafür

sensibilisiert werden, besser auf ihre Wertsachen und ihre Umgebung zu achten.

„Offensichtlich kam die Botschaft auch bei den Tätern an: Hier haben Diebe keine

Chance!“, so Kroll. |erf

Taschendiebstahl: Wem sind die Mädchen aufgefallen?

Kaiserslautern – Zwei Mädchen mit weißen Winterjacken könnten in

Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Smartphones am Dienstagmittag in der

Burgstraße stehen. Sie kamen einem 19-jährigen Passanten entgegen, als er kurz

danach eine Berührung an seiner Jackentasche bemerkte. Schließlich musste der

Mann feststellen, dass aus der Tasche sein Handy fehlte. Er war Opfer von

Taschendieben geworden. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise: Wem

sind die Mädchen im Alter von circa 16 Jahren aufgefallen? Möglicherweise wurden

sie auch im Bereich der Berufsbildenden Schule II in der Martin-Luther-Straße

gesehen? Die jungen Frauen könnten Zeuginnen des Diebstahls sein oder in

Zusammenhang mit der Tat stehen. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter

der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Schulwegüberwachung: Rücksichtnahme kommt an

Kaiserslautern – „Top!“, das ist kurz gesagt die Bilanz der

Schulwegüberwachung am Dienstag rund um die Luitpoldschule. In der

Albrechtstraße hatten Einsatzkräfte der Polizei ein besonderes Augenmerk auf

Fahrzeugführer und Fußgänger. Die Beamten stellten an diesem Morgen keine

Regelverstöße fest. Im Gegenteil: Autofahrer und Fußgänger verhielten sich

ordnungsgemäß und umsichtig. Positiv auffallend: Die Mehrzahl der Schülerinnen

und Schüler trugen Reflektoren an ihrer Kleidung und waren in der

Morgendämmerung gut sichtbar. |erf

Betrug in letzter Minute aufgeflogen

Kaiserslautern – Eine 50-jährige Frau aus dem Stadtgebiet wäre beinahe

Opfer von Betrügern geworden. Wie sie über die Onlinewache anzeigte, wurde die

Frau am 30. Dezember von einem vermeintlichen Mitarbeiter einer Berliner Bank

angerufen. Er gab an, dass sie eine falsche Überweisung von ihr gefunden hätten

und dass er das Sicherheitssystem überprüfen müsse. Dafür lud die 50-Jährige

eine Software für den Fernzugriff auf ihren PC runter. Im Anschluss musste sie

verschiedene Einstellungen bestätigen. Kurz bevor sie einen QR-Code in ihren

Tan-Generator einscannen konnte, riss die Telefonverbindung ab. Die Frau rief

die angezeigte Nummer zurück und kam bei der realen Bank raus. Dort wurde ihr

mitgeteilt, dass es sich um einen Betrugsanruf gehandelt hat. Sie ließ daraufhin

ihre Bankkarte sperren. Dadurch entstand der Frau kein finanzieller Schaden. Die

weiteren Ermittlungen laufen. Die Polizei rät: Geben Sie fremden Personen

niemals persönliche Daten weiter. Bleiben Sie bei Forderungen, Programme

herunterzuladen, immer misstrauisch. Rufen Sie im Zweifel lieber die Bank direkt

an. Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie über die Internetseite

www.polizei-beratung.de. |elz

Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern – Dass seine „Einschlafhilfe“ sozusagen nicht

straßenverkehrstauglich ist, musste die Polizei in der Nacht zu Mittwoch einem

jungen Mann aus dem Stadtgebiet erklären. Der 23-Jährige war mit einem E-Scooter

unterwegs und fiel gegen 0.45 Uhr einer Streife in der Königstraße auf. Als die

Beamten den Elektroroller stoppten und den Fahrer kontrollierten, zeigte der

Mann drogentypische Auffälligkeiten. Darauf angesprochen, räumte der 23-Jährige

ein, am Vortag einen Joint „zum Einschlafen“ geraucht zu haben.

Für ihn war die Rollerfahrt damit erst einmal beendet. Er musste mit zur

Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Eine Anzeige wegen

Fahrens unter Drogeneinfluss ist ihm sicher. Ob auch eine Strafanzeige wegen

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzukommt, hängt vom Ergebnis der

Blutprobe ab. |cri

BMW mutwillig beschädigt

Kaiserslautern – Unbekannte Täter haben in der Rehstraße ein Auto

mutwillig beschädigt. Der BMW wurde in den vergangenen Tagen mit einem spitzen

Gegenstand zerkratzt. Der Fahrzeughalter stellte die Beschädigung am Nachmittag

des Neujahrstages fest: Lange Kratzer im Lack auf der Beifahrerseite in Höhe des

Türgriffs. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Weil der Pkw über den Jahreswechsel nicht benutzt wurde, kann die Tatzeit

lediglich auf den Zeitraum zwischen dem 30. Dezember, 17 Uhr, und dem 1. Januar,

16 Uhr, eingegrenzt werden. In dieser Zeit stand der Wagen in der Rehstraße in

Höhe des Hauses Nummer 2a.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die rund um den

Jahreswechsel eine Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen.

|cri

Tasche mit Einkäufen gestohlen

Kaiserslautern – Eine gefüllte Einkaufstasche ist am Dienstag in einem

Geschäft in der Fruchthallstraße gestohlen worden. In der Tasche befanden sich

diverse Lebensmittel.

Eine Frau hatte die Tasche mit ihren Einkäufen aus einem anderen Laden nach

Rücksprache mit einer Mitarbeiterin im Kassenbereich abgestellt, um sich

ungehindert im Geschäft umschauen zu können. Als sie die Tasche wenig später

wieder an sich nehmen wollte, war sie nicht mehr da. Offenbar hatte ein anderer

Besucher des Shops die Einkaufstasche unbefugt unter den Nagel gerissen.

Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen Mann mittleren Alters, der in

Begleitung einer Frau den Discount-Markt kurz nach 14 Uhr verließ. Die weiteren

Ermittlungen laufen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cri

PKW zwischen LKW und Leitplanke eingeklemmt…

Kaiserslautern – Am frühen Mittwochmorgen, übersah ein 52 jähriger

LKW-Fahrer beim Auffahren auf die BAB 6 in Richtung Mannheim, einen PKW-Fahrer

auf dem rechten Fahrstreifen und schob diesen gegen die Mittelleitplanke. Der

69-jährige PKW-Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt und durch den

Rettungsdienst ins Westpfalzklinikum nach Kaiserslautern verbracht. An den

beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Für

die Dauer der Unfallaufnahme bzw. Abschlepp- und Bergungsmaßnahmen, war die

Autobahn in Richtung Mannheim für ca. 1 Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde an

der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost abgeleitet.