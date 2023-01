Frankfurt-Höchst: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots) – (th) Am Dienstagabend (03. Januar 2023) kam es im Stadtteil

Höchst im Rahmen einer polizeilichen Personenkontrolle zu einem Widerstand und

tätlichen Angriff auf eine Polizeibeamtin. Der Tatverdächtige konnte

festgenommen werden. Die Polizistin wurde leicht verletzt.

Gegen 21:30 Uhr sollte ein 18-Jähriger durch zivile Polizeibeamte einer

Personenkontrolle in der Palleskestraße unterzogen werden. Unmittelbar nach der

Ansprache durch die Polizisten versuchte der junge Mann wegzurennen, was durch

eine Polizeibeamtin verhindert werden konnte. Im anschließenden Gerangel

stürzten beide zu Boden; der Beschuldigte schlug der Polizeibeamtin mit der

Faust in das Gesicht. Mithilfe eines weiteren Polizisten gelang es schließlich

den um sich schlagenden und tretenden 18-Jährigen zu fesseln. Bei der

anschließenden körperlichen Durchsuchung fand man den Grund für seinen

Fluchtversuch: der Mann hatte knapp 11 Gramm Haschisch sowie ein Tierabwehrspray

einstecken.

Der 18-Jährige wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder

entlassen. Er muss sich nun wegen des Widerstands und tätlichen Angriffs auf

Polizeibeamte verantworten. Die Polizistin wurde durch den Schlag in das Gesicht

leicht verletzt.

Frankfurt-Ostend: Personenkontrolle führt zu größerem Drogenfund und Festnahmen

Frankfurt (ots) – (th) Am Dienstagabend (03. Dezember 2022) wurden im Rahmen von

mehreren Wohnungsdurchsuchungen über fünf Kilogramm Drogen aufgefunden, vier

Personen wurden festgenommen.

Im Rahmen einer Straßenbahnkontrolle fiel den eingesetzten Polizeibeamten eine

Person auf, die auffällig versuchte, sich den Blicken der Polizisten zu

entziehen. Als die Straßenbahn in die Haltestalle Ostendstraße einfuhr, verließ

die männliche Person die Bahn und rannte sofort in Richtung

Theobald-Christ-Straße. Nach kurzer Zeit konnte der Mann von den Polizisten

eingeholt werden. Bei der Durchsuchung der Person fanden die Beamten knapp 100

Gramm Haschisch sowie ca. 3100 Euro Bargeld. Zudem führte die Person ein

griffbereites Taschenmesser mit sich.

Die Durchsuchung der Wohnung an der aktuellen Anschrift des 39-Jährigen in

Maintal führte nicht zum Auffinden weiterer Drogen. Allerdings hatte der Mann

noch Zutritt zu seiner alten Wohnanschrift in der Habsburgerallee.

Als diese Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zwecks

Durchsuchung betreten wurde, beobachteten vor dem Haus postierte Streifen, dass

vom Balkon der Nachbarwohnung plötzlich mehrere Gegenstände geworfen wurden.

Dabei handelte es sich um ca. 830 Gramm Haschisch, knapp 4 Gramm Kokain sowie

ca. 120 Gramm Marihuana. So wurde auch diese Wohnung durch die eingesetzten

Polizeibeamten betreten und durchsucht. Hier wurden weitere ca. 210 Gramm

Haschisch aufgefunden, zwei Personen, ein 18 und ein 33-Jähriger, wurden

angetroffen und festgenommen. Im Rahmen der ursprünglich geplanten Durchsuchung

der Nachbarwohnung wurden nochmals über 4 Kilogramm Haschisch aufgefunden, ein

20-Jähriger wurde angetroffen und ebenfalls festgenommen.

Alle vier Personen wurden zwecks richterlicher Vorführung in die

Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums verbracht.

Frankfurt-Gallus: Tötungsdelikt

Frankfurt (ots) – (di) Am Sonntag (01. Januar 2023) kam es gegen 12:55 Uhr in

einer Wohnung in der Europa-Allee zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei

Männern, bei der ein 24-Jähriger tödlich verletzt wurde. Ein Tatverdächtiger,

ebenfalls 24 Jahre alt, wurde von Polizeibeamten vor Ort festgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen griff der Geschädigte, mutmaßlich

drogenindiziert, den Beschuldigten in seiner Wohnung an, nachdem dieser den

Geschädigten der Wohnung verwiesen hatte. Vermutlich im Rahmen der Abwehr des

Angriffs wurde der Geschädigte tödlich stichverletzt.

Die Mordkommission der Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt aufgrund des

Verdachts des Totschlags. Die Ermittlungen zu den näheren Hintergründen und dem

Ablauf der Tat dauern an.

Frankfurt – Flughafen / Innenstadt: Festnahme nach „Cash Trapping“

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Abend (03. Januar 2023) nahm die Polizei einen

Betrüger auf frischer Tat fest. Der Mann hatte Geldausgabeautomaten (GAA) am

Flughafen manipuliert. Die Polizei prüft nun, ob er auch für weitere Taten in

der Innenstadt verantwortlich ist.

Dass ein Polizeibeamter niemals wirklich Feierabend hat, zeigte sich gestern

wieder einmal eindrucksvoll. Ein aufmerksamer Beamter des 19. Polizeireviers

erkannte auf seinem Heimweg einen Tatverdächtigen wieder, der mehrere GAA im

Terminal des Rhein-Main-Flughafens manipuliert haben soll.

Aber der Reihe nach: Seit November des vergangenen Jahres häuften sich Anzeigen

wegen „Cash Trapping“ am Frankfurter Flughafen. Zusätzlich wurden

gleichgelagerte Fälle im Stadtgebiet angezeigt. Auf den daraufhin ausgewerteten

Aufnahmen der Sicherheitskameras am Flughafen konnte die Polizei den Täter

entdecken und entsprechende Bilder von ihm generieren. Dabei blieb es, bis

gestern der besagte Polizist den Mann, der ihm bislang nur von den Aufnahmen

bekannt war, auf dem Heimweg am Regionalbahnhof (Flughafen) wiedererkannte.

Unverzüglich verständigte der Beamte seine Kollegen. Diesen fiel auf dem Weg zu

ihm wieder ein manipulierter Bankautomat auf. Gleichzeitig machte sich der

Verdächtige auf den Weg zu eben diesem Automaten, wartete zwei Kunden ab, die

erfolglos versuchten, Geld abzuheben, um anschließend das Geldausgabefach zu

leeren. Seine Freude darüber war jedoch nur von kurzer Dauer, denn nur einen

Moment später klickten bei ihm die Handschellen.

Die Polizei lieferte den 39-jährigen Tatverdächtigen in die Haftzellen ein. Er

wird heute einem Haftrichter vorgeführt. Außerdem steht er im Verdacht, für

gleichgelagerte Delikte im gesamten Stadtgebiet verantwortlich zu sein.

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Was ist „Cash Trapping“? Beim „Cash Trapping“ wird ein Geldausgabeautomat so

manipuliert, dass das abgehobene Bargeld vom Kunden unbemerkt im Geldausgabefach

stecken bleibt. Die Kundin oder der Kunde gehen dann von einem Defekt des

Automaten aus und melden den Vorgang der Bank. Zwischenzeitlich kehrt der

„Manipulator“ zum Automaten zurück und leert das gefüllte Geldausgabefach.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Handyklau vor den Augen der Zivilfahnder

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Mittag (03. Januar 2023) gelang aufmerksamen

Zivilfahndern im Bahnhofsviertel die Festnahme eines Taschendiebes auf frischer

Tat. Er hatte zuvor einer 14-Jährigen das Handy gestohlen.

Die Geschädigte befand sich gegen 11:20 Uhr im Kaisersack im Gespräch mit einer

Gruppe junger Männer. Der Täter näherte sich hierbei unbemerkt von hinten und

zog das Handy der Geschädigten aus deren Jackentasche. Als die Geschädigte kurz

darauf feststellte, dass ihr Handy fehlt, hatte sich der Täter bereits aus dem

Staub gemacht. Das Ganze geschah allerdings unter den wachsamen Augen von

Zivilfahndern, die den Täter unter Beobachtung hielten und unweit des Tatortes

festnahmen. Er hatte das Handy der Geschädigten noch bei sich. Diese war

überglücklich ihr Mobiltelefon zurückzuerhalten.

Der erst 14-jährige Täter muss sich nun wegen des Verdachts des

Taschendiebstahls verantworten. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen in die

Obhut des Jugendamtes übergeben.

Großflächige Sachbeschädigung – Zeugen gesucht

Frankfurt am Main (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

ermittelt gegen drei bislang unbekannte Täter nach einer großflächigen

Sachbeschädigung durch Graffiti am Bahnhof Louisa.

Die drei männlichen Personen besprühten in der Nacht zu Dienstag (3. Januar)

eine hier abgestellte S- Bahn auf einer Gesamtfläche von ca. 75 Quadratmetern

mit Farbe und wurden durch den übernehmenden Triebfahrzeugführer der S- Bahn

überrascht. Umgehend flüchteten die männlichen Personen vom Tatort. Die

Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Aussagen der Deutschen Bahn auf ca.

5.500,- Euro.

Der Mitarbeiter der Deutschen Bahn gab an, dass die Täter schwarz gekleidet und

mittels einer Sturmhaube vermummt waren. Nähere Angaben zu den männlichen

Personen konnten nicht gewonnen werden.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main sucht daher nach weiteren Zeugen,

die in diesem Zusammenhang Angaben machen können. Eventuell wurden am Dienstag

gegen 04:00 Uhr in der Nähe zum Bahnhof Louisa schwarz gekleidete, vermummte

Personen gesichtet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer

069/130145-1100 oder auf www.bundespolizei.de entgegen genommen.

Festnahme nach Diebstahl und Computerbetrug – Betäubungsmittel und Würgegegenstand aufgefunden

Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

nahmen am Dienstagabend einen 39-jährigen Mann fest, der sich nach einem

Diebstahl einer Geldbörse mittels der darin befindlichen EC- Karte bereicherte.

Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 244,- Euro.

Der Diebstahl der Geldbörse ereignete sich bereits an Silvester gegen 15:00 Uhr

im Hauptbahnhof Frankfurt am Main. Der zunächst unbekannte Täter entwendete dem

23-jährigen Geschädigten aus Eschborn unbemerkt die Geldbörse aus dem Rucksack

und tätigte in den folgenden Tagen mehrere Transaktionen mit der EC- Karte des

jungen Mannes, ehe dieser den Diebstahl bemerkte und zur Anzeige brachte.

Anhand von Lichtbildern aus der Videoauswertung wurde nach dem 39-jährigen Täter

gefahndet und letztlich klickten am Dienstagabend die Handfesseln, nachdem der

Täter zum Tatort zurückkehrte. Das Stehlgut wurde bei dem Mann nicht

aufgefunden, zum Verbleib schweigt er weiterhin. Jedoch wurden bei einer

Durchsuchung eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie eine Garotte

(Würgegegenstand) aufgefunden.

Gegen den wohnsitzlosen 39-jährigen Täter wird nun wegen Diebstahl,

Computerbetrugt sowie wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und

Waffengesetz ermittelt. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.