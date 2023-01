Marburg: Körperverletzung mit anschließendem Diebstahl / Versuchter Raub

Ein 13- und ein 14-jähriger Marburger befanden sich am Montag, 2. Januar, gegen 14.40 Uhr, im Hauptbahnhof, nachdem sie sich im Schnellrestaurant etwas zu essen geholt hatten. Aus einer Gruppe von etwa fünf Personen heraus pöbelte ein Unbekannter die beiden Jungs an, die daraufhin über den Ortenbergsteg Richtung Ortenberg wegrannten. Zwei Personen aus der Gruppe liefen ihnen hinterher, schlugen in der Straße Am Ortenbergsteg den 14-Jährigen und rissen den 13-Jährigen zu Boden. Anschließend entwendeten sie einen Burger und flüchteten. Der 14-Jährige trug leichte Verletzungen davon, der 13-Jährige blieb unverletzt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann die Beschreibung ergänzen? Insbesondere wird eine mögliche Zeugin, die den Jungs noch etwas zurief, gebeten, sich zu melden. Ein möglicher Zusammenhang zu dem etwas später stattgefundenen versuchten Raub wird durch die Ermittler geprüft.

Zwei bislang unbekannte Jugendliche hielten etwas später am Montag einen 15-Jährigen aus Dautphetal am Hauptbahnhof fest, durchwühlten seine Tasche und versuchten, ihm sein Handy zu entreißen. Schlussendlich ließen sie gegen 17.20 Uhr von ihm ab und flüchteten ohne Beute. Der 15-Jährige und seine drei Begleiter blieben unverletzt. Ihrer Aussage zufolge gehörten die zwei Jugendlichen zu einer Gruppe von etwa fünf Personen, welche zuvor bereits mit Silvesterböllern nach ihnen geworfen hatten.

Zu beiden Fällen liegen übereinstimmende Personenbeschreibungen vor: Einer der Tatverdächtigen ist etwa 13 bis 16 Jahre alt, 175 bis 180cm groß, hat ein südländisches Erscheinungsbild, eine eher breite Statur und dunkle, nach hinten gestylte Haare und keinen Bart. Er trug dunkle Kleidung. Der zweite ist etwa im gleichen Alter und 170cm groß, hat dunkle, kurze Haare und einen leichten Oberlippenbart bzw. Flaum und trug ein schwarzes Oberteil mit weißem Aufdruck. Zu der Gruppe im Hauptbahnhof gehörten noch drei weibliche Personen.

Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Hinweise: Wem ist der Vorfall aufgefallen? Wer hat das Knallen der Feuerwerkskörper gehört und ist dadurch auf die anwesenden Personen aufmerksam geworden? Wer kann die näher Personen beschreiben oder andere hilfreiche Angaben dazu machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Spiegelglas beschädigt

In der Frankfurter Straße beschädigten Unbekannte an einem geparkten weißen Mercedes-Benz Sprinter das Glas des rechten Außenspiegels. Der 200 Euro hohe Schaden entstand zwischen Freitag, 30. Dezember, 19 Uhr, und Dienstag, 13.30 Uhr. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Wehrda: Toyota touchiert

Gegen die hintere Stoßstange eines geparkten schwarzen Toyota Yaris stieß ein Unbekannter auf dem tegut-Parkplatz in der Straße Am Kaufmarkt. Anstatt sich um den 1.500 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher am Dienstag, 3. Januar, zwischen 12.45 Uhr und 14 Uhr unerlaubt. Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).