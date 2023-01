Bundespolizisten nehmen Betrunkenen in Gewahrsam

Gießen (ots) – Mit Auswirkungen eines übermäßigen Alkoholgenusses fiel gestern

Abend ein 31-Jähriger den Beamten vom Bundespolizeirevier Gießen auf. Der Mann

aus Reiskirchen lief torkelnd durch den Bahnhof und stürzte mehrfach zu Boden.

Die Beamten stützten den Mann und brachten ihn zur Wache des Reviers.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte und untersuchte den Mann. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Zecks Ausnüchterung sollte

der 31-Jährige noch ein paar Stunden im Gewahrsam der Bundespolizei bleiben.

Gegen 1 Uhr war der Betrunkene wieder fähig, sicher zu laufen und kam wieder

frei.

Da ging noch mehr – 4 Promille am Neujahrstag

Der 31-jährige Somalier war laut Arztbericht am Neujahrstag bereits wegen eines

übermäßigen Alkoholkonsums in die Notfallaufnahme der Uniklinik Gießen-Marburg

gebracht worden. Hier ergab der Atemalkoholtest rund 4 Promille.

Gießen – Fluchten in der Westanlage und im Sternmark

In der Westanlage kam es in der vergangenen Nacht (04.01.2023) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Unbekannter fuhr um 02:20 Uhr auf der Westanlage in Richtung Nordanlage. In Höhe der Hausnummer 44 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach die Umzäunung, die die Fahrspuren voneinander trennt, landetet im Anschluss auf der Gegenfahrbahn und flüchtete mit seinem Fahrzeug in Richtung Nordanlage. Der Schaden wird mit 4.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise, zu dem Unfallfahrer und dessen Fahrzeug, unter Tel.: (0641) 7006-3755

Zwischen dem 27.12.2022, 14:00 Uhr und gestern Morgen (03.01.2023), 09:30 Uhr streifte ein Unbekannter offenbar beim Vorbeifahren einen in der Straße „Sternmark“ abgestellten weißen Ford. Ohne sich um den Schaden an der vorderen linken Fahrzeugseite zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Die Reparatur des Ka wird rund 450 Euro kosten. Hinweise erbittet in diesem Fall die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Gießen- Katalysatoren gestohlen

Katalysatoren rückten zwischen Montag (02.01.2023) und Dienstag (03.03.2023) in den Fokus dreister Diebe. Die Unbekannten machten sich an zwei Autos, die auf dem Autohof in der Friedrich-List-Straße standen zu schaffen. Aus einem grauen und einem blauen VW Golf stahlen sie die Katalysatoren. Der Schaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Hinweise zu den Dieben, die zwischen 12:00 Uhr am Montag und 13:00 Uhr am Dienstag zuschlugen, erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Laubach- WhatsApp-Betrüger gehen leer aus

Eine 64-jährige Laubacherin erhielt am Dienstagnachmittag (03.01.2023) eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer. Die Absenderin gab sich als Tochter der Frau aus und bat darum, eine offenstehende Rechnung per Online-Banking zu begleichen. Die 64-Jährige wurde stutzig und kontaktierte ihre richtige Tochter. Diese deckte den Betrugsversuch schnell auf. Es kam zu keinem Schaden.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

-Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. -Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. -Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Hungen- Einbruch im Freibad

Unbekannte überstiegen offenbar den Zaun zum Freibad-Gelände in der Albert-Schweizer-Straße. Auf dem Gelände versuchten sie zunächst erfolglos ein Fenster zum Bürogebäude aufzuhebeln. Im Anschluss machten sich die Diebe an der Tür des benachbarten Kiosks zu schaffen und brachen diese auf. Im Inneren brachen sie eine weitere Tür auf und gelangten durch diese wiederrum in die Büros. Hier stahlen sie eine Kunststoffbox mit rund 50 Euro Bargeld. Im weiteren Verlauf schoben die Unbekannten ein Schiebefenster des Kassenhauses auf, drangen in dieses ein und durchwühlten die Schränke. Gestohlen wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts aus dem Kassenhaus. Der verursachte Schaden wird mit 2.000 Euro beziffert. Wem sind zwischen dem 20.12.2022 und Montagabend (02.01.2023), 19:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schwimmbads aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Linden-Leihgestern: unter Drogeneinfluss hinters Steuer gesetzt

Bei der Kontrolle eines 43-jährigen Autofahrers ergaben sich den Gießener Ordnungshüter schnell Hinweise auf Drogenkonsum. Gegen 10:10 Uhr hielten sie den Fahrer eines Peugeot in der Gießener Straße an. Ein Drogenschnelltest wies den Konsum von Cannabis und Amphetamin nach. Es folgten eine Blutentnahme durch einen Arzt und eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Gießen- Körperliche Auseinandersetzung mit Messer – Folgemeldung-

Im Gießener Bahnhofsgebiet kam es gestern Abend (03.01.2023), kurz vor Mitternacht, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in dessen Verlauf ein 27-jähriger Eriträer lebensbedrohliche Stichverletzungen erlitt, die ihm nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem Messer zugefügt wurden.

Der in Gießen wohnhafte Verletzte wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht und notoperiert. Sein Gesundheitszustand ist derzeit stabil. Bereits in der Nacht nahm die Polizei in Tatortnähe einen Mann vorläufig fest. Inwieweit dieser im Zusammenhang mit der Tat steht ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die auf Hochtouren laufen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem rund 170 cm bis 180 cm großen Mann. Laut Zeugenaussagen soll er eine schmale Statur, eine dunkle Hautfarbe und eine Afro-Frisur haben. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose, schwarzer Jacke und schwarzer Wintermütze.

Bahnhofstraße, in Höhe der Hausnummer 69, mitbekommen?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-2555

Weitere Auskünfte können aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht gegeben werden.