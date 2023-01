29-Jährige bei Unfall verletzt

Eschwege (ots)

Um 08:50 Uhr befuhr heute Morgen eine 29-Jährige aus Göttingen mit ihrem Pkw die B 27 aus Richtung Unterrieden kommend in Richtung Eschwege. In einer Linkskurve zwischen Unterrieden und dem Abzweig nach Wendershausen verlor sie auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto und kam in Folge dessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie auf eine Leitplanke auf und schleuderte anschließend mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Hierdurch überschlug sich das Auto mehrfach und kam letztendlich wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und nach ärztlicher Versorgung am Unfallort in das Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand Totalschaden. Da dieser nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Unterrieden sperrte die Unfallstelle und streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Zu diesem Zweck musste die Bundesstraße zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr voll gesperrt werden.

Unfall auf Parkplatzgelände

Auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes in der Bahnhofstraße in Eschwege beabsichtigte gestern Vormittag, um 10:17 Uhr, ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen diesen zu verlassen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Pkw, der von einem 55-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 55-Jährige mit seinem Auto nach rechts aus, wodurch es dann zum Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw Audi kam. Während der Pkw des 68-Jährigen unbeschädigt blieb, entstand an den beiden anderen beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 8000 EUR.

Gegen Baugerüst gefahren

Um 09:56 Uhr beabsichtigte gestern Morgen ein 45-Jähriger aus Pößneck mit einem Sattelzug in der Reichensächser Straße in Hoheneiche zum Abladen zu rangieren. Hierbei stieß der Auflieger mit dem Heck gegen ein Baugerüst, welches an einem benachbarten Haus aufgestellt war. Das Gerüst sowie ein Rücklicht des Aufliegers wurden beschädigt. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Unfall beim Einparken

2000 EUR Sachschaden entstanden in der gestrigen Mittagszeit, um 13:30 Uhr, nachdem ein 23-Jähriger aus Eisenach in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege vorwärts in eine Parklücke einparkte. Dabei touchierte der Fahrer mit seinem Pkw einen geparkten Pkw Skoda.

Diebstahl aus Geldbörse

Am 03.01.23, gegen 11:10 Uhr, hat sich eine 36-Jährige aus Waldkappel für einen Moment auf die Bank an der Marktkirche in Eschwege gesetzt. Dabei entnahm sie auch ihre Geldbörse aus der Handtasche und legte diese neben sich auf die Bank ab. Später bemerkte sie beim Einkauf, dass sie die Geldbörse dort vergessen hatte und begab sich wieder zur Marktkirche zurück. Das Portmonee fand sie dann auf einer anderen Sitzbank wieder, jedoch fehlten 50 EUR Bargeld und EC-Karte. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl einer Kettensäge

Zwischen dem 31.12.22, 16:00 Uhr und dem 03.01.23, 11:30 Uhr begaben sich Unbekannte auf ein Anwesen in der Wanfrieder Straße in Altenburschla. Dort wurde neben einem Gartenhaus auch eine Scheune unberechtigt betreten und aus Letzterer eine Kreissäge gestohlen. Darüber hinaus wurden auch zwei weitere Türen, so auch zur Wohnung gewaltsam geöffnet. Offenbar wurde dort aber nichts entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 400 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines Fahrrades

Zwischen dem 01.01.23, 18:00 Uhr und dem 03.01.23, 18:00 Uhr wurde in der Straße „Heidebühl“ in Wanfried aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses ein Fahrrad entwendet. Das Rad war mittels eines Fahrradschlosses gesichert gewesen. Der Wert des Rades wird noch mit ca. 60 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung

Am gestrigen Dienstag wurden auf einem Gartengrundstück „Im Winkelchen“ in Bad Sooden-Allendorf zwei Schlösser an einer Tür durch Unbekannte aufgebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 11:00 Uhr und 14:30 Uhr. Der Sachschaden wird mit ca. 30 EUR angegeben. Hinweise: 05652/93040.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall auf Tankstellengelände

Um 17:16 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 38-Jähriger aus Löningen mit einem Klein-Lkw das Gelände der Aral-Tankstelle in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau. Dabei touchierte er mit der linken Ecke des Fahrzeugdaches die Beleuchtung der Tankinsel, wodurch ein Sachschaden von ca.750 EUR entstand.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Gartenzaun

Zwischen dem 31.12.22, 08:00 Uhr und dem 02.01.23, 10:00 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Gertenbach ein Gartenzaun auf einer Länge von zwei Meter durch Unbekannte völlig zerstört. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Hinweise: 055642/93040.