Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Grebenstein in der Silvesternacht

Grebenstein (Landkreis Kassel): In einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung in Grebenstein in der Silvesternacht suchen die zuständigen Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofgeismar nach Zeugen. Wie das Opfer, ein 39-Jähriger aus Grebenstein, bei seiner Anzeigenerstattung schilderte, war es kurz nach Mitternacht zu dem Vorfall in der Bahnhofstraße, Ecke „Blauer Wandstein“, gekommen. Als er dort mit mehreren Familienangehörigen Feuerwerksraketen zündete, sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem ihm bekannten Mann aus Grebenstein gekommen, der ebenfalls auf der Straße stand. Im Zuge des Streits soll ihn der 34-Jährige körperlich angegriffen und geschlagen haben. Im weiteren Verlauf kamen mehrere Familienmitglieder des Angreifers hinzu und schlugen sowie traten auf ihn ein, bis er zu Boden ging, so das Opfer. Sein Sohn und seine Tochter seien ihm dann zur Hilfe geeilt und dabei von der Gruppe ebenfalls verletzt worden. Der 39-Jährige und seine Kinder im Jugendalter erlitten nicht unerheblich Verletzungen, weshalb sie am Neujahrstag ein Krankenhaus aufsuchten und dort ambulant behandelt wurden. Am Montag erstattete der Grebensteiner schließlich die Anzeige bei der Polizei.

Die Ermittler bitten Zeugen, die sich in der Silvesternacht im Bereich des Tatorts aufgehalten haben und Angaben zu der Körperverletzung machen können, sich bei der Polizeistation in Hofgeismar unter Tel. 05671-99280 zu melden.

Mehrere Fahrzeug-Aufbrüche in Kassel: Täter schlagen Scheiben ein; Polizei sucht Zeugen

Kassel-Mitte und -Nord: Gleich mehrfach meldeten sich seit Montag Fahrzeugbesitzer bei der Kasseler Polizei, um Aufbrüche und Diebstähle aus ihren geparkten Autos und Lkws anzuzeigen. Die zehn bislang bekannten Tatorte liegen in der Innenstadt und der Kasseler Nordstadt. Dabei hatten es die Diebe überwiegend auf in den Fahrzeugen abgelegte Gegenstände abgesehen. Ob die Taten auf das Konto ein und derselben Täter gehen, ist noch unklar. Die Kasseler Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Die fünf Tatorte der Aufbrüche vom gestrigen Dienstagabend und der vergangenen Nacht liegen in den Straßen „Die Freiheit“, „Mittelgasse“, „Pferdemarkt“, der Holländischen Straße und in der Gottschalkstraße. In allen Fällen wurden Scheiben an den Fahrzeugen eingeschlagen und vorgefundene Gegenstände wie Jacken, Rucksäcke, Geldbörsen und Kopfhörer gestohlen. In der Holländischen Straße, nahe des Westrings, hatten es ein Dieb auf abgelegtes Werkzeug in einem weißen Renault Master abgesehen. Ein Anwohner war gegen 1:10 Uhr durch Scheibenklirren auf den Aufbruch aufmerksam geworden und hatte gesehen, wie der Täter nach dem Einschlagen der Scheibe die Schiebetür des Firmentransporters öffnete. Als der Unbekannte bemerkte, dass er beobachtet wird, flüchtete er. Leider hatte er bereits einige Werkzeuge der Heizungsfirma in die Finger bekommen, die er letztlich erbeutete. Der Zeuge konnte aufgrund der Dunkelheit nur erkennen, dass es sich um einen dünnen Mann handelte, der schwarz bekleidet war und eine Kapuze trug. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief anschließend ohne Erfolg.

Weitere fünf Aufbrüche waren bereits im Laufe des Montags bei der Polizei angezeigt worden. Auf gleiche Art und Weise brachen unbekannte Täter geparkte Autos und einen Lkw in der Weißenburgstraße, dem Akazienweg, der Obersten Gasse, der Wolfhager Straße, Ecke Rothenditmolder Straße, und in der Weserstraße, nahe des Altmarkts, auf. Während sie in zwei Fällen leer ausgingen, erbeuteten sie aus zwei anderen Autos und dem Lkw einen Rucksack, Sportbekleidung, ein Portemonnaie und Ersatzglühbirnen.

Die weiteren Ermittlungen zu den Taten werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die im Bereich eines Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei in Kassel.

81-Jähriger beleidigt Frau und uriniert in Drogerie

Nicht von seiner besten Seite zeigte sich gestern Abend (3.1.)

ein 81-Jähriger Wohnsitzloser im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe.

In einer Drogerie beleidigte der Mann mehrfach eine Mitarbeiterin.

Schlussendlich nässte sich der 81-Jährige ein und verunreinigte den Boden im

Drogeriemarkt.

Trotz mehrfacher Aufforderung wollte er den Laden nicht verlassen. Gegen den

81-Jährigen liegt seitens der Drogerie ein bundesweites Hausverbot vor.

Die verständigten Bundespolizisten stellten die Identität des Rentners fest und

leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Nach den polizeilichen Maßnahmen

kam der 81-Jährige wieder frei.

Kindergarten-Einbrecher richten reichlich Schaden an und gehen fast leer aus: Zeugen in Niestetal gesucht

Niestetal (Landkreis Kassel): Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch in einen Kindergarten in Niestetal-Sandershausen eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter mit unbekanntem Werkzeug die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude in der Heiligenröder Straße, Ecke „Am Schwalbesberg“. Auf ihrem Beutezug brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten mehrere Schränke nach Wertsachen. Hierbei wurden sie offenbar nicht fündig, denn nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten die Einbrecher lediglich 4,50 Euro Wechselgeld. Hoch fällt dagegen der angerichtete Sachschaden aus, der sich nach Schätzungen der am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) auf ca. 2.000 Euro beläuft. Wann genau in der Nacht der Einbruch stattfand und in welche Richtung die Täter die Flucht ergriffen, ist bis dato nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Wer den Kriminalbeamten Hinweise zu dem Einbruch oder auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

13-jähriger Fußgänger bei Unfall auf Ihringshäuser Straße schwer verletzt

Kassel-Fasanenhof: Schwere, aber nicht lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitt am gestrigen Dienstagnachmittag ein 13-jähriger Fußgänger, der gegen 16:40 Uhr auf der Ihringshäuser Straße in Kassel von einem stadtauswärts fahrenden Auto erfasst wurde. Ein Rettungswagen brachte den Jungen aus Kassel anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Aufgrund des Unfalls und der Rettungsmaßnahmen kam es zu Behinderungen im Berufsverkehr. Etwa eine halbe Stunde leitete die Polizei den Verkehr ab, bis alle Fahrstreifen wieder frei waren.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte der 13-jährige Fußgänger die beiden stadtauswärts führenden Fahrstreifen der Ihringshäuser Straße in Höhe der Kaulbachstraße überqueren. Nach Angaben von Zeugen war der Junge zwischen zwei stehenden Fahrzeugen auf die Straße gelaufen, die sich auf dem rechten Fahrstreifen stauten. Anschließend soll er auf die linke Fahrspur getreten sein, offenbar ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Ein 33-Jähriger aus Kassel, der dort mit seinem VW unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß mit dem plötzlich von rechts kommenden Fußgänger nicht mehr verhindern und erfasste den 13-Jährigen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.