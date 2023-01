Eindringling stiehlt Uhren,

Limburg, Behringstraße, Dienstag, 03.01.2023, 19:30 Uhr

(wie) In Limburg ist am Dienstagabend ein Mann in ein Haus eingedrungen und hat dort Uhren gestohlen. Bewohner eines Hauses in der Behringstraße verständigten gegen 19:30 Uhr die Polizei, da sie gerade in ihrem Haus bestohlen worden waren. Ein unbekannter Mann war durch die offenstehende Haustür in das Innere des Gebäudes gelangt. Die Bewohner bemerkten den Eindringling und verfolgten ihn bis in ein Zimmer im Obergeschoss. Dort betrat der Unbekannte den Balkon und sprang über eine Markise in den Garten und flüchtete. Bei der Nachschau in dem Zimmer stellten die Bewohner fest, dass der Eindringling zwei Uhren gestohlen hatte. Der Dieb wurde beschrieben als circa 37 Jahre alt, 180 cm groß und kräftig gebaut. Er habe eine graue Jogginghose und ein graues Oberteil getragen. Die Markise wurde bei dem Sprung beschädigt. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Von drei Männern geschlagen und verletzt, Hünfelden-Dauborn, Nassauer Straße, Dienstag, 03.01.2023, 22:50 Uhr

(wie) Am späten Dienstagabend haben in Dauborn drei Männer einen Grundstücksbesitzer zusammengeschlagen, nachdem dieser sie wegen ihres Wildpinkelns zur Rede stellen wollte. Ein 51-Jähriger bemerkte gegen 22:50 Uhr drei Männer, die gegen seinen Grundstückszaun urinierten. Er forderte sie auf dies zu unterlassen. Anschließend entfernten sich die drei Männer. Als der 51-Jährige den Wildpinklern hinterherging, um diese zur Rede zu stellen, hätten diese ihn angegriffen und geschlagen. Der 51-Jährige ging durch die Schläge zu Boden und sei auch dort noch mit Tritten malträtiert worden. Anschließend flohen die Täter. Der 51-Jährige wurde verletzt und musste nach erster Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Schläger wurden beschrieben als circa 20 Jahre alt und „osteuropäisch aussehend“. Zwei der Männer waren blond, einer davon trug eine Mütze. Der dritte Mann hatte schwarze Haare, einen Oberlippenbart und sei dunkel gekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Randalierer aus Ferienwohnung in Gewahrsam genommen, Limburg, Schaumburger Straße, Mittwoch, 04.01.2023, 02:10 Uhr

(wie) In Limburg musste die Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Randalierer in einer Ferienwohnung in Gewahrsam nehmen. Die Vermieterin einer Ferienwohnung in der Schaumburger Straße verständigte gegen 02:10 Uhr die Polizei, da sich vier Personen in der Wohnung lautstark streiten und daran randalieren würden. Beim Eintreffen konnte die Polizei bereits im Hausflur den lauten Streit vernehmen. In der Wohnung wurden drei Personen aus Frankreich angetroffen. Diese hatten dort offensichtlich einen Streit handfest ausgetragen, unter anderen war eine Rotweinflasche auf den Boden geworfen und Möbel und Wände dadurch mit Wein bespritzt worden. Da ein 41-Jähriger sich auch der Polizei gegenüber sehr aggressiv verhielt und sich eine vierte Person aus Angst vor dem Mann, noch vor dem Eintreffen der Streife, zur Bundespolizei am Bahnhof gerettet hatte, wurde dem 41-jährigen Aggressor eine deutliche Ansage gemacht. Noch vor dem Verlassen des Hauses fing der 41-Jährige wieder an in der Ferienwohnung herumzuschreien und es wurden Gegenstände darin herumgeworfen. Nun nahm die Streife den aggressiven Mann zur Verhinderung von Straftaten und zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Danach kam es zu keinen weiteren Vorfällen in der Wohnung.

Autobahnpolizei

Betrunkenen Lkw-Fahrer dank aufmerksamer Zeugen erwischt, Limburg/ Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Dienstag, 03.01.2023, 22:40 Uhr

(wie) Am späten Dienstagabend wurde auf der A 3 ein betrunkener Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, da aufmerksame Verkehrsteilnehmer seine auffällige Fahrweise gemeldet hatten. Der 42-Jährige war mit einem Sattelzug auf der A3 von Köln in Richtung Frankfurt unterwegs. Bei Limburg fiel mehreren Zeugen auf, dass der 40-Tonner Sattelzug in Schalgenlinien und stark schwankenden Geschwindigkeiten unterwegs war. Die aufmerksamen Verkehrsteilnehmer blieben an dem Sattelzug dran und gaben der Polizei stetig die Position durch. Auf der Tank- und Rastanlage Medenbach-West konnte der 42-Jährige schließlich kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von über 2,2 Promille. Daraufhin wurde der 42-Jährige festgenommen, sein Führerschein sichergestellt und von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Für den Sattelzug musste die Spedition einen neuen, nüchternen Fahrer schicken.