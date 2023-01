Kaiserslautern – Die Handwerkskammer der Pfalz investiert in diesem Jahr erneut mehr als 2,5 Mio. Euro in die Modernisierung und Digitalisierung ihrer Berufsbildungs- und Technologiezentren.

Die Ende 2021 beschlossene Digitalisierungsoffensive für die Ausstattung der Berufsbildungs- und Technologiezentren der Handwerkskammer der Pfalz wird fortgeführt. So soll in diesem Jahr eine CNC-Maschine für rund 300.000 Euro an das Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Ludwigshafen geliefert werden. Für die Ausstattung ihrer Bildungszentren mit neuer digitaler Technik sieht die Handwerkskammer im laufenden Jahr eine Gesamtinvestitionssumme von rund 2,5 bis 3 Millionen Euro vor. Dafür wurden Förderanträge beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) gestellt.

Diese Finanzspritze fließt größtenteils in die Ausstattung der verschiedenen Ausbildungswerkstätten. Angeschafft werden sollen zum Beispiel ein Plotter für die Fahrzeuglackierer, handgeführte CNC-Fräsen für die Tischler und Zimmerer, Trainingssysteme für Photovoltaik und Ladeinfrastruktur im Elektrobereich, interaktive Schulungsboards sowie Investitionen in die Ersatzbeschaffung und die Erweiterung bereits vorhandener älterer Maschinen und Werkzeuge.

Hauptgeschäftsführer Dr. Till Mischler und Kammerpräsident Dirk Fischer sind von der enormen Bedeutung der Investitionen in die Bildungszentren überzeugt:

„Berufsbildung auf höchstem Niveau und neuestem technischen Stand – das ist und bleibt unser oberstes Ziel. Wir brauchen Maschinen und Anlagen der neuesten Generation, um qualifizierte Fachkräfte ausbilden zu können.“

Für eine erfolgreiche und zeitgemäße berufliche Aus- und Fortbildung ist eine hochmoderne Ausstattung die wichtigste Voraussetzung. Dabei spielen die Digitalisierung der Arbeitsprozesse und der fortschreitende technische Wandel – besonders im Energiesektor – eine immer wichtigere Rolle.Die Handwerkskammer der Pfalz bildete im Jahr 2022 knapp 10.000 Auszubildende in 25 Berufen in ihren Berufsbildungs- und Technologiezentren in Kaiserslautern, Ludwigshafen und Landau aus. Die überbetriebliche Ausbildung deckt viele Komponenten und Inhalte der betrieblichen Ausbildung ab und unterstützt so die Betriebe bei ihren Ausbildungsaufgaben. Darüber hinaus finden in den Bildungszentren auch die Meistervorbereitungs- und Weiterbildungskurse sowie diverse Berufsorientierungsmaßnahmen statt