Reilingen, BAB 6: Fahrer ohne Führerschein, aber dafür mit Diebesgut und Einbruchswerkzeug kontrolliert

Reilingen, BAB 6 (ots) – Am Montagmittag gegen 13:15 Uhr kontrollierten

Fahndungskräfte der Autobahnpolizei einen Opel auf dem Mitfahrerparkplatz an der

BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Die beiden männlichen Insassen konnten sich

beide nicht ausweisen. Insbesondere konnte der Fahrer keine Fahrerlaubnis

vorweisen, weshalb nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt wird.

Bei der anschließenden Durchsuchung des mitgeführten PKW konnten diverse

Einbruchwerkzeuge sowie Taschen mit verschiedenen Kleidungsstücken aufgefunden

werden, an welchen sich noch die Sicherungsetiketten befanden. Da für die

Kleidung keine entsprechenden Kaufbelege vorgelegt werden konnte, wurde diese

sichergestellt und gegen beide Personen ein Verfahren wegen Verdachts des

Diebstahls eingeleitet.

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis: Körperverletzung nach Böllerwurf – Zeugenaufruf!

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 10:45 Uhr kam es nach

Streitereien wegen Feuerwerkskörpern in der Dielheimer Straße zu einem

Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 56-jährigen Mannes.

Ein 56-jähriger Mann sprach eine Gruppe Jugendlicher an, weil diese in der Nähe

eines Seniorenzentrums Feuerwerkskörper zündeten. Während der Konfrontation warf

einer der Jugendlichen einen Böller in die Richtung des Mannes, welcher vor ihm

explodierte. Hierdurch wurde der 56-Jährige glücklicherweise nicht verletzt. In

der Folge entwickelte sich ein Handgemenge zwischen dem 56-Jährigem Mann und

einem Jugendlichen der Gruppierung. Der 56-Jährige wurde durch einen Schlag am

Kopf getroffen und erlitt hierdurch Verletzungen. Er musste in einem Krankenhaus

behandelt werden. Bei dem Angriff wurde außerdem die Brille des Mannes

beschädigt. Nachdem ein Zeuge die Polizei verständigt hatte, floh die Gruppe

Jugendlicher mitsamt dem Täter von der Örtlichkeit.

Die Gruppe Jugendlicher wird wie folgt beschrieben: Einheitlich schwarze

Sportbekleidung, sehr kurze, schwarze Haare. Alle Personen zwischen 15 und 16

Jahre. Der Täter wird darüber hinaus als ca. 170 cm groß, ca. 60 kg schwer

beschrieben.

Weitere Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder darüber hinaus Angaben zum

Sachverhalt oder der Gruppe Jugendlicher machen können, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202 288-0 zu melden.

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit hohen Sachschaden an Klinik in Eberbach – Zeugen gesucht!

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagmorgen kam es zu einem Unfall auf

dem Parkplatzgelände einer Klinik in der Theodor-Frey-Straße. Ein bislang

unbekannter Fahrzeugführer oder Fahrzeugführerin fuhr zunächst rückwärts über

einen im Boden verankerten Leitpfosten und stieß anschließend mit dem Heck gegen

die Außenfassade der Klinik. Danach beschädigte der bzw. die Unbekannte einen

Absperrpfosten und flüchtete anschließend über den Parkplatz in Richtung der

Theodor-Frey-Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Der Pkw dürfte im Heck- und

Frontbereich erheblich beschädigt sein. Der Sachschaden am Gebäude liegt im

fünfstelligen Bereich. Ein Zeuge, der den flüchtenden Pkw gesehen hatte, teilte

mit, dass es sich um einen hell-lackierten SUV gehandelt haben soll. Aufgrund

der festgestellten Spuren an der Unfallstelle, konnte die wegen Unfallflucht

ermittelnde Verkehrsdienst Heidelberg das Fabrikat auf einen Chrysler Jeep

Cherokee eingrenzen. Weitere Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder darüber

hinaus Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der

Verkehrspolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0621 174-4111 zu

melden.

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht gegenüber der Krankenzufahrt – Zeugen gesucht!

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag in der Zeit zwischen 06:00 Uhr

und 14:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz gegenüber der Krankenzufahrt der eines

Krankenhauses in der Theodor-Frey-Straße zu einem Unfall bei dem der Verursacher

flüchtete. Der bislang unbekannte Unfallverursacher/ -in beschädigte vermutlich

beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten VW an der hinteren Tür der

Beifahrerseite. An dieser entstanden mehrere Dellen und Kratzspuren. Der Schaden

beläuft sich auf 2.000 EUR. Anschließend flüchtete der unbekannte Pkw-Fahrer,

ohne den Unfall zu melden. Das zuständige Polizeirevier Eberbach hat

Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet. Zeugen, welche den Unfall

beobachtet haben oder darüber hinaus Angaben zum Sachverhalt machen können,

werden gebeten, das Polizeirevier Eberbach unter der Rufnummer 06271 9210-0 zu

kontaktieren.

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit drei Beteiligten – 8.500 EUR Schaden

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagnachmittag kam es in der

Bürgermeister-Willinger-Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Pkw durch den

Zusammenstoß auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben wurde. Die 40-järhige

BMW-Fahrerin fuhr aus dem Kreisverkehr auf die Walldorfer Straße und übersah

einen dort verkehrsbedingt wartenden Nissan. Der 69-jährige Fahrer des Nissans

hatte seine Fahrt unterbrochen, da der vor ihm befindliche VW nach links auf

einen Parkplatz abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß zersprang die

Heckscheibe des Nissan, welcher wiederrum auf den VW geschoben wurde. Der VW

wurde am Heck beschädigt. Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von

8.500 EUR.

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter bestiehlt Mann beim Geldabheben – Zeugen gesucht!

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr hob ein

65-jähriger Mann am Geldautomaten der Sparkasse innerhalb eines Supermarktes in

der Bahnhofstraße 1.000 EUR ab. Als er seine EC-Karte in seinem Geldbeutel

verstaute, kam ein unbekannter Mann, nutzte einen unbemerkten Augenblick,

entnahm wortlos das Bargeld aus dem Ausgabefach und flüchtete anschließend mit

dem Fahrrad in Richtung Bahnhof. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 30 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß, graue Jacke, graue Mütze. Der

zuständige Polizeiposten Leimen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls

aufgenommen. Zeugen, welche die beschriebene Person gesehen haben oder Hinweise

zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Wiesloch Tel.: 06222 57090 melden.