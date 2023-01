Heidelberg: Eine leicht verletzte Person nach Auffahrunfall zwischen LKW und PKW

Heidelberg (ots) – Am Montagmorgen kam es auf dem Cuzarring zu einem Unfall bei

dem ein 31-jähriger Lkw-Fahrer auf einen anfahrenden Pkw auffuhr. Der 65-jährige

Fahrer des Pkw hatte zuvor an einer roten Ampel gehalten. Als diese auf Grün

umschaltete und der Mann seine Fahrt fortsetzen wollte, fuhr der LKW auf den

Mercedes auf. Der 65-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den beiden

Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von circa 700 EUR.

Heidelberg, Kirchheim – Einbruch in Bau-Container

Heidelberg (ots) – In der Zeit vom 23.12.22 bis zum 02.01.23 kam es im

Carl-Friedrich-Gauß-Ring zu einem Einbruch in einen Containerkomplex. Bislang

unbekannte Täter verschafften sich durch einen eingedrückten Lüftungsschacht

Zutritt. Im Inneren des Komplexes wurden mehrere Schränke durchwühlt. Entwendet

wurden ein Temperaturmessgerät sowie mehrere Taschenmesser. Der Diebstahlschaden

ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Heidelberg Süd hat die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg Süd, unter Tel.: 06221 34180

zu melden.

Heidelberg, Bahnstadt Gefährliche Körperverletzung – Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) – Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am gestrigen

Montag, dem 02.01.23 in Heidelberg in der Da-Vinci-Straße.

An der Einfahrt zur Tiefgarage eines Einkaufszentrums kam es zunächst beinahe zu

einem Verkehrsunfall, welcher durch einen Fahrer eines VW Up begangen wurde.

Dieser legte vor einem anderen Pkw-Fahrer, welcher gerade im Begriff war in die

Tiefgarage einzufahren, eine Vollbremsung ein. Durch den anderen

Verkehrsteilnehmer wurden der VW Up Fahrer dann auf das Fehlverhalten

angesprochen, woraufhin es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung

zwischen den beiden Fahrzeugführern kam. Der Fahrer des VW und auch sein

Beifahrer stiegen daraufhin aus dem Fahrzeug aus und schlugen unvermittelt auf

den anderen Verkehrsteilnehmer ein, bis dieser am Boden lag. Dessen Ehefrau des

versuchte erfolglos einen der beiden Männer wegzuziehen. Ein weiterer

unbeteiligter Zeuge eilte zur Hilfe und konnte zumindest einen Angreifer vom am

Boden liegenden Mann trennen. Daraufhin ließen die beiden jungen Männer vom

Geschädigten ab und entfernten sich mit ihrem Auto in Richtung Eppelheimer

Straße. Die Fahndung nach dem flüchtenden VW Up mit Heidelberger Kennzeichen

verlief bislang ergebnislos. Weitere Überprüfungen dauern an. Das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte hat erste Hinweise in die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

Zeugenhinweise unter Tel.: 06221 18570 entgegen.