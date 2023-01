Kaiserslautern (ots) – Ein 29-jähriger Mann sprach am Montag 02.01.2023 in der Zollamtstraße, einen 30-Jährigen an. Auf dem Gehweg, im Bereich eines Discounters, schlug der 29-Jährige plötzlich zu und stieß den Geschädigten Richtung Fahrbahn. Der 30-Jährige schaffte es zum Glück, seinen Fall abzufangen und konnte so gerade noch verhindern, vor ein fahrendes Auto stürzen.

Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte nahmen den 29-Jährigen fest. Sein aggressives Verhalten und weitere Anzeichen deuten darauf hin, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den restlichen Tag und die darauffolgende Nacht verbrachte der Mann im Polizeigewahrsam.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere Autofahrer, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel: 0631/369 2250 entgegen. |erf