Frankfurt-Nordend: Einsatz im Günthersburgpark

Frankfurt (ots) – (dr) Heute Mittag (03. Januar 2022) kam es im Günthersburgpark

zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem in diesem ein schwertschwingender Mann

gesichtet wurde.

Gegen 12:15 Uhr ging über den Notruf eine Meldung über einen verdächtigen Mann

ein, der auf einem Spielplatz im Günthersburgpark Kampfbewegungen mit einem

Schwert ausführen würde. Umgehend suchten mehrere Polizeikräfte den gemeldeten

Bereich auf. Die Beamten stellten in diesem auch einen Mann fest, der

augenscheinlich ein Schwert in der Hand hielt. In der Folge brachten sie ihn zu

Boden und legten ihm kurzzeitig Handfesseln an, wobei auch die Brille des Mannes

Schaden nahm.

Letztlich stellte sich heraus, dass es sich bei dem Schwert um ein stumpfes

Sportgerät handelte, mit welchem der Mann Tai-Chi-Übungen ausgeführt hatte. Der

40-Jährige wurde nach Durchführungen der Maßnahmen wieder vor Ort entlassen.

Frankfurt-Innenstadt: 53-Jähriger leblos aufgefunden

Frankfurt (ots) – (dr) Am heutigen Dienstag (03. Januar 2022), gegen 06:35 Uhr,

wurde an der S-Bahnstation der Konstablerwache in der D-Ebene ein lebloser Mann

aufgefunden. Die Todesursache ist ungeklärt.

Eine Polizeibeamtin, die sich auf dem Heimweg befand, entdeckte den leblosen

Mann auf einer Sitzgelegenheit am Gleis 3 der S-Bahnstation. Rettungskräfte

konnten vor Ort nur noch den Tod des 53 Jahre alten Mannes feststellen.

Polizeibeamte sperrten den Bereich ab.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Todesursache

aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die

Ermittlungen dauern an.

Mehrere Haftbefehle vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Am Montag, 2. Januar, ging den Beamten der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gleich zwei gesuchte Personen ins

Netz. Hierdurch konnten mehrere Haftbefehle vollstreckt werden.

Zunächst wurden die Beamten auf eine 40-jährige Frau aufmerksam. Bei einer

routinemäßigen Kontrolle wurde bekannt, dass gegen sie ein Haftbefehl wegen

Unterschlagung und hiermit verbunden eine Geldstrafe in Höhe von 500,- Euro

vorliegt. Die wohnsitzlose Frau konnte die Geldsumme aufbringen und letztlich

eine Ersatzfreiheitsstrafe abwenden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde sie

daher auf freien Fuß entlassen.

Nicht so glimpflich kam ein 40-jähriger Mann davon, gegen den gleich zwei

Haftbefehle vorlagen. Er wurde zum einen wegen Erschleichen von Leitungen zu

einer Geldstrafe in Höhe von 252,- Euro und zum anderen wegen Körperverletzung

zu einer Geldstrafe in Höhe von 300,- Euro verurteilt. Da er die Geldsumme nicht

aufbringen konnte, wurde der Mann in die nächste Justizvollzugsanstalt

verbracht, wo er die nächsten 55 Tage verbringt.

Frankfurt-Nieder-Eschbach: Nackter leistet in Wohnung Widerstand und verletzt einen Polizeibeamten

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Morgen (02. Januar 2023) rückten Polizeibeamte zu

einer Anschrift in Nieder-Eschbach aus, da ein Bewohner des dortigen

Mehrfamilienhauses seit geraumer Zeit lautstark in seiner Wohnung herumschrie

und die Mitbewohner belästigte. Die Vorstellung in einer psychiatrischen

Abteilung und ein verletzter Beamter waren die Folge.

Als die Polizeibeamten gegen 08:00 Uhr an der Wohnungstür des Betroffenen

klingelten, öffnete dieser zunächst nackt aber in freundlicher Weise die Tür und

gewährte den Beamten Eintritt. Als die Beamten dem Mann den Grund des Einsatzes

mitteilten, kippte jedoch die Stimmung. Der Wohnungsinhaber versuchte zunächst

sich zu entziehen und in seinem Schlafzimmer einzuschließen. Im weiteren Verlauf

ging der 43-Jährige dann noch auf die Beamten los. Er schlug und trat auf die

Polizisten ein und verletzte hierbei einen Beamten am Fuß. Die Polizisten

überwältigten den Mann und nahmen in vorläufig fest. Beim Transport zur

Dienststelle behielt er seine Feindseligkeit bei und zeigte psychische

Auffälligkeiten.

Gegen den 43-Jährigen wurde ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs eingeleitet.

Der revierbekannte und als psychisch auffällig geltende 43-Jährige wurde

daraufhin in einer psychiatrischen Abteilung vorgestellt und durch den

diensthabenden Arzt aufgenommen.

Frankfurt-Innenstadt: Auf der Rolltreppe bestohlen

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Nachmittag (02. Januar 2023) wurde eine

32-Jährige in der Hauptwache Opfer eines dreisten Diebesduos. Auf einer

Rolltreppe wurde ihr das Mobiltelefon gestohlen. Die Täter sind flüchtig.

Die Geschädigte befand sich gestern gegen 15:20 Uhr auf dem Weg in die B-Ebene

der Hauptwache. Auf einer Rolltreppe stellte sie sich hinter eine männliche

Person und fuhr die Treppe hinab. Bereits hier hatte sie den Eindruck, dass die

Person vor ihr sie beobachtete. Während der Fahrt auf der Rolltreppe wurde die

Geschädigte dann von einer weiteren männlichen Person von hinten im Vorbeigehen

angerempelt. Zunächst dachte sich die 32-Jährige nichts dabei, stellte jedoch

kurz darauf fest, dass ihr Mobiltelefon fehlte. Auch von den Tätern fehlt jede

Spur. Diese konnten unerkannt entkommen.

Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkle Haare, grüne Jacke mit

weißen Ärmeln, schwarze Hose und schwarze Tasche mit weißen Streifen.

Hinweise nimmt das örtlich zuständige Polizeirevier (1. Polizeirevier)

telefonisch unter der Rufnummer 069/ 755 – 10100 entgegen.

Diebstahl mit Waffen

Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

nahmen am Montagmorgen einen 26-jährigen Mann aus Dillenburg fest, der bei einem

Diebstahl ein zugriffsbereites Teppichmesser mitführte.

Der Mann nahm im Casino der Deutschen Bahn mehrere Lebensmittel aus der

Warenauslage an sich und passierte den Kassenbereich ohne diese zu bezahlen. Im

Anschluss setzte sich der 26-Jährige an einen Tisch und verzehrte die Waren vor

den Augen der Mitarbeiter. Eine Mitarbeiterin kontaktierte daraufhin die

Bundespolizei und die Beamten konnten den dreisten Dieb noch bei der Vernichtung

des Stehlgutes antreffen.

Der polizeibekannte 26-jährige Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahl mit Waffen ermittelt.

Bundespolizei verhaftet mutmaßlichen Stalker am Flughafen Frankfurt

Ein 41-jähriger Deutscher befindet sich seit dem 2. Januar in Untersuchungshaft. Fahnder der Bundespolizei verhafteten den Mann bei seiner Ankunft aus Doha/Katar und führten ihn anschließend dem zuständigen Haftrichter vor.

Seit dem 22. Dezember 2022 ließ die Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen des Verdachts der versuchten Nötigung und der Nachstellung mit Haftbefehl nach dem Mann suchen. Demnach soll der Gesuchte seiner Exfrau und den beiden gemeinsamen minderjährigen Kindern regelmäßig nachgestellt, sie drangsaliert und mit Telefonanrufen unter Druck gesetzt haben. Im März 2021 war er deswegen bereits zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Der Haftrichter ordnete Untersuchungshaft gegen den Mann an.