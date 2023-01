Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Vilbel: Vandalismus in Silvesternacht

In der Neujahrsnacht kam es in Bad Vilbel zu mehreren Sachbeschädigungen. In der Frankfurter Straße ging das gläserne Vordach eines Wohnhauses zu Bruch. Bislang Unbekannte hatten dieses offenbar mit einem Trinkglas eingeworfen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 1.000 Euro. An der Wasserburg im Kurpark schlugen Chaoten mit einer Holzlatte zwei auf einer Mauer angebrachte Straßenlaternen kaputt. Schaden hier: etwa 500 Euro. In der Hasengasse warfen Straftäter eine Bierflasche gegen ein Fenster eines Mehrfamilienhauses. Dabei ging die äußere Scheibe der Doppelverglasung zu Bruch. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt in den genannten Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06101/5460-0.

Niddatal: Porsche durchsucht / Woher stammen Gehhilfe und Schal?

Während sie sich an einem grauen Porsche zu schaffen machten, bemerkten Anwohner in der Nacht zu Dienstag (03.01.) drei Personen in der Assenheimer Wiesenstraße. Auf bisher nicht bekanntem Wege war es dem Trio gelungen, den Zweisitzer zu öffnen, woraufhin sich zwei Männer in den Sportwagen gesetzt- und diesen, offenbar vergebelich, nach Wertsachen durchsucht hatten. Als das Treiben gegen 3 Uhr schließlich entdeckt worden war, flüchteten die Tatverdächtigen. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten am Tatort wenig später eine zurückgelassene Krücke sowie einen auffällig gemusterten Schal sicher. Einer der Unbekannten soll bekleidet gewesen sein mit einer grün/gelben Daunenjacke; ein anderer war den Angaben zufolge komplett dunkel gekleidet. Der Dritte hatte, während die anderen den PKW durchsuchten, wohl „Schmiere gestanden“ .

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010.

Niddatal: Einbruch in Apotheke / Neben Geld auch Diabetes-Medikament gestohlen

Straftäter sind in der Nacht zu Dienstag (03.01.) in die Apotheke in der Nieder-Wöllstädter Straße (OT Assenheim) eingebrochen. Zwischen 23.40 Uhr und 2.30 Uhr hatten die Kriminellen im Eingangsbereich ein Rollgitter herausgerissen und die dahinterliegende Schiebetür aufgedrückt. Nachdem sie so in den Verkaufsraum gelangt waren stahlen sie aus den Kassen mehrere Hundert Euro Wechselgeld und entwendeten offenbar auch ein Diabetes-Medikament.

Wem sind im genannten Zeitraum vor Ort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hatte jemand den Einbruch beobachten können? Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Büdingen: Tür beschossen?

Einigen Schaden verursachten Unbekannte zwischen Donnerstag (29.12., 12 Uhr) und Montagmorgen (02.01., 9 Uhr) am Eingang der Sporthalle des Wolfgang-Ernst-Gymnasiums in der Wilhelm-Lückert-Straße. So stellte man vor Ort insgesamt 7 kreisförmige Beschädigungen in der dreifachverglasten Tür fest, die augenscheinlich durch Beschuss aus einer Luftdruckwaffe hervorgerufen worden sein könnten. Die Polizei in Büdingen ermittelt wegen Sachbeschädigung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 06042/96480 zu melden.

B3 bei Bad Nauheim: Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Auf der Bundesstraße zwischen Bad Nauheim und Friedberg ist am Montagabend gegen 23.20 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer am Steuer eines blauen Audi von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt. Der A3 schleuderte zurück in Richtung Fahrbahn und auf eine dortige Verkehrsinsel, wo er gegen ein weiteres Schild stieß und schließlich stark beschädigt zum Stehen kam. Rettungskräfte brachten den aus Niddatal stammenden Fahrzeugführer zur Untersuchung ins Krankenhaus. Da sich Hinweise auf vorangegangenen Alkoholkonsum ergeben hatten, erfolgte dort die Entnahme einer Blutprobe. Außerdem stellte die Polizei den Führerschein des jungen Mannes erst einmal sicher. Die Fahrbahn war in Höhe der Kreuzung zur B455 aufgrund Unfallaufnahme sowie erforderlicher Aufräumarbeiten bis kurz vor 1 Uhr voll gesperrt. Der völlig demolierte Audi hat wohl nur noch Schrottwert. Er musste abgeschleppt werden. Durch Trümmerteile auf der Straße waren auch ein weißer Opel sowie ein blauer Ford beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 9.000 Euro. Mögliche Zeugen, die den Unfallhergang hatten beobachten können oder denen das genannte Auto bereits vor der Kollision aufgefallen war, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.