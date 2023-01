Einbruch in RegioTram – Bundespolizei sucht Zeugen

Wolfhagen (ots) – Bislang Unbekannte haben eine Scheibe einer im Bahnhof

Wolfhagen abgestellten RegioTram eingschlagen und sich so widerrechtlich Zugang

verschafft. Die Täter hatten es auf den Fahrausweisautomaten in der RegioTram

abgesehen. Diesen hebelten sie mit einem bislang unbekannten Werkzeug auf und

entwendeten die Wechselgeldkassette.

Die Höhe des Sachschadens wird auf knapp 3000 Euro geschätzt.

Die Tatzeit kann auf den Zeitraum am 31. Dezember 2022 zwischen 23 Uhr und dem 2. Januar 2023 5 Uhr eingegrenzt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter

der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden

Bundespolizei holt alkoholisierten Mann aus Gleisbereich

Kassel (ots) – Am gestrigen Tag (2.1./14:30 Uhr) wurde der

Bundespolizeiinspektion Kassel mitgeteilt, dass eine männliche Person im

Gleisbereich in der Nähe der Tannenwalbrücke liegt. Es wurde umgehend eine

Gleissperrung veranlasst und eine Streife fuhr den Ereignisort mit Sonder- und

Wegerechten an. Minuten später konnte die Streife einen 29-jährigen Mann vor Ort

feststellen und aus dem Gleisbereich bringen.

Aufgrund seines stark alkoholisierten Zustandes, wurde der Mann für weitere

Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,58 Promille. Da der betrunkene Mann sehr

starke Ausfallerscheinungen hatte und über Unwohlsein klagte, wurde ein

Rettungswagen verständigt. Anschließend wurde er für weitere Untersuchungen in

das ,,Rotes Kreuz Krankenhaus“ gebracht.

Durch den Vorfall erhielten 9 Züge insgesamt 128 Minuten Verspätung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann eingeleitet.

2.000 Euro Schaden durch mutmaßlich gezielten Böllerwurf auf Balkon: Täterhinweise erbeten

Kassel-Wolfsanger/Hasenhecke: Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Montagabend im Schlehenweg in Kassel mutmaßlich gezielt einen Böller auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses geworfen. Durch die Explosion des pyrotechnischen Gegenstandes entstand ein nicht unerheblicher Schaden, der sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 2.000 Euro beläuft. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Aufgrund des Schadens ist davon auszugehen, dass es sich um einen in Deutschland nicht zugelassenen Feuerwerkskörper handelte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Ein Nachbar des betroffenen Wohnungsnehmers hatte die Explosion gegen 21 Uhr gehört. Als er anschließend nach draußen ging, um nach dem Rechten zu schauen, bemerkte er den Schaden an dem Balkon der Erdgeschosswohnung. Wie die daraufhin gerufene Streife des Polizeireviers Nord feststellte, war durch die Explosion ein ca. ein Meter großes Loch in die Balkonverkleidung gerissen und eine Metallstrebe der Brüstung verbogen worden. Zudem wurden das Mobiliar, die Weihnachtsdekoration und eine Stromverteilerbox auf dem Balkon beschädigt und eine Fensterscheibe im Kellergeschoss riss. Die Balkonverkleidung war ca. zehn Meter weit geschleudert worden. Der Nachbar hatte unmittelbar nach der Explosion einen VW Caddy wegfahren sehen, der mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte.

Wer den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Hinweise zu der Sachbeschädigung geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100.