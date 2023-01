Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg FD

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstand bei einem Unfall am Montagnachmittag (02.01.). Eine 21-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 14.45 Uhr die K 110 in Fahrtrichtung Industriegebiet Rodges. In Höhe der Straße „Am Haimberg“ wollte sie nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links in diese einbiegen. Hierbei kam es aus noch unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 37-jährigen Opel-Fahrerin. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Fulda

HEF

Alleinunfall

Schenklengsfeld. Am Montag (02.01.), gegen 5 Uhr, befuhr eine 52-jährige Fahrerin eines Skoda Oktavia aus Friedewald die B 62 von Sorga kommend in Richtung Friedewald. In Höhe des Abzweigs Malkomes kam sie in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, querte den Fahrbahnteiler und kam in der Leitplanke zum Stehen. Sie wurde leicht verletzt in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 17.000 Euro.

Unfall auf der Bundesstraße

Bad Hersfeld. Am Montag (02.01.), gegen 22:20 Uhr, befuhr eine 24-jährige Fahrerin eines BMW aus Bad Hersfeld die Kolpingstraße in Richtung B 62. Kurz nach dem Auffahren auf die Bundesstraße geriet sie nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. In der Folge stieß sie dann noch in die linke Leitplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Sonntag (01.01.), gegen 21 Uhr bis Montag (02.01.), gegen 18:10 Uhr, parkte ein 25-Jähriger aus Bad Hersfeld seinen Audi TT ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Straße „Alter Kirchweg“. Als er später zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt worden war. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Baumarkt

Heringen. Ein Baustoffmarkt in der Straße „Unter der Hanacht“ wurde am frühen Dienstagmorgen (03.01.), gegen 1.30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Glasschiebetür gelangten die Einbrecher in das gewerblich genutzte Objekt. Mitsamt mehrerer Werkzeugkoffer inklusive Geräten, flüchteten die Täter schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Die genaue Höhe des Diebesguts ist momentan noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizei warnt vor Haustürgeschäften

Osthessen. Bei sogenannten Haustürgeschäften geben sich Betrüger als Handwerker oder Dienstleister aus. Handwerks-, Elektrik-, Gas- oder Wasserarbeiten sind nur einige der angebotenen Leistungen. Auch als Dienstleister von Telekommunikationsunternehmen treten die Schwindler auf. Nicht selten fordern die Kriminellen bereits im Voraus hohe Geldbeträge für in Aussicht gestellte Arbeiten, die tatsächlich jedoch niemals durchgeführt werden oder sie erbringen mangelhafte oder schlechte Leistungen, die zudem noch eine völlig überteuerte Rechnung nach sich ziehen. In anderen Fällen betreten die Schwindler die Wohnungen und Häuser Ihrer späteren Opfer und lassen dabei die Haustür für weitere nachfolgende Täter offen, welche anschließend zunächst unbemerkt Wertgegenstände aus den Räumlichkeiten entwenden.

Wichtig ist:

Firma (Gibt es die Firma überhaupt und liegen Rezensionen vor?) und achten Sie bei Internetauftritten von Firmen auf tatsächlich existente Erreichbarkeiten, Impressum und Adressen! Haben Sie überhaupt einen Dienstleister beauftragt

beziehungsweise einen Termin vereinbart? Lassen Sie keinen Ihnen unbekannten Person ungeprüft in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Überprüfen Sie Ausweise genau und hinterfragen Sie die Identitäten bei der jeweiligen Firma/ Behörde. Schließen Sie Ihre Haustür immer selbst, damit keine unbefugten

Personen den Wohnraum betreten können. Zahlen Sie nicht im Voraus für in Aussicht gestellte Leistungen

Sachbeschädigung an Schule

Fulda. Unbekannte beschmierte in der Zeit zwischen Freitagvormittag (30.12.) und Montagvormittag (02.01.) das Gebäude einer Schule in der Buseckstraße mit Farbe und Klebstoff. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand von Werbetafel in Homberg/Ohm – Zeugenaufruf

Alsfeld (ots)

Homberg/Ohm – Am Dienstag (03.01.2023) wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr gegen 00.25 Uhr durch eine Zeugin der Brand einer Werbetafel in Homberg/Ohm, in der Straße Auf den Sandäckern, gemeldet. Die Werbetafel war an einer Straßenlaterne befestigt und konnte durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Der Brand könnte zu einer Serie von Vorfällen gehören, die sich in jüngster Vergangenheit in Homberg/Ohm ereignet haben. Obwohl der Sachschaden in diesem Fall nur gering ist, bittet die Polizei daher erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.