Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Kinder blieben bei Unfall wohl unversehrt – Hanau

(aa) Ein Ford – besetzt mit der 34 Jahre alten Fahrerin und ihren beiden Kindern – kam am Dienstagvormittag in der Gustav-Hoch-Straße in der Kurve von der Straße ab. Gegen 10.25 Uhr überfuhr die Hanauerin in Höhe der Hausnummer 1 die Verkehrsinsel und ein Schild. Dabei entstand ein Schaden von etwa 3.300 Euro. Die Frau und die 12 und 11 Jahre alten Kinder blieben wohl unversehrt. Als Ursache stehen die blendende Sonne und die plötzlich beschlagene Windschutzscheibe im Raum. Zur Klärung werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

Unfallflucht: Fußgängerin schwer verletzt – Erlensee

(aa) Zu einem Unfall, der sich bereits am Dienstag, 20. Dezember 2022, in der Langendiebacher Straße ereignet hat und bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Die 87-jährige Fußgängerin hatte gegen 7.40 Uhr die Straße in Höhe der Hausnummer 31 überquert. Als sie fast den gegenüberliegenden Bordstein erreicht hatte, wurde sie von einem Auto erfasst. Das Fahrzeug war vermutlich in Richtung Waldstraße/Am Rathaus gefahren; Fahrerin oder Fahrer ist nicht bekannt. Die 87-Jährige stürzte auf die Bordsteinkante und erlitt unter anderem eine Kopfverletzung. Sie musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Der Unfall wurde nachträglich angezeigt. Der Verursacher hatte sich allerdings nicht um die Verletzte gekümmert. Nähere Angaben liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden daher gebeten, sich beim Polizeiposten Erlensee unter der Rufnummer 06181 9010-190 zu melden.