Main-Taunus: Die Polizei-News

Erfolglose Geldautomatensprenger flüchten nach Unfall, Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Casteller Straße, BAB 643, Ende Schiersteiner Brücke, Mainz-Mombach, ab Dienstag, 03.01.2022, 03:51 Uhr

(jn)Heute haben unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden einen Geldautomaten im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen gesprengt, jedoch kein Bargeld stehlen können. Kurz nach der Tat verunfallte das Fluchtfahrzeug im Bereich der Schiersteiner Brücke in Mainz-Mombach und verursachte erhebliche Verkehrsbehinderungen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Um 03:51 Uhr wurden mehrere Anwohner im Stadtteil Diedenbergen von einem lauten Knall in der Casteller Straße geweckt, nachdem Unbekannte hier einen Geldausgabeautomaten gesprengt und dabei ein Geschäftsgebäude beschädigt hatten. Zudem beobachteten Zeugen einen schwarzen Audi, der den Tatort wenig später mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Marxheim verlassen hatte. Anschließend sei das Fluchtfahrzeug in Fahrtrichtung der BAB 66, Anschlussstelle Hofheim am Taunus, gefahren. Wie sich wenig später herausstellte, war der Audi gegen 04:20 Uhr auf der Schiersteiner Brücke von Wiesbaden nach Mainz unterwegs, kam in einer Fahrbahnverschwenkung auf Höhe von Mainz-Mombach von der Fahrbahn ab und verunfallte (siehe hierzu eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mainz). Im weiteren Verlauf wurden im Bereich von Mainz-Mombach, in enger Zusammenarbeit zwischen den Polizeien aus Rheinland-Pfalz und Hessen, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den fußläufig flüchtigen Fahrzeuginsassen durchgeführt. Die Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch Hubschrauber sowie Spürhunde der Polizei zum Einsatz kommen, dauern derzeit noch an. An dem Fluchtfahrzeug wurde eine umfassende Spurensuche durchgeführt und der schwerbeschädigte Wagen sichergestellt.

Am Tatort in der Casteller Straße führte die Kriminalpolizei indes umfangreiche spurensichernde Maßnahmen durch. Zudem wurden auch die Experten für Sprengtechnik des Hessischen Landeskriminalamtes sowie ein Statiker hinzugezogen. Da in dem Tatobjekt weiterer Sprengstoff gefunden wurde, der noch nicht umgesetzt hatte, musste dieser gegen 07:10 Uhr in einer nahegelegenen Feldgemarkung gezündet werden. Der Schaden an dem Gebäude beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Einsturzgefahr besteht nicht.

Weitere sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Betrunkener Mann fährt mit Einsatzfahrzeug der Feuerwehr, Hofheim am Taunus, Wallau, Wiesbadener Straße, Steingasse, Dienstag, 03.01.2023, 02:30 Uhr bis 04:30 Uhr

(jn)Im Hofheimer Stadtteil Wallau ist in der vergangenen Nacht ein 35-jähriger, stark alkoholisierter Mann mehrfach negativ aufgefallen und straffällig geworden. Letztendlich wurde er nach einer kurzen Fahrt am Steuer eines Einsatzfahrzeuges der Feuerwehr festgenommen und in eine Fachklinik verbracht. Bereits um 02:30 Uhr fiel der spärlich bekleidete Mann Polizisten in der Wiesbadener Straße in Wallau auf, indem er auf der Straße herumschrie und einen verwirrten Eindruck machte. Auf sein Verhalten angesprochen räumte er einen Alkohol und Drogenkonsum ein und wies zudem darauf hin, dass er soeben einen Mitsubishi in der Wiesbadener Straße beschädigt habe. An dem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Nach Aufnahme seiner Personalien und des Sachverhaltes wurde der Mann zu seiner nahegelegenen Wohnanschrift geschickt. Gegen 04:30 Uhr alarmierte dann die Wallauer Feuerwehr die Polizei, nachdem der 35-Jährige an dem Gerätehaus in der Steingasse aufgetaucht war. Dort hatte er zunächst einen Feuerwehrmann bedrängt und ein Einsatzfahrzeug durch Tritte beschädigt. Im Anschluss stieg der Betrunkene in einen VW Bus der Feuerwehr, fuhr eine Runde und stellte den Wagen nach wenigen Minuten wieder vor dem Gerätehaus ab. Dort konnte der Hofheimer aufgegriffen und für weitere polizeiliche Maßnahmen, unter anderem eine Blutentnahme, zur Hofheimer Polizeistation verbracht werden. Gegen ihn laufen nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren. Aufgrund seines auch psychisch auffälligen Verhaltens wurde der 35-Jährige in einer Fachklinik vorgestellt und aufgenommen.

Versuchter Einbruch in Wohnung,

Hochheim, Am Gänsborn, Donnerstag, 15.12.2022 bis Sonntag, 01.01.2023

(he)Am Neujahrstag stellte die Bewohnerin einer in der Straße „Am Gänsborn“ in Hochheim gelegenen Wohnung fest, dass unbekannte Täter versucht hatten, gewaltsam in ihre Wohnung einzudringen. Der Tatzeitraum liegt innerhalb der vergangenen zwei Wochen. An der Eingangstür der in einem Mehrfamilienhaus gelegenen Wohnung wurde der Schließzylinder beschädigt, in das Innere der Wohnung gelangten die Einbrecher den derzeit vorliegenden Erkenntnissen zufolge jedoch nicht. Es entstand geringer Sachschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise zu der Tat.

Einbruch in Pkw,

Eschborn, Niederhöchstadt, Steinbacher Straße, Freitag, 02.12.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 02.01.2023, 10:10 Uhr

(he)Gestern Morgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass in Eschborn-Niederhöchstadt in der Steinbacher Straße ein Pkw aufgebrochen und daraus eine Uhr entwendet worden war. Das angegangene Fahrzeug, ein Van der Marke Chevrolet, stand in einer Hofeinfahrt, jedoch frei zugänglich von der Straße. Die unbekannten Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeuges ein, gelangten im weiteren Verlauf in den Innenraum und durchsuchten diesen. Hierbei fiel ihnen eine Uhr in die Hände. Mit dieser flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise zu der Tat.

Pkw beschmiert,

Sulzbach, Billtalstraße, Sonntag, 01.01.2023, 18:00 Uhr bis Montag, 02.02.2023, 11:00 Uhr

(he)Zwischen Sonntagabend und gestern Morgen beschmierten unbekannte Täter in Sulzbach einen Pkw und verursachten dadurch einen Sachschaden von circa 1.500 Euro. Der schwarze Suzuki „SX“ stand in der Billtalstraße. Gestern, gegen 11:00 Uhr stellte die Halterin dann fest, dass die Beifahrerseite mit Lack beschmiert worden war. Täterhinweise liegen nicht vor.

Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 9695-0 um Hinweise

Mehrere Pkw zerkratzt,

Eschborn, Bereich „Im Sonnenland“, Sonntag, 25.12.2022 bis Montag, 02.02.2023

(he)Gestern Morgen meldeten weitere Personen aus Eschborn, dass seit den Weihnachtsfeiertagen im Bereich der Straße „In Sonnenland“ Pkw durch Kratzer beschädigt worden waren. Ähnlich wie bei den anderen Fällen von Vandalismus (siehe Pressemeldung vom 30.12.2022), wurde festgestellt, dass mindestens sieben geparkte Fahrzeuge auf die gleiche Art und Weise zerkratzt wurden. Unter anderem waren Pkw der Hersteller Ford, Skoda, Mercedes sowie Kia betroffen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 9695-0 um Hinweise.

Verletzter bei Unfall auf A 3,

Hochheim, Bundesautobahn 3, Sonntag, 01.01.2022, 17:00 Uhr

(wie) Bei einem Unfall mit drei beteiligten Pkw auf der A 3 bei Hochheim wurde am Sonntag ein Mensch verletzt. Ein 41-Jähriger befuhr mit einem KIA die A3 in Fahrtrichtung Köln. Zwischen dem Mönchhof Dreieck und dem Wiesbadener Kreuz stockte der Verkehr. Zwei vorausfahrende Skoda auf dem dritten von vier Fahrstreifen verlangsamten ihre Geschwindigkeit. Der 41-Jährige schaffte es nicht mehr sein Fahrzeug rechtzeitig abzubremsen und fuhr gegen das Heck des Skoda eines 26-Jährigen. Dieser wurde dadurch noch gegen den davor fahrenden Skoda eines 38-Jährigen geschoben. Bei der Kollision wurde der 26-Jährige verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf knapp 22.000 EUR.