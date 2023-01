Bergstrasse

Viernheim: Ohne Führerschein, berauscht und alkoholisiert/Polizei zieht zwei Fahrer aus dem Verkehr

Viernheim (ots) – Streifenbeamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim

führten in der Nacht zum Dienstag (03.01.) Kontrollen im Stadtgebiet durch.

Für zwei Verkehrsteilnehmer mündeten die Überprüfungen anschließend in

entsprechende Strafverfahren. Gegen 0.00 Uhr stoppten die Gesetzeshüter in der

Karl-Marx-Straße zunächst einen 24 Jahre alten Autofahrer. Bei ihm bestand der

Verdacht auf vorherigen Konsum von Cannabis. Zudem konnte er den Kontrolleuren

keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen. Er wurde daraufhin vorläufig

festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei

erstattete Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie

Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Weiterhin kontrollierten die Polizisten gegen 3.00 Uhr einen 40-jährigen

Wagenlenker in der Konrad-Adenauer-Allee. Ein Atemalkoholtest zeigte

anschließend rund 1,5 Promille an. Es folgte ebenfalls eine Blutentnahme. Sein

Führerschein wurde von der Polizei einbehalten. Den Mann erwartet nun ein

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bensheim: Verkehrskontrolle der Polizei/Über 50 Fahrzeuge gestoppt

Bensheim (ots) – Streifen der Polizeistation Bensheim haben am Montag (02.01.)

Verkehrskontrollen im Berliner Ring sowie auf der Bundesstraße 3, am

Ortseingang, von Heppenheim kommend, durchgeführt. Unterstützt wurden die

Bensheimer Ordnungshüter hierbei von Einsatzkräften der hessischen

Bereitschaftspolizei. Zwischen 7.00 und 13.15 Uhr stoppten die Beamten insgesamt

51 Fahrzeuge und überprüften 60 Personen.

Neben vereinzelten Beanstandungen wegen festgestellter Mängel an Fahrzeugen und

Verwarnungsgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten, wie Verstößen gegen die

Gurtpflicht, muss sich eine 62 Jahre alte Frau nun in einem Ermittlungsverfahren

wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. Ein

Drogentest reagierte bei ihr positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Sie

wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen

lassen. Zudem bedeutete die Kontrolle für einen 58-jährigen Autofahrer das Ende

seiner Fahrt, weil er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die

Polizisten leiteten eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Kriminelle entwenden Roller vom Bahnhof / Zeugen

gesucht

Dieburg (ots) – Kriminelle entwendeten am Montagabend (2.1.) auf bislang

unbekannte Weise einen Roller am Bahnhof. Der 63-jährige Eigentümer stellte sein

Kraftrad gegen 17 Uhr ab und sicherte es mit dem Lenkradschloss. Als er gegen

23.30 Uhr zurück an sein Zweirad gehen wollte, bemerkte er, dass es nicht mehr

da war.

Der Roller war von der Marke Motron. Zur Tatzeit war das

Versicherungskennzeichen „635 KKS“ am Fahrzeug angebracht.

Hinweise zu dem Verbleib des Rollers und zu den Tätern werden vom Kommissariat

21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Groß-Umstadt: Brand einer Wäscherei ruft Polizei, Feuerwehr

und Rettungsdienst auf den Plan

Groß-Umstadt (ots) – In der Nacht zum Dienstag (3.1.) kam es gegen 1.30 Uhr in

der Halle einer Wäscherei in der Siemensstraße zu einem Brand. Nachdem eine

Angestellte den Brand bemerkt hatte, alarmierte sie die Rettungskräfte. Trotz

der schnellen Löscharbeiten der Feuerwehr Groß-Umstadt entstand ein hoher

Schaden durch die Flammen.

Bei dem Brand verletzte sich glücklicherweise niemand. Der Rettungsdienst

untersuchte vorsorglich zwei Personen vor Ort. Nach derzeitigem Kenntnisstand

ist ein technischer Defekt im Bereich der Elektroverteilung für den Brand

verantwortlich. Durch das Feuer entstand nach derzeitigen Erkenntnissen ein

Schaden von über 100.000 Euro.

Groß-Zimmern: Täter flüchten nach Kellereinbruch mit E-Bike /

Zeugenaufruf der Polizei

Groß-Zimmern (ots) – Einbrecher verschafften sich zwischen Donnerstagvormittag

(29.12.) und Montagmittag (2.1.) Zutritt zu einem Kellerraum eines

Mehrfamilienhauses im Korellweg und entwendeten daraus ein E-Bike. Die

Kriminellen gelangten auf bislang unbekannte Weise durch die Haustüre in das

Gebäude, zerstörten dort das Vorhängeschloss eines Kellerabteils und fanden dort

ein Fahrrad. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt mit dem E-Bike.

Bei dem Bike handelte es sich um ein graues Mountainbike mit gelben Akzenten der

Marke Cube, Modell Reaction Hybrid 500.

Wenn Sie Hinweise zu den Tätern oder zu dem Verbleib des Bikes geben können,

melden Sie sich bitte bei den Beamten des Kommissariats 41 in Ober-Ramstadt

unter der Rufnummer 06154 / 6330 – 0.

Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei Tipps zur richtigen Sicherung von

Kellerräumen und Kellerverschlägen:

Halten Sie Kellertüren stets geschlossen.

Bewahren Sie im Keller möglichst keine Wertsachen auf.

Sichern Sie ihre Räder auch im Keller mit entsprechenden

Schlössern ab.

Schlössern ab. Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem

Sichtschutz.

Sichtschutz. Sichern Sie die Tür Ihres Kellerverschlags vor Aushebeln, zum

Beispiel durch eine oben verschraubte Latte.

Beispiel durch eine oben verschraubte Latte. Sichern Sie Kellerfenster durch zusätzliche Gitter oder

Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des

Lichtschachtrostes.

Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des Lichtschachtrostes. Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude (besonders in

größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen

Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten.

größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten. Informieren Sie die Polizei (Notruf 110), wenn Ihnen etwas

verdächtig vorkommt.

Gross-Gerau

Kelsterbach: Transporter aufgebrochen/Zeugen gesucht

In einen auf einem Firmengelände im Langer Kornweg abgestellten Transporter drangen Unbekannte zwischen Freitagabend (30.12.) und Montagmorgen (02.01.) gewaltsam ein. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug anschließend Werkzeuge im Wert von rund 2000 Euro.

Hinweise bitte an das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am Montag (02.01.2023) zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen Toyota Yaris, welcher in der Kelsterbacher Straße in Höhe der Hausnummer 67 am Fahrbahnrand abgestellt war. An dem PKW entstand an der hinteren Stoßstange ein Schaden von über 500 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 zu melden.