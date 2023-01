Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 03.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Ihr Fahrzeug nicht rechtzeitig umgemeldet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ihr Fahrzeug nicht rechtzeitig umgemeldet hat eine 34-Jährige aus der VG Lambrecht, als sie am 03.01.2023 um 10:30 Uhr in der Nachtweide in 67433 Neustadt/W. mit ihrem Audi mit ausländischer Zulassung einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass die Fahrerin schon seit über einem Jahr ordnungsbehördlich in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet ist und daher ihr Fahrzeug hätte ummelden müssen. Aufgrund der Tatsache, dass die Audi-Fahrerin dieser Erfordernis nicht nachkam, muss diese sich nun in Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetzte, sowie gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Des weiteren wird die zuständige Zulassungsstelle, sowie das Hauptzollamt über den Sachverhalt informiert.

Neustadt: Unter Drogeneinfluss zur Arbeit

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 03.01.2023 um 07:00 Uhr konnte ein 21-Jähriger aus Neustadt mit seinem E-Scooter in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des jungen Mannes konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein durchgeführter Vortest reagiert letztlich vor Ort auf die Stoffgruppen Amfetamin, Methamfetamin und THC. Der Neustadter musste daher in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Dessen E-Scooter wurde an eine Angehörige übergeben. Der 21-Jährige muss sich nun in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Noch nie Drogen konsumiert

Neustadt/Weinstraße (ots) – Noch nie Drogen konsumiert hat laut eigenen Angaben ein 24-jähriger aus der VG Maikammer, als er am 02.01.2023 um 11:30 Uhr in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. mit seinem PKW einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit gab dieser nämlich an, dass er noch nie in seinem Leben Drogen konsumiert habe. Während der Überprüfung des Mannes konnten jedoch Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein durchgeführter Vortest in der hiesigen Dienststelle verlief letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten übergeben. Den jungen Mann erwartet nun ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

Neustadt: Berauscht zur Arbeit

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 02.01.2023 um 07:30 Uhr konnte ein 35-Jähriger aus der VG Deidesheim in der Oswald-Wiersich-Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Peugeot einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des PKW-Fahrers konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmitteleinfluss schleißen ließen. Ein vor Ort durchgeführter Vortest reagierte schließlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Der 35-Jährige musste daher in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Dessen Fahrzeugschlüssel wurde zuvor einem Bekannten des Fahrers übergeben. Nun kommt auf den Peugeot-Fahrer ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

