Beleidigungen enden in einer Körperverletzung

Speyer (ots) – Am Freitag 30.12.2022 gegen 18:21 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Dudenhofer Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und mehreren Beleidigungen zwischen einem russischen Paar und einem ukrainischen Paar. Hintergrund war ein in ukrainischen Nationalfarben getragener Jogginganzug eines beteiligten Mannes.

Der Streit verlagerte sich auf dem angrenzenden Parkplatz, auf dem es im Anschluss zu einer wechselseitigen Körperverletzung kam. Alle Beteiligten machten leichte Verletzungen geltend.

Unfall zwischen Transporter und Pedelecfahrer

Speyer (ots) – Am Montag 02.01.2023 gegen 10:20 Uhr befuhr ein 46-Jähriger Mann mit seinem Transporter die Industriestraße in Fahrtrichtung TÜV. Zeitgleich fuhr ein 30-jähriger Pedelec-Fahrer den Radweg in dieselbe Fahrtrichtung.

Der 46-jährige Mann bog in Höhe eines Autohauses auf den Parkplatz ein und übersah den bevorrechtigten Radfahrer auf dem Radweg, weshalb es zum Zusammenstoß mit diesem kam. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Am Transporter entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.