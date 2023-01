Landau: Die Polizei-News

16-jährige Fußgängerin von Radfahrerin angefahren

Landau (ots) – Eine 16-Jährige wurde am 02.01.2023 gegen 11:15 uhr in der Straße An 44 beim Queren der Langstraße von einer circa 30-40 Jahre alten Radfahrerin am rechten Fuß erwischt wodurch sich die Fußgängerin verletzte.

Die Fahrradfahrerin hatte sich von hinten genähert, nach dem Unfall auch angehalten und kurz mit der 16-Jährigen gesprochen. Ein Austausch der Personalien fand nicht statt. Die Radfahrerin, Personen die diese kennen oder andere Zeugen gebeten werden, sich bei der Polizei Landau zu melden.

Brennende Pergola in Landau

Landau (ots) – Am Montag 02.01.2023 gegen 22:30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache, in der Schneiderstraße in Landau, eine hölzerne Pergola in Brand. Das Feuer griff auf einen angrenzenden Holzunterstand und eine Blechhütte über.

Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.

Cabriodach aufgeschlitzt und Uhren entwendet

Landau (ots) – Zwischen dem 30.12.2022 und 31.12.2022 schlitzten unbekannte Täter in Landau in der Königstraße das Fahrzeugverdeck eines Cabrios auf und entwendeten mehrere Uhren. Der Schaden beläuft sich hierbei auf mehrere tausend Euro.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Mit Fußgänger zusammengestoßen und dann abgehauen

Landau-Queichheim (ots) – Am Montag 02.01.2023 lief gegen 16:45 Uhr ein 74-jähriger Mann mit seinem Hund auf dem Fußgängerweg zwischen der Schneiderstraße und dem Queichanger. Eine ihm begegnende Radfahrerin wies er darauf hin, dass der Weg tatsächlich lediglich für Fußgänger sei.

In diesem Moment stieß die Mitte 20 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad gegen den Mann, wodurch dieser stürzte und sich an der Hüfte verletzte. Ob die Frau durch die Ansprache eventuell abgelenkt war, ist derzeit noch unklar.

Die Frau, welche eine Jogginghose mit Sternenmuster getragen habe, sei im Nachgang nochmals an der Unfallstelle vorbeigefahren, habe aber auf Ansprache nicht reagiert. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Landau.