Edenkoben (ots) – Angeblich Eifersucht dürfte die Ursache für eine handfeste Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar aus dem Raum Edenkoben gewesen sein. Dabei hat ein 41-Jähriger seine Frau mit beiden Händen am Hals gepackt und sie gegen einen Holztisch geschleudert. Die Frau ergriff daraufhin mit ihrer 2-jährigen Tochter die Flucht. Hierbei schlug der Mann wiederholt mit der Faust auf die Frau ein.

Ein Rettungsdienst musste verständigt werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. In einer polizeilichen Verfügung wurde ihm das Betretungsverbot des gemeinsamen Anwesens sowie ein Kontaktverbot gegenüber seiner Ehefrau und dem gemeinsamen Kind ausgehändigt.

Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an.

Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.