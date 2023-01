Verkehrsunfall nach Geldautomaten Sprengung

Mainz/Schiersteiner Brücke/A 643 (ots) – Ein Verkehrsunfall gegen 04:20 Uhr auf der A 643 in Höhe der Anschlussstelle Mainz-Mombach, steht möglicherweise in Zusammenhang mit der in Hofheim/Hessen, vorgekommenen Geldautomaten Sprengung. Der Fahrer einer großen Limousine hat offensichtlich auf der A 643 kurz nach der Schiersteiner Brücke aus Hessen kommend, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit.

Im Fahrzeug haben alle Airbags ausgelöst. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Der Fahrer und mögliche weitere Insassen sind derzeit flüchtig. Die Fahndung nach den flüchtenden Personen wird durch zahlreiche Einsatzkräfte am Boden, unter anderem mit mehreren Diensthundeführern sowie aus der Luft mit einem Hubschrauber durchgeführt.

Der schwer beschädigte PKW wird derzeit durch Spezialisten des Landeskriminalamtes untersucht. Bevor der PKW transportiert werden kann, ist auszuschließen, dass sich gefährliche Substanzen, die zum Sprengen eines Geldautomaten genutzt werden, noch im Fahrzeug befinden.

Die Untersuchungen werden mit der größten Vorsicht durchgeführt.

Von Ladendiebin gekratzt und gebissen

Mainz-Finthen (ots) – Am Montag 02.01.2023 stellte die Mitarbeiterin einer Drogeriefiliale in Mainz-Finthen zwei Ladendiebinnen. Die beiden Frauen hatten sich zuvor in der Filiale mit den dortigen Testprodukten geschminkt. Sie entnahmen außerdem falsche Wimpern aus den Verpackungen und klebten sich diese auf. Eine Mitarbeiterin forderte die beiden jungen Frauen daraufhin auf, sie in das Lager des Ladens zu begleiten.

Eine der beiden Frauen ergriff unmittelbar die Flucht aus dem Laden. Der verbliebenen 17-Jährigen wurde die Möglichkeit eröffnet, die zuvor entnommene Ware, die falschen Wimpern zu bezahlen. Da sie jedoch kein Geld oder Ausweispapiere dabei hatte, wollte die Angestellte die Polizei hinzuziehen.

Daraufhin versuchte die junge Frau ebenfalls zu fliehen und biss die Angestellte in den Arm, da diese sie an der Flucht hindern wollte. Die Drogerie Mitarbeiterin erlitt hierbei eine blutende Wunde sowie Kratzer am Arm und musste im Anschluss medizinisch versorgt werden.

Die junge Ladendiebin konnte bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten werden.

Einbruch in Kellerabteile

Mainz-Oberstadt (ots) – Durch einen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Carl-Benz-Straße in Mainz wurde der Polizei am 02.01.2023 der Aufbruch mehrerer Kellerabteile gemeldet. Dort wurden durch ein oder mehrere unbekannte Täter die Türen zu mindestens 6 Abteilen aufgebrochen.

Bislang bekannt ist, dass 13 Flaschen Whiskey entwendet wurden. Wie der oder die Täter in das Haus gelangen konnten ist derzeit noch unklar. Die Mainzer Polizei hat vor Ort die Spurensuche durchgeführt.

Kreis Mainz-Bingen

2x Verkehrsunfallflucht

Bingen (ots) – Die Geschädigte stellte ihren weißen BMW 118 i, am Donnerstag 29.12.2022 gegen 16.20 Uhr, in der Koblenzer Straße/Höhe Hausnummer 19, in Längsaufstellung ab. Am Montag 02.01.2023 stellte sie einen Schaden an der Beifahrerseite fest. Zurzeit liegen keine Hinweise über den möglichen Unfallverursacher vor. Hinweise erbeten an die Polizei Bingen.

Bingen (ots) – Die Geschädigte stellte ihren schwarzen Skoda Fabia am Freitag 30.12 2022 in der Zeit zwischen 11-11.30 Uhr auf dem Netto-Parkplatz in Bingen-Büdesheim ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass die rechte Fahrzeugseite beschädigt war. Zurzeit liegen keine Hinweise über den Unfallverursacher vor. Hinweise erbeten an die Polizei Bingen.

Einbruchsdiebsthal

Bingen (ots) – In der Zeit vom 31.12.2022, 18.00 Uhr bis Montag, 02.01.2023, 10.00 Uhr, wurde die Terrassentür einer Gaststätte in Bingen, Am Speisemarkt aufgehebelt.

Der Zigarettenautomat samt Inhalt wurde entwendet. Zurzeit liegen keine Hinweise auf die möglichen Täter vor. Hinweise erbeten an die Polizei Bingen.