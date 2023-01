Sturheit führt zu Streit und Polizeieinsatz

Kaiserslautern (ots) – Sturheit hat am Montag 02.01.2022 in der Marienburger Straße zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen 2 Autofahrerinnen und einem Lkw-Fahrer geführt. Das „Drama“ begann kurz vor 08.30 Uhr, als eine 48-jährige Frau mit ihrem Renault Megane aus Richtung Danziger Straße kommend durch die Marienburger Straße fuhr.

Unterwegs kamen ihr ein Lkw sowie ein Hyundai i10 entgegen. Aufgrund der Fahrbahnbreite und mehrerer am Straßenrand geparkter Wagen konnten die 3 Fahrzeuge nicht aneinander vorbeifahren. Alle drei Fahrer stoppten und warteten darauf, dass dieser/die anderen ihren Wagen rangierten.

Aber: Alle 3 blieben stur und verharrten in ihrer „Warteposition“.

Nach den bisherigen Ermittlungen wurde zunächst von allen nur wild gestikuliert. Dann kam allerdings der Sohn der 48-Jährigen hinzu und fing an, den Lkw-Fahrer zu beleidigen, bis dieser ausstieg. Es kam zu einer Schubserei zwischen den beiden 57- und 26-jährigen Männern. Verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Zeugen verständigten schließlich die Polizei, und der Streife gelang es, die Gemüter zu beruhigen und die Situation aufzulösen. Auf den 26-jährigen Beteiligten kommt nun allerdings noch eine Strafanzeige wegen Beleidigung zu. |cri

Berauschte Fahrerin

Kaiserslautern (ots) – Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Nacht zum Dienstag 03.01.2023 ist eine Autofahrerin aufgefallen. Als Polizeibeamte die 35-Jährige gegen halb eins in der Mainzer Straße stoppten und überprüften, legte die Frau ein Drogen typisches Verhalten an den Tag. Der Urintest zeigt ein positives Ergebnis bei den Stoffgruppen THC, Amphetamin und Metamphetamin an.

Dazu fanden die Polizisten kleine Mengen von Betäubungsmittel, verschreibungspflichtige Medikamente im Auto. Die Beamten nahmen die Frau für eine Blutprobe mit zur nächsten Dienststelle. Sie soll Aufschluss über ihren Drogenkonsum geben. Ihr Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. |elz

Mutmaßlichen Einbrecher geschnappt

Kaiserslautern (ots) – Einen mutmaßlichen Einbrecher hat die Polizei am frühen Dienstag 03.01.2023 in der Bruchstraße geschnappt. Der 50-jährige Mann war gegen 03:30 Uhr einer Streife aufgefallen. Sie unterzogen ihn einer Personenkontrolle. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Polizisten mehrere Aufbruchswerkzeuge, 2 Taschenlampen, ein Messer sowie ein Tierabwehrspray.

In der Nähe des Mannes fanden die Polizisten einen Müllsack mit US-Militärkleidung, die nicht dem 50-Jährigen zuzuordnen war. Ermittlungen ergaben, dass die Kleidung zu einem Mann in der Karl-Marx-Straße gehörte. Dort fand man ein frisch aufgebrochenes Kellerabteil vor, aus dem die Kleidung und zwei Fahrräder fehlten. Auch die Fahrräder wurden, nach einer weiteren Absuche, in der Umgebung der Bruchstraße gefunden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 50-jährigen Tatverdächtigen wurden weitere Uniformteile sichergestellt. Der Mann wurde zur nächsten Dienststelle gebracht. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Schmierfinken in der Bismarckstraße

Kaiserslautern (ots) – Schmierfinken waren in der Silvesternacht in der Bismarckstraße aktiv. Am Montag 02.01.2023 wurde der Polizei mehrere Sachbeschädigungen an den Häusern Nummer 18 und Nummer 20 gemeldet. Die unbekannten Täter haben zwischen 20-08 Uhr die Hauswand und Rollläden mit schwarzer Farbe beschmiert.

Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |elz

Einbruchversuch: Täter verursachen hohen Schaden

Kaiserslautern (ots) – Zum Jahreswechsel haben Diebe versucht, in der Merkurstraße in ein Geschäftsgebäude einzusteigen. Sie machten sich zwischen Freitag 30.12.2022 und Montag 02.01.2023 an einem Rollladen des Gebäudes zu schaffen. Die Täter beschädigten diesen und auch die dahinterliegende Schiebetür, in das Geschäft vordringen konnten sie jedoch nicht. Der Einbruchversuch misslang.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 2.500 Euro. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf