Kaiserslautern – Das Westpfalz-Klinikum heißt seine Neujahrsbabys willkommen. Am Standort in Kaiserslautern kamen am 1. Januar 2023 drei Kinder zu Welt:

Den Anfang machte Ella, die um 14:05 Uhr geboren wurde. Da das Mädchen mit 1.160 Gramm und 40 Zentimetern einige Wochen zu früh zur Welt kam, muss sie zunächst noch eine Weile in der Kinderklinik bleiben. Ihre Eltern, Nadine Anthes und Niko Feldner, nutzen jede freie Minute, um Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen.

Um 17:44 Uhr ging es dann weiter mit dem kleinen Yekta. Der Junge wog 3.655 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Seine Eltern freuen sich sehr über den Neuankömmling, dessen Name „der Einzigartige“ bedeutet.

Und auch Anes Reshul wurde am 1. Januar im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern geboren. Er kam um 22:55 Uhr mit 3.265 Gramm und 52 Zentimetern zur Welt. Seine Eltern und seine 4 Geschwister freuen sich sehr über seine Ankunft.

2022 sind im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern insgesamt rund 1.200 Kinder geboren worden.