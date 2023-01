Alkohol und Missverständnis führen zu Streit

Kaiserslautern (ots) – Reichlich Alkohol und ein Missverständnis waren bei einer

Auseinandersetzung am frühen Neujahrsmorgen am Schillerplatz im Spiel. Die

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Gegen 6.15 Uhr wurde die Streife in die Altstadt gerufen. Zeugen meldeten eine

Schlägerei mit mehreren Beteiligten auf dem Schillerplatz.

Erste Gespräche mit den Verantwortlichen ergaben folgendes Bild: Eine 22-jährige

Frau und ihr 26 Jahre alter Freund waren in Streit geraten. Als der junge Mann

die Örtlichkeit verlassen wollte, versuchte seine Freundin, ihn festzuhalten.

Dabei stürzte sie.

Ein befreundetes Pärchen interpretierte die Situation falsch und dachte, der

26-Jährige habe seine Partnerin gestoßen. Sie mischten sich ein und es kam zum

Streit mit dem 26-Jährigen – wobei beide dem jungen Mann ins Gesicht schlugen.

Glück im Unglück: Er erlitt zwar Schmerzen, kam aber ohne Verletzung davon.

Bei der Aufnahme des Sachverhalts vor Ort baten die Polizeibeamten alle vier

Beteiligten zum Alkoholtest. Demnach reichten ihre Pegel von 1,21 bis 2,05

Promille. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Böller setzt Baum in Brand

Kaiserslautern (ots) – Ein Silvesterböller hat am Neujahrsmorgen einen Baum in

der Altenwoogstraße in Brand gesetzt. Polizei und Feuerwehr konnten Schlimmeres

verhindern.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen fanden zwei Kinder den nicht abgebrannten

Böller in der Mannheimer Straße und nahmen ihn mit. Auf einer Wiesenfläche in

der Altenwoogstraße zündeten sie ihn an. Allerdings flog der „Kracher“ bei der

Explosion in einen Baum in der Nähe – und dieser fing sofort Feuer.

Die beiden 13 und 14 Jahre alten Jungs versuchten nach eigenen Angaben zunächst,

die Flammen mit ihren Schuhen auszutreten. Als dies nicht gelang, rannten sie zu

einer nahe gelegenen Tankstelle und kauften Wasser, um damit den Brand zu

bekämpfen. Weil auch diese Methode nicht den gewünschten Erfolg brachte, setzten

die beiden schließlich einen Notruf ab und verständigten Feuerwehr sowie

Polizei.

Die Streife traf als erste vor Ort ein und setzte den in der Bordausstattung

befindlichen Feuerlöscher ein. Dadurch konnten die Flammen bis auf wenige

Glutnester gelöscht werden. Die hinzukommende Feuerwehr übernahm dann das

Löschen der Glutnester. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

Die beiden Jungs, die ganz offensichtlich nicht mit diesen Folgen gerechnet

hatten und sichtlich mitgenommen waren, wurden von ihren Müttern vor Ort

abgeholt. |cri

Whiskey gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann hat am Sonntagnachmittag aus der Bar eines

Hotels am Stiftsplatz Spirituosen gestohlen. Die Überwachungsanlage des Hotels

zeichnete ihn dabei auf, wie er sich in der Bar umschaute, sich dann zwei

Flaschen Whiskey im Wert von insgesamt über 70 Euro nahm und durch den Eingang

verschwand. Ein Mitarbeiter versuchte den Dieb aufzuhalten, verlor ihn aber aus

den Augen. Der Mann ist circa 30 Jahre alt, dunkelhäutig, mit sehr kurzen

schwarzen Haaren und einem Dreitagebart. Er trug schwarze Sneaker, eine schwarze

Jogginghose und einen grauen Kapuzenpullover. Zeugen, die Hinweise auf den Täter

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der

Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen |elz

Schlechter Start ins neue Jahr

Kaiserslautern (ots) – Mehrere betrunkene Fahrer musste die Polizei in der

Silvesternacht und am Neujahrsmorgen aus dem Verkehr ziehen, beziehungsweise sie

davon abhalten, sich in ihrem Zustand ans Steuer zu setzen. Für einige beginnt

das neue Jahr nun mit dem Entzug der Fahrerlaubnis oder einer Geldbuße.

Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Streife in der Spittelstraße ein E-Scooter

auf, der mit zwei Personen „besetzt“ war. Nachdem die Polizisten den

Elektroroller gegen 6.15 Uhr gestoppt hatten, konnten sie beim Fahrer deutlichen

Alkoholgeruch in der Atemluft feststellen. Die Kontrolle bestätigte: Der Mann

hatte 0,73 Promille. Der 26-Jährige musste für weitere Tests mit zur

Dienststelle kommen. Für ihn war die Fahrt beendet. Neben dem Vorwurf des

Fahrens unter Alkoholeinfluss muss der Mann auch mit einem Bußgeld rechnen, weil

E-Scooter nicht zu zweit benutzt werden dürfen.

Wenig später zog ein sportliches Elektroauto in der Kanalstraße die

Aufmerksamkeit von Polizisten auf sich: Der Grund: Neben dem geparkten „Flitzer“

stand ein Mann, der einen stark alkoholisierten Eindruck machte. Als die Beamten

den jungen Mann kontrollierten, bestätigte sich die Vermutung: Es handelte sich

um seinen Pkw. Der 20-Jährige bat selbst um einen Alkoholtest, um seine

Fahrtüchtigkeit zu prüfen. Weil das Testgerät einen Wert von 1,28 Promille

anzeigte, war die Konsequenz schnell klar: Dem Vorderpfälzer wurde der

Fahrtantritt untersagt und die Fahrzeugschlüssel an seinen nüchternen Begleiter

weitergegeben.

Eine Strafanzeige handelte sich am Sonntagnachmittag ein Mopedfahrer in der

Mennonitenstraße ein. Das Kleinkraftrad war einer Streife gegen 14.15 Uhr

aufgefallen, weshalb sie den Fahrer anhielt und einer Kontrolle unterzog. Der

42-Jährige konnte nicht die notwendige Fahrerlaubnis vorlegen. Gegen ihn wird

deshalb nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Das Moped wurde zwecks

Geschwindigkeitsmessung auf dem Rollenprüfstand sichergestellt und mitgenommen.

Zwei E-Scooter-Fahrer hat eine Polizeistreife am Sonntagnachmittag in der

Friedenstraße, Ecke Donnersbergstraße gestoppt. Beide Fahrer müssen nun mit

Konsequenzen rechnen. Während der Kontrolle zeigte sich die 41-jährige Fahrerin

extrem nervös und zittrig. Darauf angesprochen, ob sie unter Drogeneinfluss

steht, räumte die Frau ein, am Vorabend Rauschgift konsumiert zu haben. Sie

musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen

lassen. Ein freiwilliger Vortest verlief bereits positiv auf Amphetamin. Da die

41-Jährige gegenüber den Beamten zunächst falsche Personalien angab, muss sie

deswegen auch mit einer zusätzlichen Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. Bei der

Überprüfung ihrer richtigen Personalien stellte sich dann auch noch heraus, dass

gegen die Frau zwei Haftbefehle offen sind. Die verhängte Geldstrafe beglich die

41-Jährige direkt vor Ort.

Parallel wurde bei der Kontrolle ihres Begleiters Atemalkoholgeruch

festgestellt. Ein freiwilliger Test zeigte einen Pegel von 0,8 Promille an. Und

auch der 48-Jährige gab zu, in der Silvesternacht Amphetamin eingenommen zu

haben. Er musste ebenfalls eine Blutprobe abgeben. Die Führerscheinstelle wird

über das Kontrollergebnis informiert. |cri

Unfallflucht mit blauem Fahrzeug

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Neujahrsmorgen aus

der Ebertstraße gemeldet worden. Hier wurde in der Nacht zum 1. Januar ein

geparkter Audi A4 von einem Unbekannten gerammt und beschädigt.

Der Audi-Besitzer entdeckte die „Bescherung“ am Sonntagmorgen: Sein Pkw, der in

Höhe des Hauses Nummer 14 stand, hatte einen frischen Unfallschaden am vorderen

Kotflügel. Offenbar war ein anderer Wagen im Vorbeifahren dagegen gestoßen. Vom

Verursacherfahrzeug blieben blaue Lackspuren zurück.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen in der Silvesternacht in der Zeit zwischen

0.30 und 8.30 Uhr ein blaues Fahrzeug aufgefallen ist, das möglicherweise in der

Sackgasse wendete oder rangierte. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter

der Telefonnummer 0631 369-2150 gern entgegen. |cri

Brand in Garage

Kaiserslautern (ots) – In einer Garage eines Mehrfamilienhauses in der

Alleestraße hat es am Sonntagabend gebrannt. Kurz nach 21 Uhr bemerkte ein Zeuge

Rauch und Flammen, die aus der Garage schlugen. Er wählte den Notruf. Feuerwehr,

Rettungsdienst und Polizei rückten aus. Die Wehrleute löschten den Brand. Vier

Hausbewohner konnten selbstständig das Gebäude verlassen. Die anderen vier

Bewohner wurden mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Haus begleitet. Sie wurden durch

den Rettungsdienst versorgt, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Der entstandene

Schaden am Gebäude ist noch nicht abzuschätzen. Die Polizeibeamten haben die

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. |elz

Mann landet in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Rettungskräfte haben am Sonntagmorgen die Polizei

verständigt, weil sich ein 38-jähriger Mann in der Richard-Wagner-Straße ihnen

gegenüber aggressiv verhielt. Die ausgerückten Polizeibeamten trafen gegen 8:30

Uhr auf den stark alkoholisierten Mann. Auch gegenüber den Polizisten war er

streitsüchtig, beleidigte sie fortwährend und ignorierte jede Anweisung. Der

Mann wurde mit auf die Dienststelle genommen. Auch dort verhielt er sich weiter

aggressiv und drohte den Beamten mit Schlägen. Ein Richter ordnete die

Ingewahrsamnahme zur Verhinderung von Straftaten an. Seinen Rausch durfte der

38-Jährige dann in einer Polizeizelle ausschlafen. |elz

kurzzeitige Neujahrskontrolle

Kaiserslautern (ots) – Am Mittag des Neujahrstages wurde durch Kräfte der

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern an der Anschlussstelle KL-Centrum der BAB

6 eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet. Da alle Beamte bereits nach

kurzer Zeit durch arbeitsintensive Maßnahmen gebunden waren, wurde die Kontrolle

nach etwa einer Stunde wieder beendet.

Das beeindruckende und teilweise auch erschreckende Resultat dieser kurzen

Kontrollzeit waren zwei Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss, ein

illegal getuntes Fahrzeug sowie drei geringfügige Verstöße gegen die StVO.

Bereits nach wenigen Minuten fiel ein durch Drogen beeinflusster Pkw-Fahrer auf.

Zunächst freute sich dieser darüber, dass bei einem durchgeführten

Atemalkoholtest kein Restalkohol festgestellt wurde. Verwunderung und

Erleichterung konnte der Fahrzeugführer nicht verbergen, als das Display des

Testgerätes 0,00 Promille anzeigte. Die unmittelbar darauffolgende Überprüfung

hinsichtlich einer Betäubungsmittelbeeinflussung endete jedoch anders. Ein

freiwillig durchgeführter Urintest fiel positiv auf THC aus. Ungeniert gestand

der Pkw-Fahrer ein regelmäßig Cannabis zu konsumieren.

Nahezu zeitgleich wurde ein weiterer Fahrzeugführer kontrolliert, bei dem

ebenfalls körperliche Auffälligkeiten den Verdacht einer Drogenbeeinflussung

nahelegten. Dieser Verkehrsteilnehmer war jedoch nicht kooperativ, äußerte

mehrfach seinen Unmut über die polizeiliche Kontrolle und lehnte einen Urintest

ab.

Den Personen wurde eine Blutprobe entnommen. Die toxikologische Untersuchung des

Blutes wird Aufschluss über den Grad der Beeinflussung geben. Die Führerscheine

wurden präventiv sichergestellt, die Weiterfahrt vorerst untersagt. Beide müssen

mit einem Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich, zwei Punkten in Flensburg

sowie einem Monat Fahrverbot rechnen. Zudem werden Strafverfahren wegen des

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Entscheidung, ob den

Personen die Fahrerlaubnis entzogen wird, obliegt der Fahrerlaubnisbehörde. Das

Ergebnis der Blutuntersuchung ist auch hierbei ein bedeutsamer Faktor.

Bei der Überprüfung der Verkehrssicherheit eines weiteren Pkw mussten

unzulässige Modifikationen festgestellt werden. In den Frontscheinwerfern waren

für den Straßenverkehr nicht genehmigte LED-Leuchtmittel verbaut. Die

Leuchtintensität war so hoch, dass andere Verkehrsteilnehmer auch bei Tageslicht

extrem geblendet wurden. Andere Teile der Frontbeleuchtung waren hingegen durch

eine schwarze Folie verdunkelt. Manipulationen an lichttechnischen

Fahrzeugeinrichtungen können nicht nur zu einer erheblichen Gefährdung von

anderen Personen führen sondern auch eine Eigengefährdung zur Folge haben.

Infolge der rechtwidrigen Veränderungen ist die Betriebserlaubnis des Pkw

erloschen.

Für den Tuning begeisterten Pkw-Besitzer war die Fahrt an dieser Stelle beendet.

Erst wenn die illegalen Umbauten wieder zurück gebaut worden sind und durch die

Zulassungsstelle eine neue Betriebserlaubnis erteilt worden ist, darf der Pkw

wieder im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden. Auch diesem

Verkehrsteilnehmer droht nun neben einem Punkt in Flensburg ein Bußgeld im

dreistelligen Bereich.

Kontoauszugsdrucker beschädigt und Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag, den 01.01.2023, gegen 01:30 Uhr wurde durch

einen Passanten mitgeteilt, dass eine männliche Person einen Kontoauszugsdrucker

aus der Sparkasse Pfaffplatz, Kaiserslautern beschädigt hat und er zudem von

diesem Mann geschlagen wurde. Vor Ort konnten die Beamten einen 24-jährigen Mann

antreffen, welcher direkt die Fäuste gegen die Beamten erhob. Aufgrund des

aggressiven Verhaltens des Mannes wurde dieser gefesselt, wogegen er sich jedoch

zur Wehr setzte und versuchte, die Beamten anzuspucken. Nach Entnahme einer

Blutprobe wurde der Mann in Gewahrsam genommen. |wey

Vorläufige Bilanz der Silvesternacht

Nach vorläufiger Auswertung der bisher vorliegenden Berichte verlief die Silvesternacht 2022 auf 2023 aus polizeilicher Sicht der Stadtinspektionen Kaiserslautern ruhig. Die Beamten wurden zu kleineren Schlägereien gerufen, welche schnell geschlichtet werden konnten. Zudem wurden einzelne Personen festgestellt, welcher mit Schreckschusswaffen in die Luft schossen, obwohl sie nicht über die erforderliche Erlaubnis zum Führen der Waffen verfügten. Einzelne Verkehrsteilnehmer hatten zu sehr dem Alkohol zugesprochen und dann am Straßenverkehr teilgenommen. Insgesamt kann man von einer ruhigen Einsatzlage sprechen, obwohl beim Jahreswechsel erstmalig ohne Beschränkungen gefeiert werden konnte. |wey

Betrunken Auto gefahren

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am Sonntag, den 01.01.2023, gegen 00:20 Uhr wurde

ein 28-jähriger Mann in der Sandhofstraße, Enkenbach-Alsenborn einer Kontrolle

unterzogen. Zuvor waren die Beamten wegen eines Streits zwischen einem Paar vor

Ort gerufen worden. Während der Sachverhaltsaufnahme kam der Mann mit seinem PKW

an die Örtlichkeit zurückgefahren. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann mit

1,69 Promille alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der

Führerschein sichergestellt. Auf ihn kommt eine nicht unerhebliche Geldbuße

sowie ein Fahrverbot zu. |wey

Qualmender Mülleimer – Feuerwerkskörper falsch entsorgt

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag, den 01.01.2023, gegen 00:40 Uhr, stellten

Beamte, welche im Bereich der Altstadt eingesetzt waren, einen qualmenden

Mülleimer. Mittels Wasser konnte die Entstehung eines Mülleimerbrandes

verhindert werden. Zuvor angezündete Feuerwerkskörper sollten nicht direkt im

Mülleimer entsorgt werden, da von verschossenen Feuerwerkskörpern immer noch

genügend Wärme ausgeht, die zu einem Brand führen kann. |wey

Mehrere berauschte Fahrer festgestellt

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag, den 01.01.2023 erwischte die Polizei gleich

mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer im Stadtgebiet Kaiserslautern. So wurde

gegen 03:50 Uhr ein 21-jähriger Mann in der Eisenbahnstraße auf einem E-Scooter

fahrend festgestellt. Bei der nachfolgenden Kontrolle wurde eine Alkoholisierung

von 1,35 Promille festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der

Führerschein sichergestellt.

Gegen 03:53 Uhr wurde ein 20-jähriger Heranwachsender in der Spittelstraße auf

einem E-Scooter fahrend festgestellt. Bei der nachfolgenden Kontrolle wurde eine

Alkoholisierung von 0,90 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt

untersagt.

Gegen 04:32 Uhr wurde ein 16-jähriger Jugendlicher in der Fischerstraße auf

einem E-Scooter fahrend festgestellt. Bei der nachfolgenden Kontrolle wurde eine

Alkoholisierung von 1,04 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt

untersagt.

Zeitgleich wurde ein 24-jähriger Mann in der Eisenbahnstraße auf einem E-Scooter

fahrend festgestellt. Bei der nachfolgenden Kontrolle wurde eine Alkoholisierung

von 0,95 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. |wey

Mit Schreckschusswaffe geschossen

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag, den 01.01.2023, gegen 00:02 Uhr wurde ein

22-jähriger Mann aus Kaiserslautern im Bereich der Stiftsstraße, Kaiserslautern

festgestellt, als dieser mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schoss. Bei

der folgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der alkoholisierte Mann nicht

im Besitz der erforderlichen Erlaubnis ist und die Waffe sichergestellt. Ein

Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. |wey

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, den 31.12.2022, gegen 23:25 Uhr wurde ein

16-jähriger Jugendlicher aus Kaiserslautern auf einem E-Scooter fahrend in der

Martin-Luther-Straße, Kaiserslautern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei

dieser wurde festgestellt, dass der Jugendliche den E-Scooter den E-Scooter

nicht versichert hatte. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte, das der Jugendliche

unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht, was ein Drogenvortest bestätigte.

Zudem wurden bei ihm Konsumutensilien und eine geringe Menge Haschisch

aufgefunden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem

E-Scooter untersagt. |wey

Nochmal in die Luft geschossen

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag, den 01.01.2023, gegen 00:30 Uhr wurde ein

41-jähriger Mann aus Rastatt im Bereich der Spittelstraße, Kaiserslautern

festgestellt, als dieser mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schoss. Bei

der folgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz der

erforderlichen Erlaubnis ist und die Waffe sichergestellt. Ein Verfahren wegen

Verstoß gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. |wey