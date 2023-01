Karlsruhe – Radfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall am Silvesterabend schwer

Karlsruhe (ots) – Schwere Gesichtsverletzungen trug ein 21-jähriger

Fahrradfahrer davon, als er am Samstagabend an einem Wohnmobil hängenblieb und

in der Folge stürzte.

Der junge Mann befuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 19.45 Uhr die Knielinger

Allee, als er ohne erkennbaren Grund und alleinbeteiligt ein am Straßenrand

geparktes Wohnmobil streifte. Bei seinem Sturz verletzte sich der Zweiradfahrer

so schwer, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Karlsruhe – Unfall zwischen Straßenbahn und Rettungswagen

Karlsruhe (ots) – Am Montagmorgen stießen an der Kreuzung Rheinstraße und

Nuitsstraße eine Straßenbahn und ein Einsatzfahrzeug des Rettungsdienstes

zusammen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrer des Krankentransports gegen 09:50 Uhr

auf der Rheinstraße in Richtung Entenfang und wollte entgegen der Beschilderung

nach links in die Nuitsstraße abbiegen. Hierbei übersah er die in gleiche

Richtung fahrende S-Bahn und kollidierte seitlich mit dieser. Glücklicherweise

wurde niemand bei dem Unfall verletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Malsch – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Karlsruhe (ots) – (KA) Malsch – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz eines Restaurants

in Völkersbach ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll zwischen 14:30 Uhr und 16:20 Uhr ein bislang

unbekannter PKW-Fahrer einen geparkten Daimler-Benz auf der

Schwarzwaldhochstraße touchiert haben, wodurch eine Seite des Fahrzeugs

beschädigt wurde.

Der oder die Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den

entstandenen Schaden zu kümmern. Es konnte ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro

bilanziert werden.

Das Polizeirevier Ettlingen bittet Zeugen, die Hinweise zu der flüchtigen Person

oder ihrem Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 07243 3200-0 zu

melden.

Einbrecher im Stadtkreis Karlsruhe aktiv

Karlsruhe (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstagmittag und Sonntagnachmittag

waren Einbrecher in mehreren Karlsruher Stadtteilen aktiv.

In der Waldstadt überraschte ein Wohnungsinhaber zwei Einbrecher auf frischer

Tat, nachdem sie sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu dem Anwesen in

der Osteroder Straße verschafft hatten. Nach dem Zusammentreffen mit dem

Geschädigten flohen die beiden Diebe mit Schmuck von bislang unbekanntem Wert.

Die Flüchtigen beschrieb der Geschädigte wie folgt: Beide Personen waren

männlich, von schlanker Statur, dunkel gekleidet und trugen dunkle Wollmützen

sowie jeweils einen dunklen Schal um den Kopf gewickelt, sodass nur die

Augenpartie sichtbar war. Einer der Täter war ca. 180 cm groß, der andere ca.

170 cm.

Diebesgut in vierstelliger Höhe entwendeten Unbekannte aus mehreren

Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Lauenburgerstraße. Dort hatten

sie sich auf unbekannte Weise Zugang zur Tiefgarage verschafft und anschließend

die Schließriegel der Abteile gewaltsam geöffnet.

In Karlsruhe-Neureut hebelten Einbrecher in der Teutschneureuter Straße ein

Fenster neben der Hauseingangstür auf. Sie durchwühlten sämtliche Räume und

flüchteten unerkannt mit einem Geldbeutel, in dem sich ein geringer

Bargeldbetrag sowie diverse Bankkarten befanden.

In der Paul-Ehrlich-Straße sowie in der Kastenwörtstraße scheiterten Diebe beim

Versuch, in ein Ein-und ein Mehrfamilienhaus einzubrechen an den massiven und

hochwertigen Hauseingangstüren.

Über eine unverschlossene Hauseingangstür gelangten noch unbekannte Täter in der

Sophienstraße in das Kellergeschoss eines Mehrparteienhauses, wo sie die Türen

zu zwei Kellerverschlägen aushängten und die Abteile durchsuchten. Ob sie

hierbei auch etwas entwendeten, ist noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 an den

Kriminaldauerdienst zu wenden.

Mehrere Einbrüche und Einbruchversuche im Landkreis Karlsruhe – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Wochenende verzeichnete die Polizei zwischen

Donnerstagabend und Sonntagmorgen Uhr in verschiedenen Städten und Gemeinden im

Landkreis von Karlsruhe mehrere Einbrüche und Einbruchversuche.

In der Salinenstraße in Bruchsal hebelten Unbekannte die Tür einer Wohnung im 1.

OG eines Mehrfamilienhauses auf und durchwühlten sämtliche Schränke. Hierbei

erbeuteten die Täter Schmuck sowie Bargeld in vierstelliger Höhe.

Über das Dach eines Schuppens verschafften sich Unbekannte in der

Hansjakobstraße in Malsch zunächst Zutritt zur Dachterrasse und anschließend zu

einer seit Kurzem leerstehenden Wohnung. Ob die Diebe bei dem Einbruch etwas

entwendeten, ist bislang nicht bekannt.

Auf dem Gelände eines Reitvereins in Kraichtal-Unteröwisheim brachen unbekannte

Täter den Pferdebox-Aufbau eines Lkw sowie mehrere Türen eines Gebäudes auf, um

zum Schiedsrichterturm zu gelangen. Die Langfinger durchwühlten zwar die Räume,

entwendeten jedoch nach derzeitigem Sachstand nichts. Aus dem Tank des Lkw

stahlen die Diebe ca. 150 Liter Diesel.

In Stutensee-Blankenloch beobachtete eine Zeugin zwei Jugendliche beim Versuch,

in einen Supermarkt in der Ringstraße einzubrechen. Die jungen Männer

versuchten, sich gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum zu verschaffen, flüchteten

dann jedoch, als der Alarm ausgelöst wurde. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Nach einem Einbruchversuch in eine Sporthalle in Philippsburg-Rheinsheim wurden

zwei 16- und 20-jährige Geschwister festgenommen. Die Beiden hatten zuvor mit

einem Stein eine Scheibe neben dem Eingang der Halle eingeworfen und waren dann

bei der Flucht von Zeugen beobachtet und festgehalten worden. Der entstandene

Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen oder Personen, die verdächte Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten,

sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 oder mit den örtlichen

Polizeirevieren in Verbindung zu setzen.

Ubstadt-Weiher – Familie auf Parkplatz bedroht – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Weil sie bereits am frühen Abend Feuerwerkskörper auf einem

Parkplatz zündeten, bedrohte ein Unbekannter eine vierköpfige Familie am

Samstagnachmittag mit einer Schusswaffe.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ereignete sich der Vorfall gegen 17:20 Uhr auf

dem Parkplatz eines Supermarktes in der Zeuterner Straße in Stettfeld.

Da sich der Unbekannte offenbar von dem Feuerwerk der Familie gestört fühlte,

richtete er einen schwarzen Revolver auf die Eltern und ihre acht-und

zwölfjährigen Kinder und forderte sie zum Verschwinden auf. Ob es sich dabei

tatsächlich um eine scharfe Schusswaffe gehandelt hat, ist derzeit noch nicht

bekannt.

Nachdem der Familienvater versuchte, beruhigend auf den Mann einzuwirken und

sich mit seinen Angehörigen hinter seinem Auto versteckte, erhob der ältere Herr

erneut die Waffe und zielte in Richtung der Familie. Anschließend ging er zu Fuß

in Richtung Ortsmitte.

Beim Polizeiposten Ubstadt-Weiher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung

eingeleitet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer

07251 442800 mit dem Polizeiposten Ubstadt-Weiher in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Radfahrerin von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots) – Eine 24-jährige Radfahrerin wurde am Freitagnachmittag in der

Karlsruher Innenstadt von einem Pkw erfasst und leicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Zweiradfahrerin gegen 16:45 Uhr auf der

Karlstraße in südlicher Richtung unterwegs und wollte entgegen der Beschilderung

nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Offenbar nahm ein hinter ihr fahrender

Ford-Fahrer das Handzeichen der 24-Jährigen nicht wahr und kollidierte mit ihr.

Bei dem Zusammenstoß wurde die junge Frau über die Motorhaube auf die Straße

geschleudert. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen am Bein und wurde in ein

Krankenhaus eingeliefert.

Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro beziffert.

Zur Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr bis ca. 17:45 Uhr gesperrt.

Stutensee – Mit Pkw von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Karlsruhe (ots) – Ein 26-jähriger Autofahrer ist am Sonntag gegen 19:20 Uhr auf

der Landstraße 559 von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Pkw

überschlagen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge verlor der Mann aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit in einer Linkskurve zwischen Bankenloch und Weingarten die

Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er nach rechts von der Straße ab

und fuhr auf die Schutzplanke auf. Wieder auf der Fahrbahn, touchierte der

Kleinwagenfahrer die Schutzplanke erneut, woraufhin sein Smart zur Seite

abgewiesen wurde und sich zwei Mal überschlug. Der Pkw kam schließlich zwischen

der Gegenfahrbahn und dem Radweg auf allen vier Rädern zum Stehen.

Der junge Mann blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt und konnte sein

stark beschädigtes Auto selbstständig verlassen.

Am Smart entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Sachschaden in Höhe von

ca. 12.000 Euro. Zudem wurde die Leitplanke durch die Kollision stark in

Mitleidenschaft gezogen.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe und zur Bergung des Unfallwagens musste

die Strecke kurzzeitig gesperrt werden.

Graben-Neudorf / Bretten – Gartenhütten aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannt Täter versuchten im Zeitraum zwischen

Freitag, 15:00 Uhr, und Samstag, 13:30 Uhr, Gartenhütten einer Kleingartenanlage

in der Bismarckstraße in Graben-Neudorf aufzubrechen. Hier wurden gleich mehrere

Fälle gemeldet. Die Diebe brachen jeweils die Türen von Gartenhütten auf und

entwendeten vorwiegend geringwertiges Diebesgut.

Ein Zeuge wurde am Samstag gegen 03:30 Uhr auf vier Männer aufmerksam, welche

sich auf seinem Grundstück befanden und nach einem kurzen Zusammentreffen die

Flucht ergriffen. Im Anschluss stellte der Geschädigte Aufbruchspuren an seiner

Gartenhütte fest und verständigte die Polizei.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um etwa 38-40 Jahre alte Männer, circa

165 cm groß mit südländischem Aussehen. Die Männer unterhielten sich vermutlich

in rumänischer Sprache und waren dunkel gekleidet. Einer der Männer trug eine

Stirnlampe bei sich und ein anderer Mann eine Tasche.

Eine im Anschluss erfolgte Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief leider

negativ. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, Geschädigten und

Hinweisgebern. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 07256/9329-0 mit dem

Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

Auch in Bretten wurden zwischen Donnerstag und Samstag mehrere Gartenhütten im

Bereich Hohberg / Beim Burgwäldle aufgebrochen. Nach aktuellem Stand der

Ermittlungen wurde hier kein Diebesgut entwendet.

Zeugen, Geschädigte oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der

Nummer 07252/5046-0 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

Walzbachtal – Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Karlsruhe (ots) – Zwei Verletzte und ein Gesamtschaden von rund 9.000 Euro sind

die Bilanz eines Auffahrunfalls am Freitagabend in Walzbachtal.

Ein 37-jähriger BMW-Fahrer soll gegen 17:30 Uhr in der Jöhlinger Straße einem

vorausfahrenden Opel aufgefahren sein, als dieser verkehrsbedingt abbremste. Die

beiden Insassen des Opel verspürten nach der Kollision starke Schmerzen und

wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Ihr Fahrzeug war

nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Reifen zerstochen – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein oder mehrere bislang Unbekannte haben am Sonntag in

Durlach-Aue an mindestens zehn geparkten Fahrzeugen die Reifen zerstochen.

Die Autos waren entlang der Reichenbachstraße abgestellt, als sich der oder die

Unbekannten zwischen 02:00 Uhr und 14:20 Uhr daran zu schaffen machten und dabei

wohl ein Messer oder anderen spitzen Gegenstand benutzten.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer

0721 4907-0 mit dem sachbearbeitenden Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in

Verbindung zu setzen.

Bad Schönborn – Verbale Streitigkeit eskaliert

Karlsruhe (ots) – Nach einer handfesten Auseinandersetzung in der Nacht von

Sonntag auf Montag vor einem Restaurant in Langenbrücken haben die Beamten des

Polizeireviers Bad Schönborn Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

aufgenommen.

Laut Zeugenaussagen soll ein 36-jähriger Mann gegen 01:00 Uhr in der Hauptstraße

versucht haben, eine Gruppe auf ihr lautes Verhalten aufmerksam zu machen,

woraufhin diese den Mann körperlich angegangen haben. Während eines

Fluchtversuchs des 36-Jährigen soll er mit Flaschen beworfen und auf dem Boden

liegend geschlagen und getreten worden sein. Nach der Tat wurde der Mann zur

Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die mutmaßlichen Angreifer konnten von der Polizei identifiziert und angezeigt

werden.

Karlsruhe – Unfall unter der Beeinflussung von Alkohol verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein 36-jähriger Mann verursachte am Freitag, gegen 20:20 Uhr,

einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 36, Höhe der Ausfahrt Neureut-Süd. Er

war unter der Beeinflussung von Alkohol und ohne gültigen Führerschein unterwegs

und kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der Mann kollidierte mit einem

Straßenschild und mit zwei Bäumen und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Im Anschluss flüchtete er zu Fuß von der Unfallstelle und konnte wenig später

durch die eingesetzten Polizeibeamten in einem Straßengraben vorgefunden werden.

Wie ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest aufzeigte, hatte der 36-Jährige über

0,5 Promille intus. Der Mann wurde aufgrund seiner Veletzungen in ein

Krankenhaus verbracht.

Feuerwehren im Landkreis Karlsruhe hatten an Silvester viel zu tun Feuerwehr Landkreis Karlsruhe (ots)

Nachdem in diesem Jahr wieder viel Feuerwerk abgebrannt wurde, hatten die Feuerwehren auch im Landkreis Karlsruhe in der Silvesternacht viel zu tun. Die Feuerwehren im Landkreis rückten bis zum Morgen des Neujahrtages zu insgesamt 31 Bränden aus. Größere Schäden sind dabei nicht entstanden. Bereits vor Mitternacht gingen bei der Integrierten Leitstelle für die Stadt Karlsruhe und den Landkreis Karlsruhe zahlreiche Notrufe ein. Durch Feuerwerkskörper wurden in Waghäusel und Bruchsal Brandmeldeanlagen ausgelöst. Die Feuerwehren in Waldbronn und Bretten mussten zu einem brennenden Kleidercontainer und zu einem Brand auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ausrücken. Gegen Mitternacht gingen zahlreiche Notrufe zu brennenden Hecken, angesteckten Baumaterialien oder zu Papierkorbbränden bei der Leitstelle ein. Die Feuerwehren in Bruchsal, Bretten, Rheinstetten, Malsch, Oberderdingen, Bad-Schönborn, Ubstadt-Weiher, Philippsburg, Oberhausen-Rheinhausen, Graben-Neudorf, Stutensee, Ettlingen, Walzbachtal und Eggenstein-Leopoldshafen rückten teilweise mehrfach zur Brandbekämpfung aus. Die Feuer konnten rasch gelöscht werden. Ebenfalls schnell durch die Feuerwehr gelöscht war ein Balkonbrand in der Gemeinde Marxzell. Die Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard wurde am frühen Morgen zu ein einem Brand in einer Scheune gerufen. Eine verirrte Feuerwehrksrakete geriet unter das Dach der Scheune und löste dort einen Brand aus. Auch dieses Feuer konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Weitere Einsätze der Feuerwehr waren die Befreiung von Personen aus einem steckengebliebenen Aufzug in Eggenstein-Leopoldshafen oder die Unterstützung des Rettungsdienstes mit einer Drehleiter in Philippsburg.

Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Pressemeldung des Polizeipräsidiums Karlsruhe zum Einsatzgeschehen an Silvester 2022 / 2023

Karlsruhe (ots) – Auf einen aus polizeilicher Sicht unauffälligen Jahreswechsel

kann das Polizeipräsidium Karlsruhe im Stadt- und Landkreis Karlsruhe

zurückblicken.

Nachdem die zurückliegenden zwei Jahreswechsel von Corona-bedingten

Einschränkungen geprägt waren, fand die Silvesternacht vom 31.12.2022 auf den

01.01.2023 erstmals wieder ohne Pandemiebeschränkungen statt. Die Zeit bis 23.30

Uhr verlief im gesamten Präsidiumsbereich eher ruhig und war überwiegend von

Streitigkeiten, Körperverletzungsdelikten und Meldungen über alkoholisierte

Personen geprägt. Gegen 20.00 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Bruchsal zu

einer Privatfeier in Karlsdorf gerufen, aus der sich ein größerer Einsatz des

Rettungsdienstes entwickelte. Nach derzeitigem Sachstand hatten mehrere Gäste

sogenannte „Hasch-Kekse“ gegessen. In der Folge klagten sie über Übelkeit,

Herzrasen und Bewusstseinstrübungen. Insgesamt wurden acht Rettungswagen zum

Einsatzort entsandt, sechs Personen im Alter zwischen 30 und 42 Jahren mussten

zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Lebensgefahr bestand nicht.

Ab 23.30 Uhr stieg die Zahl der Polizeieinsätze deutlich an. Auch dank der

planmäßigen Unterstützung von Polizeikräften des Einsatzzugs Karlsruhe sowie der

Bereitschaftspolizei hielt sich das Einsatzgeschehen aber in beherrschbarem

Rahmen. Neben Ruhestörungen, Sachbeschädigungen, Streitigkeiten und betrunkenen

Personen musste die Polizei auch zu einigen Schlägereien anfahren, die aber in

ihrer Anzahl und Intensität für eine solche Nacht nicht auffällig waren.

Auf dem Schlossvorplatz in Karlsruhe hatten sich bis 23.45 Uhr etwa 3.000

Menschen zum Feiern versammelt, verließen den Platz aber schon kurz nach

Mitternacht größtenteils wieder. Das behördliche Feuerwerksverbot für den

Schlossvorplatz und den Marktplatz wurde überwiegend eingehalten. Auf der

Kaiserstraße befanden sich im gleichen Zeitraum etwa 2.000 Personen. Hier wurde

vermehrt Feuerwerk, teilweise auch unsachgemäß, abgebrannt. Besondere

Vorkommnisse ergaben sich daraus nicht. Die Polizei zeigte insbesondere in der

Zeit um Mitternacht mit einem erhöhten Kräfteansatz sichtbare Präsenz im

Innenstadtbereich.

Ein Balkonbrand in der Rintheimer Forststraße löste ab 00.05 Uhr einen größeren

Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Vermutlich durch einen

umherfliegenden Feuerwerkskörper gerieten Gegenstände auf dem Balkon einer

Wohnung im fünften Obergeschoss in Brand. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte das

Feuer schnell, weshalb es allen Bewohnern rechtzeitig gelang, sich in Sicherheit

zu bringen. Durch den ebenso schnellen Einsatz der Berufsfeuerwehr Karlsruhe und

der Freiwilligen Feuerwehr Durlach konnte ein Übergreifen des Feuers in das

Gebäudeinnere verhindert werden. Drei Hausbewohner mussten nach dem Einatmen von

Rauchgasen vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Die an den betroffenen

Balkon anschließende Wohnung ist nach einem massiven Raucheintrag zunächst nicht

mehr bewohnbar. Der entstandene Schaden wird vorläufig auf rund 35.000 Euro

geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führt das Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach.

Auch in den Städten und Gemeinden im Landkreis Karlsruhe feierten viele

Bürgerinnen und Bürger den Jahreswechsel auf den Straßen. Für die Polizei

blieben die Einsatzlagen auch hier handhabbar. Die Hauptlast trugen wie auch im

Stadtkreis die Feuerwehren, die durch das Feuerwerk eine größere Anzahl von

Kleinbränden an Mülltonnen, Sträuchern und Unrat zu bewältigen hatten.

Zusammengefasst bearbeitete das Polizeipräsidium Karlsruhe im Berichtszeitraum

von 31.12.2022, 06.00 Uhr bis 01.01.2023, 06.00 Uhr insgesamt 664 Einsätze. Die

Einsatzzahlen bewegten sich damit in einem üblichen Rahmen für Silvester.

Durchaus zufriedenstellend fällt die Bilanz für die öffentliche Sicherheit im

Dienstbezirk aus. Nicht zuletzt durch die hohe Präsenz von Polizeikräften im

öffentlichen Raum waren in der Silvesternacht nach derzeitigem Kenntnisstand

keine Verbrechenstatbestände wie Raub- oder Sexualdelikte zu verzeichnen. Die

Polizei registrierte im Berichtszeitraum unter anderem 30 Ruhestörungen, 13

Sachbeschädigungen, 11 Körperverletzungs- und fünf Diebstahlsdelikte. Zudem

wurden sieben Verfahren wegen Alkohol beziehungsweise Drogen im Straßenverkehr

eingeleitet. Daneben mussten 24 Platzverweise ausgesprochen werden; neun

Personen wurden, überwiegend alkoholbedingt, in Gewahrsam genommen. Aufgrund von

gleich drei vorliegenden Vollstreckungshaftbefehlen wurde ein 25-jähriger Mann

in Bruchsal festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.