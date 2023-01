Weinheim: Einbrecher schrecken vor Anwohnerin nicht zurück

Weinheim (ots) – Am Montag klingelten gegen 23.00 Uhr Unbekannte an einer

Haustür eines Zweifamilienhauses in der Beethovenstraße. Eine Anwohnerin öffnete

die Tür und konnte jedoch niemanden feststellen. Kurze Zeit später nahm die

39-jährige Anwohnerin aus ihrer Wohnung im Obergeschoss laute Geräusche im

Erdgeschoss wahr, konnte aber auch hier nichts Auffälliges bemerken. Gegen 00.10

Uhr gab es schließlich einen lauten Knall, der offensichtlich vom Einwerfen

einer Fensterscheibe im Erdgeschoss herrührte. Sie verständigte umgehend die

Polizei, die vor Ort jedoch niemanden außer der Bewohnerin antreffen konnte.

Auch eine Absuche des Nahbereichs brachte kein Ergebnis. Entwendet wurde nichts.

Der entstandene Sachschaden ist bislang noch unbekannt. Die Spuren an der

Tatörtlichkeit werden derzeit von der hinzugerufenen Kriminaltechnik

ausgewertet. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an und wurden durch die

Kriminalpolizei übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der

Kriminalpolizei unter 0621- 174 4444 zu melden.

Weinheim: Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugenaufruf

Weinheim (ots) – In der Weinbergstraße brach zwischen Samstag, 18.00 Uhr und

Sonntag, 18.00 Uhr, eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Haus ein, indem

sie mittels eines Steins eine Fensterscheibe auf der Rückseite einwarf.

Anschließend durchwühlte die unbekannte Täterschaft die Räumlichkeiten und

entwendete hochwertigen Schmuck, Handtaschen und Bargeld. Es entstand ein

Diebstahlschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise auf die Täterschaft liegen

derzeit nicht vor. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Weinheim

übernommen und dauern aktuell noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem

Polizeirevier Weinheim zu melden unter: 06201-10030.

Ilvesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Pkw mit Straßenschild beschädigt – Zeugen gesucht!

Ilvesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag zwischen 00:30 Uhr und 11:00

Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen geparkten Mercedes-Benz im

Finkenweg. Am Neujahrsmorgen bemerkte der Fahrzeughalter an seinem Pkw mehrere

Kratzer und Eindellungen und verständigte die Polizei. Auf Grund des am Pkw

festgestellten Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der oder die

Unbekannten mit einem Verkehrsschild auf das Fahrzeug geschlagen hatte. Das

Verkehrsschild konnte nicht aufgefunden werden. Der Sachschaden ist nach ersten

Ermittlungen im niedrigen vierstelligen Bereich anzusiedeln. Das zuständige

Polizeirevier ermittelt wegen Sachbeschädigung an Kfz. Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder Täter machen können,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg Tel.: 06203 93050 zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vor Kontrolle geflohen – Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis – Zeugen gesucht!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagabend gegen 22:45 Uhr fiel ein

weißer Peugeot im Bereich der Straße „Badewelt“ durch seine rasante Fahrweise

auf. Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Sinsheim kontrollierten zu diesem

Zeitpunkt den dortigen Verkehr. Als der Fahrer des Peugeots die Kontrollstelle

erkannte, hielt er plötzlich an und fuhr entgegen der Fahrtrichtung zurück auf

den Parkplatz der Therme. Eine Streifenwagenbesatzung konnte kurz darauf einen

Mann in der Nähe des Fahrzeuges kontrollieren, welcher vom geparkten Pkw in

Richtung der Therme lief, um sich so der Kontrolle zu entziehen. Den

Einsatzkräften der Polizei konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis

vorweisen und verstrickte sich in Widersprüche. Das Polizeirevier Sinsheim

ermittelt nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann.

Zeugen, welche die Situation beobachten konnten oder durch die Fahrweise

gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.:

07261-690-0, zu melden.

Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis Beleidigung – Zeugen gesucht

Oftersheim (ots) – Bereits am 26.11.22 kam es in Oftersheim in einem

Einkaufsmarkt in der Eichendorffstraße zunächst zu einer verbalen

Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann, in dessen Verlauf die

Frau den Mann auf die Leinenpflicht bei seinem Hund hinwies. Hierbei beleidigte

der Mann die Frau das erste Mal. Die Frau setzte ihren Einkauf im nächsten

Selbstbedienungsladen fort. Als sie den Markt verließ, traf sie erneut auf den

Mann, welcher sie wieder beleidigte. Der Mann wird auf ca. 60 Jahre geschätzt,

ist schlank und ca. 180-185 cm groß, und trug am Tattag einen Hut mit Krempe.

Hiernach begab sich die Frau zum Polizeirevier und erstattete Anzeige. Die

weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Schwetzingen aufgenommen,

welches nun nach Zeugen sucht, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann

machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06202 288 235 zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallhergang nicht abschließend geklärt – Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Weil sich beide Unfallbeteiligte nach

einem Unfall an der Talhauskreuzung widersprechen sucht die Polizei nun Zeugen,

welche sachdienliche Angaben zu einem Unfall von Freitagvormittag gegen 11:30

Uhr machen können. Eine 42-jährige Frau fuhr mit ihrem Volvo auf der

Talhausstraße in Richtung Hockenheim. Ein aus der Ludwigshafener Straße

kommender Honda-Fahrer passierte zur gleichen Zeit den Kreuzungsbereich, wobei

es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Unfallbeteilige gaben gegenüber

der Polizei an, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein. Durch den Unfall wurde

ein sechsjähriges Kind im Volvo leicht verletzt. Der 57-jährige Honda-Fahrer

sowie seine Beifahrerin erlitten ebenfalls leichte Verletzungen und wurden durch

den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im

vierstelligen Bereich. Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 zu

melden.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis Sachbeschädigung an Defibrillator – Zeugen gesucht

Eberbach (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag, dem 30.12.22 auf den

31.12.22 kam es in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße in Eberbach zu einer

Sachbeschädigung, bei dem der dort aufgehängte Defibrillator von der Wand

gerissen und zu Boden geschmissen wurde. Dabei wurde das medizinische Gerät

beschädigt. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden

vom Polizeirevier Eberbach aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den oder die

bislang unbekannten Täter oder zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei

dem Polizeirevier Eberbach unter Tel.: 06271 92100 zu melden.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat gesprengt – Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Vermutlich in den späten Abendstunden des

vergangenen Sonntags sprengten bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten

in der Industriestraße in Sandhausen auf und verursachten hierbei einen Schaden

in noch unbekannter Höhe. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen montierten die

Unbekannten einen nicht zugelassenen Böller am Automaten und zündeten diesen an.

Durch die Explosion wurde der Automat vollständig zerstört. In welcher Höhe

Bargeld und Zigaretten aus dem Automaten gestohlen wurden, ist Gegenstand der

weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Vor Ort wurden Spuren gesichert, welche nun

unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik ausgewertet werden. Zeugen,

welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, das

Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 zu kontaktieren oder sich an das

kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.

BAB 5, Oftersheim: Fahrzeug betankt und abgehauen, Polizei stellt Tankbetrüger

BAB 5, Oftersheim (ots) – Am frühen Montagmorgen kurz vor 2 Uhr meldete ein

Bediensteter der Tank- und Rastanlage Hardtwald-West der Polizei eine

verdächtige Person, welche ihren VW an der Tankstelle vollgetankt und

anschließend vom Rasthof geflüchtet sei, ohne die Rechnung zu begleichen. Eine

sofort entsendete Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Walldorf konnte den

31-jährigen Fahrzeugführer bereits am nächsten Rasthof in Bruchsal stellen und

aufgrund der Beschreibung des Zeugen schnell als Täter identifizieren. Eine

schlüssige Erklärung, warum der ausstehende Betrag von rund 100 Euro nicht

beglichen wurde, konnte der Verdächtige den Beamtinnen und Beamten nicht

liefern. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Betruges.