Einsätze der Feuerwehr zum Jahreswechsel 2022/2023

Bad Kreuznach (AJ) – 2022 endete für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Kreuznach mit 631 Einsätzen, im Vorjahr waren es 571.

Einsätze am 01.01.2023:

Gegen 0:10 Uhr wurde von einem besorgten Bürger eine Rauchentwicklung in der Nelli-Schmithals-Str. gemeldet. Es handelte sich lediglich um den Rauch von abgebrannten Feuerwerkskörpern. Die Einsatzkräfte konnten sofort wieder abrücken.

Gegen 0:30 Uhr wurde eine brennende Mülltonne in der Straße Auf dem Martinsberg gemeldet. Anwohner hatten die Tonne mit Kunststoffabfällen bereits mit mehreren Eimern Wasser gelöscht. Der Inhalt wurde ausgeleert und mit einem C-Rohr und etwa 150 l Wasser nachgelöscht. Der Einsatz war nach etwa 15 Minuten beendet.

Gegen 1:30 Uhr wurden brennende Feuerwerksbatterien auf der Bosenheimer Str. in Höhe der Optischen Werke Schneider gemeldet. Die glimmenden Kartonreste, wurden von den Einsatzkräften ausgetreten.

Von dort ging es direkt gegen 1:50 Uhr in die Ernst-Barlach-Str., wo ebenfalls Feuerwerksbatterien brannten. Auch diese wurden ausgetreten.

Um 1:56 Uhr fuhren die Kräfte in der Verlängerung der Ernst-Barlach-Str. auf die Bosenheimer Str. weiter zum nächsten Brand eines größeren Berges Feuerwerksabfall. Dieser musste mit einem C-Rohr abgelöscht werden.

Kurz vor 2:00 Uhr kamen die Wehrleute darüber zu, als ein PKW in der Bosenheimer Str. Ecke Gabelsberger Str. gegen eine Mauer fuhr. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und riefen die Polizei hinzu, die den Unfall aufnahm.

Parallel um 2:00 Uhr wurde von den Einsatzkräften eine brennende Mülltonne an einem Gebäude Alzeyer Str. Ecke Lina-Hilger-Str. entdeckt und mit einem C-Rohr und etwa 500 l Wasser gelöscht.

Ebenfalls prallel brannten gegen 2:00 Uhr mehrere Großraummülltonnen in der Waldalgesheimer Str. in einer Mülltonneneinhausung am Gehweg. Alle Tonnen darin standen in Volbrand und wurden mit einem C-Rohr und etwa 1.500 l Wasser gelöscht. Dabei musste das Brandgut mit einer Feuerwehraxt auseinandergezogen werden. Dieser Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.

Einsätze am 31.12.2022:

Gegen 21:00 Uhr wurden die Wehrleute zu einem Küchenbrand in der Jahngasse alarmiert. Rauch drang bei Ankunft aus der Wohnungseingangstür. Zunächst war unklar, ob der Bewohner und sein Hund noch in der Wohnung waren. Nachdem ein Rauchabschluss an der Tür installiert wurde, ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr gewaltsam in die völlig verrauchte Wohnung vor und löschte das Feuer auf dem Kochfeld, der darüber befindlichen Dunstabzugshaube und den Oberschränken mit wenigen Litern Wasser ab.

Die Wohnung wurde unter Einsatz einer Wärmebildkamera durchsucht und daraufhin nur der Hund aufgespürt. Er lief von alleine aus der Wohnung zu seinem Herrchen, der zum Einsatzort geeilt war. Durch öffnen der Terrassentür und einem Fenster, wurde die Wohnung entraucht. Ein Elektrolüfter unterstütze die Maßnahmen. Der Bewohner befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in der Wohnung.

Da die komplette Wohnung sehr stark mit Brandrauch beaufschlagt wurde, war sie nicht mehr bewohnbar. Der Bewohner kam bei Bekannten unter. Der Strom in der Wohnung wurde abgeschaltet. Der Einsatz war nach etwa 1 Stunde und 15 Minuten beendet.

Quelle: Feuerwehr Bad Kreuznach

Wohnungseinbruchsdiebstahl in Monzingen

Monzingen/Nahemühle (ots) – In dem Zeitraum vom 11.12. bis 28.12. brachen bislang noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in unmittelbarer Nähe zum Campingplatz Nahemühle ein. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und drangen gewaltsam durch die Eingangstür ins Haus ein.

Die Polizei Kirn sucht nun nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben.