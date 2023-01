Guter Start ins neue Jahr 2023 (siehe Foto)

Mainz (ots) – Sonntag, 01.01.2023 – Die Menschen im Polizeipräsidium Mainz starteten überwiegend friedlich und ausgelassen ins neue Jahr. Im gesamten Bereich des Polizeipräsidium Mainz gab es nur wenig Anlass für polizeiliche Einsätze.

Der Führungszentrale wurden in der Silvesternacht über Notruf insgesamt 25 Ruhestörungen, 10 Streitigkeiten und 16 Körperverletzungsdelikte gemeldet.

Wir wünschen allen ein frohes und gesundes neues Jahr 2023

Zigarettenautomat gesprengt

Mainz-Marienborn (ots) – In der Nacht vom 01.01.2023 wurde durch bislang unbekannte Täter ein Zigarettenautomat in Marienborn gesprengt. Durch Zeugen wurde gegen 00:57 Uhr eine Detonation in der Altkönigstraße wahrgenommen, die sich wohl deutlich von der eines Silvesterböllers abhob. Außerdem konnten 3 Personen gesehen werden, die vom Tatort in Richtung Ortsmitte wegrannten.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei konnten die 3 Tatverdächtigen jedoch nicht angetroffen werden. Am Tatort selbst wurde die massive Sprengkraft noch einmal deutlich, das Automatengehäuse lag ca. 10 Meter vom ursprünglichen Standort des Automaten, der Altkönigstraße Höhe Hausnummer 44, entfernt am Boden.

Welche Art von Sprengmittel verwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Zielrichtung der Sprengung war neben Zigaretten auch das im Automaten befindliche Bargeld. In welcher Höhe dieses erbeutet wurde sowie die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Trio wurde wie folgt beschrieben: männlich, dunkle Kleidung und Mütze tragend.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Hochwertiges Mountainbike der Marke Ibis entwendet

Mainz (ots) – Weil er am frühen Sonntagmorgen 01.01.2023 ein hochwertiges Fully in der Neustadt geschoben hatte und sein Outfit nicht zu diesem teuren Sportgerät passte, fiel ein 44-jähriger Mann im Kaiser-Wilhelm-Ring einer Polizeistreife auf. Als er bemerkte, dass er kontrolliert werden sollte, setzte der Mann sich auf das Rad, flüchtete und versteckte sich in einem Hinterhof.

Dort konnte er kurze Zeit später festgenommen werden. Neben dem hochwertigen, mehrere tausend Euro teurem Mountainbike, hatte der Mann noch ein verbotenes Einhandmesser bei sich. Für den Besitz des Fahrrades konnte er keine plausible Erklärung abgeben. Das Fahrrad und das Messer wurden sichergestellt.

Die Polizeiinspektion Mainz 2 ist nun auf der Suche nach dem rechtmäßigen Besitzer des Fahrrades. Wer ein Fahrrad der Marke Ibis vermisst und dies nachweisen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen.

Kreis Mainz-Bingen

Verunfalltes Auto im Graben gefunden

Budenheim (ots) – Weil ein PKW mit ausgelöstem Airbag und entgegen der Fahrtrichtung im Graben neben der Mainzer Straße in Budenheim stand, wird die Polizei am Sonntag 01.01.2023 gegen 11 Uhr, alarmiert. Es ist erkennbar, dass der Fahrer die Kontrolle über das Auto verloren gehabt haben muss und im Graben landete. Das Fahrzeug ist erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit.

Im Fahrzeuginneren werden zahlreiche leere Bierdosen und Flaschen aufgefunden. Noch während der Unfallaufnahme erscheint der Halter des PKW und gibt an, mit seinem Auto, gegen 03 Uhr nachts gefahren und einem Tier ausgewichen zu sein. Dadurch sei es zu dem Unfall gekommen.

Bei der weiteren Unfallaufnahme wird deutlich, dass der 54-jährige Mann immer noch alkoholisiert wirkte. Ein Alkoholtest bestätigt dies auch. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Öffentl. Toilette beschädigt

Nierstein (ots) – Bereits am Samstag/Sonntag, 17./18.12.22, wurde die öffentl. Toilettenanlage in der Karolingerstraße verwüstet. Unbekannte haben den Seifenspender als auch eine Halterung aus der Wand gerissen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Wegen der Reparatur bleibt die Toilettenanlage bis mindestens 08.01.2023 geschlossen. Die Polizei Oppenheim bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel-Nr.: 06133-9330

Sachbeschädigung an einem Firmengebäude

Bingen (ots) – In der Nacht vom 29.12.2022 auf dem 30.12.2022 kam es im Bereich der Saarlandstraße in Höhe der Hausnummer 42 zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter rissen ein Hinweisschild sowie ein Ausfahrtsspiegel an einem Firmengebäude ab. Auch schlugen sie eine Glasscheibe ein, bevor sie von der Tatörtlichkeit fliehen.

Zurzeit liegen keine Hinweise auf den/die Täter vor.

Bei Hinweise melden sie sich bitte an die Polizei in Bingen.

Mehrere Sachbeschädigungen in Bodenheim und Nackenheim

Bodenheim/Nackenheim (ots) – In der Nacht von Freitag 30.12. auf Samstag 31.12.2022 kam es im umliegenden Bereich der Bahnhöfe Bodenheim und Nackenheim zu mehreren Sachbeschädigungsdelikten. Unter anderem wurden Fahrzeuge und Fensterscheiben mehrerer Gebäude beschädigt.

Haben Sie insbesondere im Zeitraum zwischen 22-02 Uhr im Bereich Bodenheim oder Nackenheim verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Oppenheim unter der Telefonnummer 06133 9330 entgegen.

Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots) – Gegen 03:55 Uhr kann im Rahmen der Streifenfahrt ein PKW festgestellt werden, welcher in Schlangenlinien die Mainzer Straße befährt. Somit wird das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf dieser können auf der Beifahrerseite des PKWs zwei angebrochene Rotweinflaschen festgestellt werden.

Zudem kann beim 61-jährigen Fahrzeugführer starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt gegen 03:58h einen Wert von 1,84 Promille, weshalb der Fahrzeugführer letztendlich auf hiesige Dienststelle verbracht und dort eine Blutprobe entnommen wird.

Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.