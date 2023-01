Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Auf der B445 bei Berstadt kollidierten am Montagmorgen (02.01.) in Höhe der Anschlussstelle zur A45 zwei Autos miteinander.

Gegen 8 Uhr war der 36-jährige Fahrer eines grauen Audi von Wölfersheim kommend unterwegs in Richtung Berstadt, um an der Anschlussstelle auf die Autobahn in Richtung Gießen aufzufahren. Dabei übersah der aus Echzell stammende Mann nach bisherigem Kenntnisstand einen entgegenkommenden, roten Opel, an dessen Steuer eine 47-jährige Frau aus Nidda saß. Beide Fahrzeugführer wurden im Rahmen des folgenden Zusammenstoßes verletzt. Rettungskräfte brachten die Opel-Fahrerin zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Da eines der beiden Autos offenbar zu brennen begonnen hatte und Betriebsmittel auf die Fahrbahn gelangt waren, befanden sich vor Ort auch Feuerwehrkräfte sowie Angehörige der Straßenmeisterei im Einsatz. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie notwendiger Aufräumarbeiten im Bereich der Autobahnauffahrt bis kurz vor 10 Uhr voll gesperrt.

Friedberg: Fußgängerin ausgeraubt – Polizei bittet um Mithilfe!

Nachdem Straftäter am Freitag, 23.12.2022 in Friedberg eine 25-jährige Frau überfielen ermittelt die Kriminalpolizei wegen Raubes und bittet um Mithilfe.

Was war passiert? Gegen 21.45 Uhr war die Geschädigte zu Fuß in der Frankfurter Straße unterwegs in Richtung Scribastraße. Dabei bemerkte sie, dass ihr zwei Männer folgten. Auf der Verbindungstreppe zwischen Frankfurter Straße und Scribastraße wurde sie von hinten zu Boden gestoßen. Einer der Kriminellen schlug ihr mehrmals gegen den Hinterkopf, der andere entriss ihr währenddessen die Handtasche. Die junge Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Anschließend flüchtete das Duo zurück über die Frankfurter Straße und weiter über den Parkplatz von Carglass.

ersonenbeschreibung:

Einer der Täter ist etwa 170 cm groß, schlank und ungefähr 18 bis 25 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, darüber eine schwarze Weste, schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe. Er trug eine schwarze Wintermütze und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Der andere Mann (selbe Statur, selbes Alter, selbe Größe) trug eine dunkelgrüne Jacke mit gelben oder orangen Akzenten und ebenfalls eine Wintermütze.

Die Ermittler fragen:

Wem waren die beiden beschriebenen Männer vor der oder im Anschluss an die Tat begegnet? Hatten weitere Personen den Übergriff beobachten können? Wer kann anderweitige Angaben zum Geschehen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Bad Vilbel: Scheibe an Asylunterkunft eingeworfen – 44-Jähriger durch Glassplitter verletzt

Unbekannte haben am Neujahrsmorgen gegen 4.50 Uhr eine Fensterscheibe der Asylunterkunft in der Bad Vilbeler Parkstraße eingeworfen. Durch umherwirbelnde Splitter wurde ein schlafender Bewohner leicht verletzt. Als „Wurfgeschoss“ war eine offenbar volle Getränkeflasche benutzt worden. Polizeibeamte stellten vor Ort entsprechende Scherben als potentielle Spurenträger sicher. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar und aktuell Gegenstand weiterer Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Wetterauer Kriminalpolizei zu melden.

Friedberg: Einbrecher nehmen Auto mit

Einbrecher stiegen zwischen Samstagnachmittag (31.12.2022, 16 Uhr) und Sonntagnachmittag (01.01.2023, 16.30 Uhr) in eine Metzgerei in der Fauerbacher Straße. Sie entwendeten mehrere Hundert Euro Wechselgeld sowie Autoschlüssel eines vor dem Geschäft parkenden, weißen Opel. Anschließend flüchteten sie mit dem Vivaro, an welchem die Kennzeichenschilder „FB-FH 1108“ angebracht gewesen waren.

Die Wetterauer Kriminalpolizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem waren im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes aufgefallen? Wo ist das entwendete Auto seither aufgetaucht?