Haiger: In Vereinshaus eingestiegen –

Unbekannte Diebe stiegen am Wochenende in der Bitzenstraße in das Vereinsheim für christliche Gemeinschaftspflege ein. In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sie sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und suchten nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung der Betreiber ließen die Täter einen Verstärker für die Gesangsanlage sowie einen Recorder im Gesamtwert von rund 2.000 Euro mitgehen. Die Höhe der Einbruchschäden summiert sich auf rund 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger-Offdilln: Vandalen an der Kirche –

Die evangelische Kirche und das dazugehörige Gemeindehaus rückten am Freitagmorgen in den Fokus unbekannter Vandalen. Zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr schleuderte die Täter Steine gegen ein auf der Kirchenrückseite gelegenes Fenster. Zudem traten die Unbekannten zwei Kellerfenster des Gemeindehauses ein. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 700 Euro. Zeugen, die die Täter am Freitagmorgen an der Kirche beobachteten oder die sonst Angaben zu den Vandalen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Einbrecher gefasst –

Am Silvesterabend nahmen Herborner Polizisten einen Wohnungseinbrecher fest. Gegen 22.00 Uhr löste der Dieb beim dem Versuch in ein Haus in der Straße „Am Weinberg“ einzudringen die Alarmanlage mit Videoüberwachung aus. Eine Zeugin informierte die Herborner Polizei – eine Streife nahm den 25-Jährigen wenig später fest. Beute hatte der im Landkreis Marburg-Biedenkopf lebende Mann nicht gemacht. Nach seiner Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wegen fehlender Haftgründe von einer Bereitschaftsstaatsanwältin aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Herborn: Nach Beute gesucht –

Im Zeitraum vom 23.12.2022 bis zum 31.12.2022 drangen Diebe in ein Haus in der Straße „Am Eichelberg“ ein. Das Einfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnt. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stiegen ein. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 1.500 Euro. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei fielen den Täter keine Wertsachen in die Hände. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher „Am Eichelberg“ beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Wohnungseinbruch –

Nachdem unbekannte Diebe in ein Haus im Eschenweg eingedrungen waren, bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe. Die Täter schoben den Rollladen der Terrassentür hoch und drangen gewaltsam ein. Anschließend suchten sie im gesamten Einfamilienhaus nach Wertsachen. Ob die Täter Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugen, die die Einbrecher im Zeitraum vom 26.12.2022 bis zum 01.01.2023, gegen 14.30 Uhr beobachteten oder die sonst Angaben zu Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang im Eichenweg machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Mit Hammer auf Scheibe eingeschlagen –

Auf rund 1.600 Euro schätzt die Polizei den Schaden den ein Unbekannter an der Fensterfront eines Friseursalons in der Eduard-Kaiser-Straße zurückließ. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Mann am frühen Sonntagmorgen, gegen 06.25 Uhr, mit einem Hammer gegen die Scheibe schlug. Ob der Täter in das Geschäft eindringen wollte oder seiner Zerstörungswut freien Lauf ließ, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise zu dem Mann nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Reifen platt gestochen –

Am frühen Neujahrsmorgen vergriff sich ein Unbekannter an den Reifen mehrerer in der Hauptstraße geparkter Fahrzeuge. Zwischen 03.00 Uhr und 09.00 Uhr stach er offensichtlich wahllos in Reifen der Autos. Bisher meldeten sich acht Fahrzeugbesitzer, deren Pneus plattgestochen wurden. Die Ermittler der Wetzlarer Polizei bitten um Mithilfe und fragen: Wer hat den Reifenstecher am frühen Sonntagmorgen in der Hauptstraße beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Wohnungseinbruch –

Mit Schmuck, Bargeld sowie Alkoholika suchten Einbrecher in der Straße „Wachhecke“ das Weite. Im Zeitraum von Samstagabend, gegen 19.15 Uhr, bis Sonntagmorgen, gegen 02.55 Uhr, nutzten die Diebe die Abwesenheit der Bewohner aus und brachen in das Einfamilienhaus ein. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten die Täter Schränke und Kommoden. Zum Wert der Beute können noch keine Angaben gemacht werden – die Einbruchschäden liegen bei etwa 1.000 Euro. Wer hat die Einbrecher in der Silvesternacht beobachtet? Wem sind in der Wachhecke in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Burgsolms: Mülltonnen brennen im Carport –

In der Neujahrsnacht rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Sudetenstraße aus. Gegen 01.45 Uhr bemerkte eine Anwohnerin Brandgeruch und informierte die Rettungsleitstelle. Brandbekämpfer aus Solms und Braunfels löschten zwei in einem Carport stehende Mülltonnen. Durch die Hitze wurde der Dachstuhl des angrenzenden Hauses im Mitleidenschaft gezogen. Zwei Bewohner mussten aufgrund leichter Rauchgasvergiftungen ambulant von einem Rettungsdienst behandelt werden. Angaben zur Brandursache und zur Höhe des Brandschadens können momentan noch nicht gemacht werden.