Süßwarenautomaten beschädigt – Bundespolizei sucht Zeugen

Marburg / Melsungen – Bislang Unbekannte beschädigten am Samstagnachmittag

(31.12. / 15:25 Uhr) einen Süßwarenautomaten am Bahnsteig 5/8 im Bahnhof

Marburg. Eine auf Bahnsteig 1 stehende Zugbegleiterin gab an, dass fünf

Jugendliche zuvor die Gleise überschritten und anschließend gegen den Automaten

getreten haben. Süßwaren konnten nicht entnommen werden.

Der zweite Fall ereignete sich am Neujahrstag gegen 15:20 Uhr im Bahnhof

Melsungen. Bislang unbekannte Täter versuchten den auf Bahnsteig 1 stehenden

Süßwarenautomaten mittels Werkzeug aufzuhebeln. Dadurch wurde der Automat massiv

beschädigt. Hier konnten ebenfalls keine Süßwaren entnommen werden.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu den Fällen machen kann, wird gebeten, sich unter

der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Neustadt: Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Die freiwillige Feuerwehr Neustadt löschte am Freitag, 30. Dezember, am Freibadparkplatz in der Allee einen brennenden Altkleidercontainer. Polizeibeamte nahmen die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung auf, durch die gegen 20.10 Uhr ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstand. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Stadtallendorf zu melden (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Lebensmittelautomaten aufgehebelt

Unbekannte hebelten einen Lebensmittelautomaten in der Straße Im Lichtenholz auf und flüchteten mit mehreren hundert Euro Bargeld. Zusätzlich verursachten sie dabei am Freitag, 30. Dezember, zwischen 1.30 Uhr und 9.50 Uhr, einen Schaden von etwa 1.500 Euro am Automaten. Der Diebstahl dürfte im Zusammenhang mit den anderen zwei Automatenaufbrüchen stehen (Pressemeldung vom 30. Dezember: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5405378 ), die Ermittlungen dazu laufen. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Lahntal-Goßfelden: Wohnhausbrand

Die Kriminalpolizei Marburg ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung, nachdem an Neujahr ein Einfamilienhaus in der Straße Am Stiedel in Brand geriet. Ersten Ermittlungen zufolge brannten zunächst die Mülltonnen, das Feuer griff jedoch gegen 2 Uhr auf den PKW, das Carport und die Hauswand über und erfasste schließlich den gesamten Dachstuhl. Nachbarn machten die Bewohner auf den Brand aufmerksam, so dass die dreiköpfige Familie das Haus eigenständig und unverletzt verlassen konnte. Feuerwehrkräfte aus Lahntal, Wetter und Cölbe löschten den Brand. Der Schaden dürfte mehrere hunderttausend Euro betragen, das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Zeugen berichteten von zwei lauten Schlägen, vermutlich von Böllern, die sie unmittelbar vor der Brandentdeckung hörten. Zudem befanden sich offenbar zwei männliche Jugendliche im Bereich der Einfahrt. Beide sollen zwischen 14 und 18 Jahre alt, 170 bis 180cm groß sein und dunkle Haare haben. Einer von ihnen trug eine Brille, beiden hatten Jeanshosen an, einer trug noch eine beige Weste. Die Kripo bittet um Hinweise: Wer waren die zwei Jugendlichen? Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet oder kann Hinweise zur Brandentstehung geben? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg/ Stadtallendorf/ Kirchhain: Mehrere kleine Brände in der Silvesternacht

Mehrere Brände beschäftigten die Polizei, vor allem aber die Feuerwehr, über den Jahreswechsel. Die Vermutung liegt nah, dass die Brände durch versehentlich fehlgeleitete oder mutwillig eingesetzte Feuerwerkskörper entstanden, was jedoch weiterer Ermittlungen bedarf. Personen oder Häuser kamen hierbei nicht zu Schaden.

Gegen 19.40 Uhr brannte eine gefüllte Papiermülltonne in der Straße Am Plausdorfer Tor in Stadtallendorf vollständig nieder, der Schaden beträgt etwa 80 Euro.

In der Friedrich-Ebert-Straße in Marburg brannten gegen 23.45 Uhr zwei Restmülltonnen, es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Gegen 0.24 Uhr geriet in der Ronhäuser Straße eine Hecke in Brand, die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

Ein Briefkasten der deutschen Post in der Straße An der Ohmtalbahn brannte gegen 1 Uhr, der Schaden ist etwa 2.000 Euro hoch. Zeugenhinweise zu den genannten Fällen nimmt die Polizei in Stadtallendorf (Telefonnummer 06428/93050) und in Marburg (Telefonnummer 06421/4060) entgegen.

Stadtallendorf: Dieb kommt durch Fenster

In der Neujahrsnacht verschaffte sich ein Dieb über ein Fenster Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Hahnrain. Gegen 5.30 Uhr hörte die Bewohnerin das Klirren von Glas und schaute in ihrer Wohnung nach dem rechten. Obwohl sie dabei nicht auf den Dieb traf, verscheuchte sie ihn dabei vermutlich. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchtete der Langfinger mit einem Lautsprecher im Wert von 120 Euro, am Fenster entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Marburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Gitterrost entwendet

Die Bodenabdeckung eines Lichtschachts vor der Kik-Filiale am Gerhard-Jahn-Platz entwendeten Unbekannte zwischen 20 Uhr am Dienstag, 27. Dezember, und 9 Uhr am Mittwoch. Das etwa 60xm x 110cm große Gitterrost hat einen Wert von etwa 300 Euro. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: Audi zerkratzt

In der Breslauer Straße zerkratzten Unbekannte zwischen 15.30 Uhr am Freitag, 30. Dezember, und 12.30 Uhr am Samstag einen geparkten blauen Audi A3 und verursachten damit einen Schaden in dreistelliger Höhe. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Kirchhain: Unfall auf der L3073

Ein 25-jähriger Audi-Fahrer aus Marburg verlor am Sonntag, 1. Januar, gegen 15.05 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er die L3073 Richtung Rauschenberg befuhr. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der Audi zunächst nach rechts auf die Bankette, schleuderte anschließend auf die Gegenfahrbahn und zurück nach rechts gegen die Leitplanke. Zu einem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern kam es nicht. Der Fahrer kam mit vermutlich leichten Verletzungen ins Krankenhaus, der Audi musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 19.000 Euro geschätzt, hinzu kommen wegen der stark beschädigten Leitplanke etwa 3.000 Euro. Für die Polizeibeamten am Unfallort ergaben sich beim 25-Jährigen Hinweise auf einen vorausgegangenen Alkoholkonsum, Gewissheit wird das Ergebnis der Blutentnahme bringen.

Weimar- Niederweimar: Überschlag in Ausfahrt

Die zwei Insassen eines Peugeot 508 kamen am Sonntag, 1. Januar, schwer verletzt ins Krankenhaus, nachdem der Fahrer die Kontrolle über den PKW verloren hatte. Gegen 6.50 Uhr befuhren sie die B3 in südliche Richtung und fuhren an der Ausfahrt Niederweimar ab. Dort geriet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn, überschlug sich und stieß gegen die Schutzplanke. Der 34-jährige Fahrer aus Marburg und der 26-jährige Beifahrer aus Weimar kamen ins Krankenhaus. Da sich Hinweise auf einen vorausgegangenen Alkoholkonsum ergaben, führte ein Arzt eine Blutentnahme durch. Das Ergebnis steht noch aus. Der Peugeot musste abgeschleppt werden, der Schaden liegt bei etwa 8.000 Euro, was einem Totalschaden entsprechen dürfte. Hinzu kommen leichte Beschädigungen an der Leitplanke, die Reparaturkosten werden im dreistelligen Bereich liegen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Neustadt: Garage angefahren

Ein Schaden von etwa 50 Euro entstand durch einen Unfall an einer Garage in der Straße Lehmkaute. Zwischen Donnerstag, 29. Dezember, 20 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, fuhr ein unbekannter Autofahrer gegen die Garage und entfernte sich danach unerlaubt. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Stadtallendorf: Opel touchiert

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Freitag, 30. Dezember, zwischen 14.15 und 14.45 Uhr einen geparkten Opel. Der Zafira stand in dem Zeitraum auf dem Rewe-Parkplatz in der Herrenwaldstraße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ etwa 3.000 Euro hohe Schäden. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Rauschenberg- Bracht: Spiegelunfall

Auf der Kreisstraße 3 zwischen Schönstadt und Bracht stießen am Freitag, 30. Dezember, zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr leicht aneinander. Gegen 16.40 Uhr befuhr eine 26-jährige Hyundai-Fahrerin aus Stadtallendorf die K3 Richtung Bracht, als ihr linker Außenspiegel mit dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs kollidierte. Am Hyundai entstand ein etwa 300 Euro hoher Schaden, der andere Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt Richtung Schönstadt unerlaubt fort. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).