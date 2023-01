Sachbeschädigung an Pkws

Zwischen dem 23.12.22 und dem 02.01.23, 08:20 Uhr wurden in der Thüringer Straße in Eschwege auf dem Ausstellungsplatz eines Autohauses mehrere Autos beschädigt. Unbekannte betraten in diesem Zeitraum das Firmengelände und beschädigten dort insgesamt sechs Autos unterschiedlicher Marken durch Zerkratzen der Fahrzeugseiten. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 6500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Schloßstraße in Sontra angezeigt. Zwischen dem 29.12.22, 16:30 Uhr und heute Morgen, 09:00 Uhr wurde ein in Höhe der Hausnummer 29 geparkter weißer Skoda Fabia beschädigt. Offenbar fuhr das verursachende Fahrzeug zu dicht an dem geparkten Auto vorbei, wodurch dieses im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugseite gestreift wurde. Sachschaden: ca. 500 EUR; Hinweise: 05653/97660.

Mit Pkw überschlagen; 15.000 EUR Sachschaden

Um 14:20 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 71-Jährige aus Altenburg die L 3424 von Langenhain in Richtung Röhrda. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch fuhr sie mit dem Auto in den Straßengraben und überschlug sich anschließend mit dem Fahrzeug, das auf dem Dach zum Liegen kam. Die 71-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien, sie blieb unverletzt, erlitt aber einen leichten Schock durch das Unfallgeschehen. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien.

Am heutigen Morgen wurde beobachtet, wie ein Mann im Bereich des Dünzebacher Torturms in der Eschweger „Neustadt“ ca. neun Meter eines Abflussgitters mit grüner und schwarzer Farbe besprühte, bevor er sich in unbekannte Richtung entfernte. Der Täter soll ca. 20 Jahre jung sein. Er trug eine graue Jacke und eine Blue Jeans. Weiterhin führte er einen Rucksack mit. Der Sachschaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Missbrauch von Notrufen

Am 01.01.23, um 19:30 Uhr, wurde durch Unbekannte die Scheibe zu drei Brandmeldeanlagen in der Gemeinschaftsunterkunft in der Stresemannstraße in Eschwege zerstört. Ohne das eine Notsituation vorlag wurden die Melder ausgelöst.Sachschaden: ca. 20 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Briefkasten

In der Kasseler Straße in Großalmerode wurde in der Silvesternacht durch einen Silvesterböller ein Briefkasten eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Dadurch wurde auch das Schloss und Tür des Briefkastens zerstört. Schaden: ca. 50 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter Alkoholeinfluss und Widerstand

Um 06:25 Uhr wurde am Neujahrsmorgen bei einem 34-Jährigen aus Witzenhausen eine Blutentnahme angeordnet, nachdem dieser im Bereich der Nordbahnhofstraße in Witzenhausen ein Auto unter Alkoholeinfluss gefahren haben soll. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,6 Promille. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen „sperrte“ sich der 34-Jährige gegen die polizeiliche Fesselung und versuchte so die vorläufige Festnahme zu verhindern, worauf auch ein ein entsprechendes Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet wurde.