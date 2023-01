2 Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Worms, Osthofen (ots) – In der Silvesternacht kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Worms zu 2 Alleinunfällen bei welchen die jeweiligen Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss standen.

Worms – So befuhr ein 18-jähriger Wormser gegen 01:15 Uhr den Kreisverkehr im Bereich der Bensheimer Straße, wo er aus zunächst unklarer Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrsschild kollidierte. Der Fahrer entfernte sich anschließend mit seinem beschädigten PKW, konnte jedoch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab bei dem

18-Jährigen 1,57 Promille.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Osthofen – Gegen 02:00 Uhr war ein 22-jähriger Wormser in der Herrnsheimer Straße unterwegs. Aus zunächst unklarer Ursache kam der 22-Jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW des 22-Jährigen gegen einen Stromkasten und anschließend gegen ein Verkehrsschild geschleudert. Zeugen des Unfalls befreiten den Fahrer aus dem

Fahrzeug und verständigten Rettungsdienst und Polizei.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des 22-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer 1,14 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Anschließend kam der 22-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn musste für ca. 2 Stunden gesperrt werden.

Brand mehrerer Mülltonnen

Worms (ots) – Am Silvesterabend gegen 22:54 Uhr werden brennende Mülltonnen in der Nikolaus-Reuß-Straße in Worms gemeldet. Insgesamt brennen 6 Mülltonnen vollkommen aus, bevor der Brand durch die Feuerwehr Worms gelöscht werden kann.

Durch die Hitzeentwicklung wird das angrenzende Wohnhaus ebenfalls beschädigt.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise zur Brandursache geben können, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei in Worms zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Worms (ots) – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am gestrigen Dienstag in der Monsheimer Straße. Gegen 23:00 Uhr wollte ein Autofahrer in Höhe der Hausnummer 44 wenden, touchierte hierbei mit dem Fahrzeugheck einen ordnungsgemäß geparkten Opel Corsa und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Anwohner konnten den Vorfall beobachten und das Fahrzeug als einen weißen Ford Ranger beschreiben.

Ein Kennzeichen konnten sie nicht ablesen. Daher sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Pi Worms unter der Rufnummer 006241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Westhofen (ots) – In der Nacht von Freitag 30.12. auf Samstag 31.12.2022 versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Westhofen einzubrechen. Darüber hinaus erhielt hiesige Polizeidienststelle weitere Hinweise, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.

Zwischen 06-07 Uhr, unweit des Tatortes, wurde von den Überwachungskameras zweier Wohnhäuser jeweils eine dunkel gekleidete, männliche Person erfasst.

Trunkenheitsfahrt

Osthofen (ots) – Am 31.12.2022 gegen 03:00 Uhr führten Beamte der PI Worms routinemäßige Verkehrskontrollen durch. Hierbei fiel ihnen eine 39-jährige PKW-Fahrerin auf, welche aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung von knapp 1,2 Promille nicht mehr fahrtauglich war.

Der 39-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren gegen sie wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und ihr droht eine Freiheits- oder Geldstrafe.

Zudem muss die Fahrerin im Nachgang zum Strafverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.