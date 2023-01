42-Jahre ohne Versicherungsschutz unterwegs

Schifferstadt (ots) … gewesen sein dürfte ein 66-Jähriger mit seinem Mofa NSU Quickly, der am frühen Freitagabend 30.12.2022 von Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Straße Im Hellwich kontrolliert wurde. Bei genauerer Betrachtung stellte sich nämlich heraus, dass das montierte Versicherungskennzeichen bereits seit 42 Jahren abgelaufen war.

Das Kennzeichen wurde sodann sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Erste Silvesterbilanz: Ruhig

Schifferstadt (ots) – Nach bisherigem Erkenntnisstand kann die Polizeiinspektion Schifferstadt von einem aus polizeilicher Sicht „ruhig“ verlaufenen Silvester 2022 ausgehen. U. a. kam es gegen Mitternacht zu einem „Silvester-Einsatz“, weil Nachbarn in Limburgerhof über die Art und Weise, wie und von wo aus geböllert werden soll in Streit gerieten. Hierbei kam es zu einer Körperverletzung und Beleidigungen.

In Mutterstadt soll ein Mann absichtlich eine Rakete gegen das Auto der Nachbarn geschossen haben, mit denen er schon seit langem im Streit liege. Zu einer Beschädigung kam es dabei jedoch nicht. In Altrip wurde im Bereich des Ludwigsplatzes ein Absperrgitter von Unbekannten auf die Straße gezogen.

Mehrere Wohnungseinbrüche

Limburgerhof (ots) – Am 30.12.2022 kam es in den frühen Abendstunden zu zwei Wohnungseinbrüchen in Limburgerhof, am folgenden Morgen zu einem weiteren:

In einem Fall drangen vermutlich mehrere Täter in ein Wohnhaus in der Mußbacher Straße ein, obwohl ein Anwohner zu Hause war: Der Sohn der Familie hielt sich im komplett abgedunkelten Haus im Keller zum Computerspielen auf, wobei er ein Headset trug. Aufgrund dessen nahm er die Täter kaum war. Als er schließlich doch Geräusche im Anwesen vernahm und nachschaute, bemerkte er Taschenlampenschein. Die unbekannten Täter hatten ihn jedoch offensichtlich vorher schon bemerkt und flüchteten aus dem Anwesen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Im Zweiten Fall drangen unbekannte Täter in ein Haus im Hermann-Löns-Weg ein. Zum entstanden Schaden können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Am Silverstervormittag vernahm eine Zeugin auf einem Spielplatz ein Klirrgeräusch, ausgehend von einem Anwesen der August-Becker-Straße. Kurz darauf sah sie einen Mann von dem Grundstück flüchten. Bei der Überprüfung durch die Polizei wurde eine eingeschlagene Scheibe einer Terrassentür festgestellt, außerdem waren verschiedene Möbelstücke im Innern durchwühlt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief bislang erfolglos.

Pkw überschlägt sich – Fahrerin leicht verletzt

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Freitag 30.12.2022, ereignete sich gegen 19:05 Uhr ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall auf der Ortsumgehung von Böhl-Iggelheim (L528). Eine 36-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen war in ihrem Opel Corsa in Richtung Meckenheim unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet sie mit der rechten Fahrzeugseite in den Grünstreifen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schaukelte sich das Fahrzeug hiernach durch mehrfaches heftiges Korrigieren auf, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach in der dortigen Böschung, bis es schließlich wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde durch den spektakulären Unfall nach derzeitigem Erkenntnisstand nur leicht verletzt; sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw entstand Totalschaden.

Straßenverkehrsgefährdung durch Alkohol am Steuer

Schifferstadt (ots) – Am Freitag 30.12.2022 gegen 22:28 Uhr, kam es auf der L454 zwischen Schifferstadt und Speyer zu einem Verkehrsunfall. Der 48-jährigen Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von 1,78 Promille. Zuvor ist er bereits in Schlangenlinien mehrfach in den Gegenverkehr geraten.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein wurde einbehalten. Verletzt wurde weder der Fahrer noch andere Verkehrsteilnehmer bei dem Unfall nicht. Etwaige Zeugen oder Geschädigte können sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Tel. 06235-4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.