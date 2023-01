Silvesternacht – Raub und mehrfache Ruhestörungen

Speyer (ots) – Die Silvesternacht 2022/2023 verlief für die Polizei Speyer weitestgehend ruhig. Die Polizisten wurden u.a. zu einem Raub und mehrfachen Ruhestörungen gerufen.

Um 00:45 Uhr wurde die Polizei zu verbalen Streitigkeiten in die Josef-Schmitt-Straße in Speyer gerufen. Im Rahmen dieser Streitigkeiten warf ein 16-Jähriger einen Joint in das angrenzende Gebüsch. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel eingeleitet.

Am Ende des Nachtdienstes kam es in Harthausen zu einem Raub auf einen 21-jährigen. Dieser kam zunächst mit einem Taxifahrer verbal in Streitigkeiten, da er mit dem geforderten Betrag von 20EUR nicht einverstanden war. Noch während der Geschädigte mit der Taxizentrale telefonierte, kamen zwei Fahrzeuge (BMW)angefahren. Aus beiden Autos stiegen zwei männliche Personen aus, welche auf den Geschädigten mit Schlägen einwirkten. Ein bisher unbekannter Täter forderte nun einen höheren Geldbetrag (50EUR), welcher der 21-jährige Geschädigte zahlte. Der bisher unbekannte Täter flüchtete mit seinem Pkw vom Tatort. Der junge Mann erlitt Schmerzen im Gesicht.

Wer kann Angaben zur Tat machen oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Ingewahrsamnahme eines alkoholisierten Flaschenwerfers

Speyer (ots) – Am 01.01.2023 gegen 23:45 Uhr informierten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei, da ein Mann im Bereich des Kulturhofs randalieren würde. Die eingetroffenen Beamten stellten einen augenscheinlich stark alkoholisierten 58-jährigen Mann fest, dessen zeitliche und örtliche Orientierung stark eingeschränkt wirkte.

Der Mann hatte bereits einige Weinflaschen auf den Boden geworfen, ohne jedoch etwas zu beschädigen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war nicht mehr möglich. Aufgrund seines Verhaltens und da er mehr wegefähig war verbrachte der 58-Jährige den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle.

Polizeibeamte beleidigt und bedroht

Speyer (ots) – Am 31.12.22 gegen 15:45 Uhr meldete der Kellner eines Restaurants am Domhof in Speyer einen 37-jährigen Mann, welcher die Rechnung seines bestellten Essens nicht bezahlen wollte. Die Polizei konnte vor Ort den alkoholisierten Mann antreffen. Dieser beleidigte unmittelbar eine Beamtin. Weiter drohte er einem Beamten, dass er ihn schlagen wird.

Der Beschuldigte wurde aufgrund seines fortlaufend aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen und auf die Polizeidienststelle verbracht. Auch hier drohte er die Beamten zu erschießen. Bei dem 37-Jährigen wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis: 2,28 Promille. Gegen den Mann wurde u.a. ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung gegen Polizeibeamte eingeleitet.

Sperrmüllbrand

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Speyer zu einer Rauchentwicklung in der Großen Greifengasse alarmiert. In der ehemaligen Kirche Sankt Ludwig brannte Sperrmüll, der durch die Feuerwehr schnell gelöscht wurde.

Ein Kind und ein Erwachsener begaben sich vorsorglich in ärztliche Betreuung, wegen Verdacht einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Durch die starke Rauchentwicklung waren auch die angrenzenden Wohnungen der „Bistumshäuser“ betroffen. Die Wohnungen wurden von der Feuerwehr kontrolliert und belüftet.

Durch die massive Verrauchung des Kirchenschiffs der Kirche kam ein Großraumlüfter zum Einsatz. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen, einem Großraumlüfter sowie 24 Einsatzkräften vor Ort.

Die Polizei hat mit den Ermittlungen begonnen.