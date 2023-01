Speyer (PE) – Die etwas ruhigere Zeit zwischen den Jahren ließ es zu, dass Speyerer Feuerwehrleute in ihrer Freizeit zu einem ganz besonderen Anlass ausrückten. Am 27.12.2022 verließen vormittags gleich 4 Tanklöschfahrzeuge die Feuerwache an der Industriestraße, um zwischen Dom und Heidentürmchen für ein Treffen der Generationen Aufstellung zu nehmen. Das Besondere: Zwischen den Baujahren der vier Fahrzeuge liegen rund 50 Jahre Speyerer Feuerwehrgeschichte.

Die meisten Jahre zählt unser altes Schätzchen, ein Tanklöschfahrzeug 24/50 mit Baujahr 1973. Um es der Wehr zu erhalten, ging es bereits vor einigen Jahren in das Eigentum des Fördervereins Sankt Florian Speyer über. Dort wird es gehegt und gepflegt, sodass es nicht nur den Feuerwehrleuten, sondern auch vielen Speyerer nach wie vor Freude bereiten kann, z.B. als Teilnehmer beim letzten Brezelfestumzug.

Mittlerweile als „Oldie“ mit einem historischen Kfz-Kennzeichen ausgestattet, soll es uns noch viele Jahre erhalten bleiben!

Anders sieht es bei einem unserer Tanklöschfahrzeuge 4000 aus. Der MAN mit Baujahr 1997, dessen feuerwehrtechnischer Teil von der Firma GTF aufgebaut wurde, befindet sich kurz vor der Ausmusterung, nachdem es uns viele Jahre über treue Dienste geleistet hat. Das Fahrzeug soll, nachdem sein Nachfolger in Dienst gestellt ist, verkauft werden. So kann es an anderer Stelle weiter wirken und Brände löschen.

Zurück in die zweite Reihe wird dann ein Tanklöschfahrzeug aus dem Jahr 2009 rutschen. Der MAN mit Schlingmann-Aufbau bleibt der Wehr erhalten und wird auch weiterhin im Einsatzdienst verwendet, zum Beispiel bei Großeinsätzen oder Brandsicherheitswachen.

Den dadurch frei werdenden Platz im ersten Abmarsch wird unser Neuzugang einnehmen. Ebenfalls ein Tanklöschfahrzeug 4000, dass uns vor wenigen Tagen im Dezember 2022 vom Aufbauhersteller Magirus in Neu-Ulm übergeben wurde. Aktuell werden unsere Maschinisten an der Fahrzeugtechnik, die sich auf dem absolut neuesten Stand befindet, eingewiesen und eingearbeitet. Das nimmt noch etwas Zeit in Anspruch, sodass wir mit einer voraussichtlichen Indienststellung im Februar 2023 rechnen.

Der MAN ist dann Teil des ersten Löschzugs. Er wird bei Bränden auf Bundesstraßen/Autobahnen, Wald-, Wiesen- und Vegetationsbränden, sowie bei der Industriebrandbekämpfung wertvolle Dienste leisten, sollte es zu entsprechenden Einsätzen kommen. Er ist das zweite Fahrzeug, das komplett in unserem neuen Design ausgeliefert wird.

„Ich bin stolz, dass wir die notwendige Modernisierung unseres Fuhrparks Schritt für Schritt voranbringen. Eine taktische Einheit ist immer „Mannschaft plus Einsatzmittel“. Dazu gehören eben auch untrennbar moderne Fahrzeuge und Gerätschaften, mit denen wir dem stets wachsenden Gefahrenpotential und unserem immer größer werdenden Aufgabenspektrum Rechnung tragen. Dabei freut es mich besonders, dass im gesamten Beschaffungsvorgang das Hauptamt mit seinem Sachgebiet Technik stets Hand in Hand mit interessierten Wehrleuten aus unserem Ehrendienst gearbeitet hat. Es war ein Projekt von allen, für alle. So geht Teamwork!“, lobt Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann den zuständigen Sachgebietsleiter Chris Manser.